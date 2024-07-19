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Прокуратура Польши не нашла доказательств продаж польских запчастей для иранских "шахедов"

Прокуратура Польщі не знайшла доказів продажу польських запчастин для іранських

Доказательств того, что польская компания WSK Poznan продавала топливные насосы Ирану для оснащения военных беспилотников, не найдено. Однако расследование по этому делу еще продолжается.

Об этом заявили в Национальной прокуратуре Польши, пишет Euractiv, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши выводы не указывают на то, что насосы использовались таким образом. Расследование касается продажи топливных насосов Ирану, а не их использования в беспилотниках. Конечно, я не говорю, что они не использовались в беспилотниках, но доказательств этому нет", - сказал представитель прокуратуры.

По словам представителя ведомства, расследование продолжается два года. Он отметил, что генеральный директор компании предоставил следствию развернутые объяснения.

Следствие инкриминирует компании продажу продукции стратегического значения без лицензии. Ее руководству грозит до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре не смогли сказать, нарушила ли компания санкции ЕС против России, продав беспилотники двойного назначения Ирану, который поддерживает Россию военной техникой. Представитель ведомства добавил, что это дело в значительной степени секретное.

Что предшествовало?

Накануне польское Radio ZET сообщило, что компания WSK Poznan, которая принадлежит польскому Агентству промышленного развития, продавала топливные насосы компании Iran Motorsazan, которая производит сельскохозяйственные тракторы. Однако эти насосы попадали на иранские заводы, производящие беспилотники типа Shahed, которые затем покупала Россия. Страна-агрессор, как известно, активно использует иранские "шахеды" в войне против Украины.

Недавно министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщал, что проводится расследование в отношении польской компании, которая продавала детали для иранских "шахедов", которые Россия использует для атак на Украину.

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Иран (2045) Польша (8543) расследование (3051) поставки (226) дроны (4209)


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Их там нет?
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19.07.2024 21:08 Ответить
Вони то є, але доказів нема.
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19.07.2024 21:10 Ответить
Там тільки трактори. Якщо шахед назвати трактором, то все в порядку.
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20.07.2024 10:18 Ответить
А вони гадали знайти Доручення на іранське ім'я?
Звісно продавали через якісь кіпрсько-турецько-тайванські прокладки!
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19.07.2024 21:10 Ответить
а яка компанія продавала?
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19.07.2024 21:10 Ответить
польська компанія WSK Poznan. Вона продавала паливні насоси для двигунів мото-газонокосарок. Але перси ставили ті двигуни на "шахеди" - "летючі газонокосарки". Але в польській компанії про те ніц не знали. Звідки їм знати? Польська компанія - вона ж "внє палітікі", так? А якби і знала - то що з того?
"Двадцять злотих - це завжди двадцять злотих".
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19.07.2024 21:57 Ответить
Доказів немає, а запчастини є. Мiстика...
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19.07.2024 21:46 Ответить
поляк поляку око не виколе. Тому не дивно, що польська прокурватура не побачила у шахедах польські комплектуючі. Так само польська влада не бачить як іде кацапське спг і вугілля у польщу. Так само як польські фермери не бачили як фури везуть російське зерно у польщу тому блокували український кордон аби знищити українську економіку
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20.07.2024 07:08 Ответить
 
 