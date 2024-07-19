Прокуратура Польщі не знайшла доказів продажу польських запчастин для іранських "шахедів"

Доказів того, що польська компанія WSK Poznan продавала паливні насоси Ірану для оснащення військових безпілотників, не знайдено. Проте розслідування у цій справі ще триває.

Про це заявили у Національній прокуратурі Польщі, пише Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші висновки не вказують на те, що насоси використовувалися таким чином. Розслідування стосується продажу паливних насосів Ірану, а не їх використання в безпілотниках. Звичайно, я не кажу, що вони не використовувалися в безпілотниках, але доказів цьому немає", - сказав речник прокуратури.

За словами речника відомства, розслідування триває два роки. Він зазначив, що генеральний директор компанії надав слідству розгорнуті пояснення.

Слідство інкримінує компанії продаж продукції стратегічного значення без ліцензії. Її керівництву загрожує до 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі не змогли сказати, чи порушила компанія санкції ЄС проти Росії, продавши безпілотники подвійного призначення Ірану, який підтримує Росію військовою технікою. Речник відомства додав, що ця справа значною мірою таємна.

Що передувало?

Напередодні польське Radio ZET повідомило, що компанія WSK Poznan, яка належить польському Агентству промислового розвитку, продавала паливні насоси компанії Iran Motorsazan, яка виробляє сільськогосподарські трактори. Однак ці насоси потрапляли на іранські заводи, що виробляють безпілотники типу Shahed, які потім купувала Росія. Країна-агресорка, як відомо, активно використовує іранські "шахеди" у війні проти України.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк повідомляв, що проводиться розслідування щодо польської компанії, яка продавала деталі для іранських "шахедів", які Росія використовує для атак на Україну.

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