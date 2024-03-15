"Мягкая формула мира" Медведева, ватиканский "знаменосец", вдохновляющие цитаты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
"Мягкая формула мира" Медведева
... и вот опять!
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Скоро!
Все по плану...
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Москва будет пылать!
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Вдохновляющие цитаты
Пора поднимать белый флаг
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Новые шедевры в музей Ватикана
Знаменосец
...а что вы подумали?
Выборы, выборы, кандидаты - ...
...тревожно
Уроки истории
...как всегда
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І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми,а завтра - ви"
Блаженнійший Святослав послав папу до сповіді.
Тепер будемо знати, як по-церковному буде "*****".