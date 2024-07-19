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Прокуратура Польщі не знайшла доказів продажу польських запчастин для іранських "шахедів"

Прокуратура Польщі не знайшла доказів продажу польських запчастин для іранських

Доказів того, що польська компанія WSK Poznan продавала паливні насоси Ірану для оснащення військових безпілотників, не знайдено. Проте розслідування у цій справі ще триває.

Про це заявили у Національній прокуратурі Польщі, пише Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші висновки не вказують на те, що насоси використовувалися таким чином. Розслідування стосується продажу паливних насосів Ірану, а не їх використання в безпілотниках. Звичайно, я не кажу, що вони не використовувалися в безпілотниках, але доказів цьому немає", - сказав речник прокуратури.

За словами речника відомства, розслідування триває два роки. Він зазначив, що генеральний директор компанії надав слідству розгорнуті пояснення.

Слідство інкримінує компанії продаж продукції стратегічного значення без ліцензії. Її керівництву загрожує до 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі не змогли сказати, чи порушила компанія санкції ЄС проти Росії, продавши безпілотники подвійного призначення Ірану, який підтримує Росію військовою технікою. Речник відомства додав, що ця справа значною мірою таємна.

Що передувало?

Напередодні польське Radio ZET повідомило, що компанія WSK Poznan, яка належить польському Агентству промислового розвитку, продавала паливні насоси компанії Iran Motorsazan, яка виробляє сільськогосподарські трактори. Однак ці насоси потрапляли на іранські заводи, що виробляють безпілотники типу Shahed, які потім купувала Росія. Країна-агресорка, як відомо, активно використовує іранські "шахеди" у війні проти України.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк повідомляв, що проводиться розслідування щодо польської компанії, яка продавала деталі для іранських "шахедів", які Росія використовує для атак на Україну.

Читайте також: У Польщі проводять розслідування щодо компанії, яка постачала деталі для іранських "Шахедів"

 

Автор: 

Іран (2306) Польща (8670) розслідування (2283) поставки (276) дрони (5024)


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19.07.2024 21:08 Відповісти
Вони то є, але доказів нема.
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19.07.2024 21:10 Відповісти
Там тільки трактори. Якщо шахед назвати трактором, то все в порядку.
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20.07.2024 10:18 Відповісти
А вони гадали знайти Доручення на іранське ім'я?
Звісно продавали через якісь кіпрсько-турецько-тайванські прокладки!
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19.07.2024 21:10 Відповісти
а яка компанія продавала?
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19.07.2024 21:10 Відповісти
польська компанія WSK Poznan. Вона продавала паливні насоси для двигунів мото-газонокосарок. Але перси ставили ті двигуни на "шахеди" - "летючі газонокосарки". Але в польській компанії про те ніц не знали. Звідки їм знати? Польська компанія - вона ж "внє палітікі", так? А якби і знала - то що з того?
"Двадцять злотих - це завжди двадцять злотих".
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19.07.2024 21:57 Відповісти
Доказів немає, а запчастини є. Мiстика...
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19.07.2024 21:46 Відповісти
поляк поляку око не виколе. Тому не дивно, що польська прокурватура не побачила у шахедах польські комплектуючі. Так само польська влада не бачить як іде кацапське спг і вугілля у польщу. Так само як польські фермери не бачили як фури везуть російське зерно у польщу тому блокували український кордон аби знищити українську економіку
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20.07.2024 07:08 Відповісти
 
 