РУС
Новости
7 099 15

В Россию в обход санкций поставляют тяжелую технику Caterpillar американского производства, - СМИ

техніка

Несмотря на санкции техника американской компании Caterpillar продолжает попадать в РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

По данным издания, тяжелую технику Caterpillar американского производства поставляет в Россию официальный дилер - британская компания Vostochnaya Technika, несмотря на выход Caterpillar из России, американские и британские санкции.

Отмечается, что за первые 3 месяца 2024 года в Россию поступило более чем на 24 млн долл оборудования и запчастей производства американской корпорации Caterpillar.

В частности: промышленные двигатели, запчасти для гусеничных погрузчиков, подшипники для дорожно-строительной техники, электрогенераторы для техники Caterpillar, насосы и их части, зубчатые колеса и многое другое.

Ведущим импортером стало ООО "Восточная техника". Более 60% товаров (по стоимости), было произведено в США.

Читайте: Санкции работают: Глава центробанка РФ назвала три главные проблемы российской экономики

Кроме того, журналисты утверждают, что Импортер продукции Caterpillar, ООО "Восточная техника" - 100% дочерняя компания британской VOSTOCHNAYA TECHNICA UK LIMITED, в руководстве которой трое граждан ЮАР и один гражданин Австралии.

Выручка материнской компании VOSTOCHNAYA TECHNICA UK LIMITED за 2023 год составила более 23 млн долл. В ее финансовом отчете указано, что компания имеет дилерские соглашения с Caterpillar и Trimble. Согласно тому же отчету, в 2023 году материнская компания продала дочерней товаров на сумму 20 млн долл, а в 2022-м - на 130 млн долл.

Компания Caterpillar не может не знать, что ее дилер торгует ее техникой в Сибири, поскольку Barloworld открыто заявляла о продолжении бизнеса (заодно назвав войну "российско-украинским кризисом"), да и финансовый отчет британской дочерней фирмы, через которую ведется бизнес в России, также публично известен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил санкции против Ирана за поддержку агрессии РФ против Украины

Автор: 

россия (97399) санкции (11884) США (27973) техника (1818)
Топ комментарии
+9
важку технікупоставляє в Росію офіційний дилер - британська компанія Vostochnaya Technika
========

Угу, типово британська назва, бере коріння ще з часів ост індської компанії. Нахрена ті санкції, якщо он взагалі легально в Лодоні Vostochnaya Technika техніку в москву жене і в фуй собі не дует
показать весь комментарий
15.07.2024 20:06 Ответить
+8
показать весь комментарий
15.07.2024 20:00 Ответить
+6
"британська компанія Vostochnaya Technika" Вона точно британська, з англійського це як перекладається? Ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни красная косоворотка...
показать весь комментарий
15.07.2024 20:36 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 20:00 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 20:06 Ответить
А як же "Санкції працюють"?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:16 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять!
показать весь комментарий
15.07.2024 20:20 Ответить
Цьому буде кінець?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:31 Ответить
Всі ці санкції США і заходу проти раші, це як українські закони ,вся строгість яких успішно компенсується необов'язковістю їх виконання.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:35 Ответить
Це ті бідона пекельні санкції від яких всреця расасєя?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:35 Ответить
"британська компанія Vostochnaya Technika" Вона точно британська, з англійського це як перекладається? Ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни красная косоворотка...
показать весь комментарий
15.07.2024 20:36 Ответить
з англійської неперекладний набір букв

Вони думають це Африканська назва...
показать весь комментарий
15.07.2024 20:59 Ответить
Да где ж это видано что б гордые американские/англосаксонские буржуины продавали верёвку ненавистным комуниздам
Ипсо же!! Не можеть быть
показать весь комментарий
15.07.2024 20:41 Ответить
Як там колись дуже "розумні" співали, Байден прийде, порядок наведе).
показать весь комментарий
15.07.2024 20:56 Ответить
Це точно не Байдена обов'язки.
показать весь комментарий
15.07.2024 21:05 Ответить
Дотримання американських санкцій проти Московщини - не Байдена обов'язки? На дідька тоді взагалі існує той Байден - щоб сприяти торгівлі із орками та постачати їм технології та складники до техніки?
показать весь комментарий
16.07.2024 10:07 Ответить
Байден WTF ?!!!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 22:48 Ответить
Всё прогнило.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:22 Ответить
 
 