Прокуратура Польши не нашла доказательств продаж польских запчастей для иранских "шахедов"

Доказательств того, что польская компания WSK Poznan продавала топливные насосы Ирану для оснащения военных беспилотников, не найдено. Однако расследование по этому делу еще продолжается.

Об этом заявили в Национальной прокуратуре Польши, пишет Euractiv, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши выводы не указывают на то, что насосы использовались таким образом. Расследование касается продажи топливных насосов Ирану, а не их использования в беспилотниках. Конечно, я не говорю, что они не использовались в беспилотниках, но доказательств этому нет", - сказал представитель прокуратуры.

По словам представителя ведомства, расследование продолжается два года. Он отметил, что генеральный директор компании предоставил следствию развернутые объяснения.

Следствие инкриминирует компании продажу продукции стратегического значения без лицензии. Ее руководству грозит до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре не смогли сказать, нарушила ли компания санкции ЕС против России, продав беспилотники двойного назначения Ирану, который поддерживает Россию военной техникой. Представитель ведомства добавил, что это дело в значительной степени секретное.

Что предшествовало?

Накануне польское Radio ZET сообщило, что компания WSK Poznan, которая принадлежит польскому Агентству промышленного развития, продавала топливные насосы компании Iran Motorsazan, которая производит сельскохозяйственные тракторы. Однако эти насосы попадали на иранские заводы, производящие беспилотники типа Shahed, которые затем покупала Россия. Страна-агрессор, как известно, активно использует иранские "шахеды" в войне против Украины.

Недавно министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщал, что проводится расследование в отношении польской компании, которая продавала детали для иранских "шахедов", которые Россия использует для атак на Украину.

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