Естонія заборонила в’їзд автомобілів із білоруськими номерами
Естонія, слідом за Латвією та Литвою, також заборонила в'їзд на територію країни автомобілів із білоруськими номерами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу естонського МЗС.
Як зазначається, транспортні засоби з білоруськими номерами не можуть в'їхати в Естонію через прикордонні пункти пропуску, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії або ЄС.
У МЗС Естонії зауважили, що це рішення пов'язане з посиленням санкцій ЄС проти Білорусі, які включають, серед іншого, заборону на ввезення автомобілів з білоруськими номерами до Євросоюзу.
У деяких випадках держава-член ЄС може зробити виняток, зокрема, з гуманітарних міркувань та для автомобілів з дипломатичними номерами.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд автомобілів з білоруськими номерами до ЄС є справедливою, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає здійснювати та підтримувати російську агресію в Україні.
Якщо їх впроваджувати разом, обмеження будуть більш ефективними та дадуть можливість підвищити ціну для білоруського режиму за його співучасть в агресії й запобігти обходу санкцій, накладених на Росію", - наголосив Цахкна.
Він додав, що, попри заборону, Естонія продовжить підтримувати білоруських громадян, які змушені покинути країну через репресії.
Нагадаємо, із 16 липня громадянам із зареєстрованими у Білорусі транспортними засобами заборонено в'їзд до ЄС через кордони з Латвією.
Литва заборонить в’їзд автомобілів із білоруськими номерами із 18 липня.
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