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В Польше проводят расследование в отношении компании, поставлявшей детали для иранских "шахедов"

дрони,шахед

В Польше проводят расследование в отношении польской компании, продававшей детали для иранских "шахедов", которые Россия использует для атак на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

По его словам, этот случай был обнаружен Агентством внутренней безопасности и является "абсолютно ужасным".

"Ведется расследование относительно нарушений правил экспорта оружия и экспорта технологий", - сказал Семоняк.

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Как сообщало Radio Zet, государственная компания из Познани поставляла детали для иранских дронов Shahed 136. По данным журналистского расследования, беспилотники были оснащены насосами, изготовленными компанией, принадлежащей Агентству промышленного развития.

Семоняк заверил, что прокуратура продолжит дело, выдвинет обвинения и сообщит о дальнейшем ходе расследования.

Чиновник также отметил, что правительство интенсивно работает над тем, чтобы усилить санкционный режим.

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Автор: 

Польша (8541) санкции (11582) дроны (4209)


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18.07.2024 13:28 Ответить
як кажуть -"... тільки бізнес"
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18.07.2024 13:30 Ответить
перебіг розслідування---поділитись грошима з розслідувачами
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18.07.2024 13:35 Ответить
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18.07.2024 14:00 Ответить
 
 