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Новини
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Естонія заборонила в’їзд автомобілів із білоруськими номерами

Естонія заборонила в'їзд автомобілів із білоруськими номерами

Естонія, слідом за Латвією та Литвою, також заборонила в'їзд на територію країни автомобілів із білоруськими номерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу естонського МЗС.

Як зазначається, транспортні засоби з білоруськими номерами не можуть в'їхати в Естонію через прикордонні пункти пропуску, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії або ЄС.

У МЗС Естонії зауважили, що це рішення пов'язане з посиленням санкцій ЄС проти Білорусі, які включають, серед іншого, заборону на ввезення автомобілів з білоруськими номерами до Євросоюзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва заборонить в’їзд автомобілів із білоруськими номерами із 18 липня

У деяких випадках держава-член ЄС може зробити виняток, зокрема, з гуманітарних міркувань та для автомобілів з дипломатичними номерами.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд автомобілів з білоруськими номерами до ЄС є справедливою, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає здійснювати та підтримувати російську агресію в Україні.

Якщо їх впроваджувати разом, обмеження будуть більш ефективними та дадуть можливість підвищити ціну для білоруського режиму за його співучасть в агресії й запобігти обходу санкцій, накладених на Росію", - наголосив Цахкна.

Він додав, що, попри заборону, Естонія продовжить підтримувати білоруських громадян, які змушені покинути країну через репресії.

Читайте також: Санкції проти Білорусі обмежують доступ РФ до товарів війни, - глава МЗС Естонії Цахкна

Нагадаємо, із 16 липня громадянам із зареєстрованими у Білорусі транспортними засобами заборонено в'їзд до ЄС через кордони з Латвією.

Литва заборонить в’їзд автомобілів із білоруськими номерами із 18 липня.

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авто (6253) Білорусь (7987) Естонія (1656) Цахкна Маргус (72)


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вопєющій акт агалтєлай бєздуховнасті
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18.07.2024 08:25 Відповісти
бульбосвинособакам не фуй шастать..
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18.07.2024 08:27 Відповісти
Нехай їдуть на Колиму. Там ляпота!
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18.07.2024 08:42 Відповісти
Пан Маргус Цахкна цілком правий. Поки білоруси танцюють під дудку ху#ла, вони повинні бути позбавлені прав нормальних громадян світу.
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18.07.2024 08:47 Відповісти
а в нас заборонили?????
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18.07.2024 10:03 Відповісти
нефуй шастать посіпакам бульбофюрера
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18.07.2024 12:49 Відповісти
Откуда в губернии какие-то "дипломаты" ?
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18.07.2024 13:09 Відповісти
 
 