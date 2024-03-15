РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6324 посетителя онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
15 738 17

"Мягкая формула мира" Медведева, ватиканский "знаменосец", вдохновляющие цитаты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

"Мягкая формула мира" Медведева

Читайте также: Медведев озвучил "мягкую российскую формулу мира": Полная капитуляция Украины и ее воссоединение с РФ

Фотожаба

... и вот опять!

Читайте также: В Теткино Белгородской области уничтожены 2 склада боекомплекта армии РФ, - легион "Свобода России". ВИДЕО

Смотрите также: В российском Белгороде взрывы и пожары: "#банаврот! Прилет! Выбило все стекла! Машины горят! Ах#еть!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фотожаба

Скоро!

Фотожаба

Все по плану...

Смотрите также: Бойцы пропутинского подразделения в селе Сподарюшине на Белгородщине подняли белое знамя, чтобы сдаться в плен.. ВИДЕО

Фотожаба

Москва будет пылать!

Читайте также: Макрон - Путину: "Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие"

Фотожаба

Вдохновляющие цитаты

Фотожаба

Пора поднимать белый флаг

Читайте также: Папа Римский Франциск посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага"

Фотожаба

Новые шедевры в музей Ватикана

Фотожаба

Знаменосец

Фотожаба

...а что вы подумали?

Фотожаба

Выборы, выборы, кандидаты - ...

Фотожаба

...тревожно

Фотожаба

Уроки истории

Фотожаба

...как всегда

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4105) путин владимир (31530) Шойгу Сергей (714) Герасимов Валерий (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
15.03.2024 18:59
+21
показать весь комментарий
15.03.2024 19:05
+20
показать весь комментарий
15.03.2024 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.03.2024 18:55 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 18:59 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 19:04 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 19:05 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 19:05 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 19:06 Ответить
Аватар бомба
показать весь комментарий
15.03.2024 19:07 Ответить
Найкращий!
показать весь комментарий
15.03.2024 19:37 Ответить
Дмітро Ведмідєв готується до виступу - на тему України .
.
показать весь комментарий
15.03.2024 19:07 Ответить
"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми,а завтра - ви"
показать весь комментарий
15.03.2024 19:21 Ответить
Пані Ліна Костенко)))дай ій Бог здоров"я
показать весь комментарий
15.03.2024 19:47 Ответить
Зачьотні жаби...
показать весь комментарий
15.03.2024 19:37 Ответить
Намбе ван!
показать весь комментарий
15.03.2024 19:38 Ответить
З приводу прапора від двійника пригожина...

Блаженнійший Святослав послав папу до сповіді.
Тепер будемо знати, як по-церковному буде "*****".
показать весь комментарий
15.03.2024 20:21 Ответить
Це щедевр! Його потрібно гарно оформити )))
показать весь комментарий
15.03.2024 20:28 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 20:24 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 22:35 Ответить
 
 