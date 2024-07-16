В Россию в обход санкций поставляют тяжелую технику Caterpillar американского производства, - СМИ

Несмотря на санкции техника американской компании Caterpillar продолжает попадать в РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

По данным издания, тяжелую технику Caterpillar американского производства поставляет в Россию официальный дилер - британская компания Vostochnaya Technika, несмотря на выход Caterpillar из России, американские и британские санкции.

Отмечается, что за первые 3 месяца 2024 года в Россию поступило более чем на 24 млн долл оборудования и запчастей производства американской корпорации Caterpillar.

В частности: промышленные двигатели, запчасти для гусеничных погрузчиков, подшипники для дорожно-строительной техники, электрогенераторы для техники Caterpillar, насосы и их части, зубчатые колеса и многое другое.

Ведущим импортером стало ООО "Восточная техника". Более 60% товаров (по стоимости), было произведено в США.

Читайте: Санкции работают: Глава центробанка РФ назвала три главные проблемы российской экономики

Кроме того, журналисты утверждают, что Импортер продукции Caterpillar, ООО "Восточная техника" - 100% дочерняя компания британской VOSTOCHNAYA TECHNICA UK LIMITED, в руководстве которой трое граждан ЮАР и один гражданин Австралии.

Выручка материнской компании VOSTOCHNAYA TECHNICA UK LIMITED за 2023 год составила более 23 млн долл. В ее финансовом отчете указано, что компания имеет дилерские соглашения с Caterpillar и Trimble. Согласно тому же отчету, в 2023 году материнская компания продала дочерней товаров на сумму 20 млн долл, а в 2022-м - на 130 млн долл.

Компания Caterpillar не может не знать, что ее дилер торгует ее техникой в Сибири, поскольку Barloworld открыто заявляла о продолжении бизнеса (заодно назвав войну "российско-украинским кризисом"), да и финансовый отчет британской дочерней фирмы, через которую ведется бизнес в России, также публично известен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил санкции против Ирана за поддержку агрессии РФ против Украины