У Ростовській області заявили про збиття 26 безпілотників, місцеві повідомили про "прильоти" по аеродрому та нафтобазі. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про масовану атаку безпілотників вночі 20 липня та роботу ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"Загалом минулої ночі сили ППО перехопили і знищили в Ростовській області 26 БПЛА. Унаслідок атаки постраждалих немає. До місця падіння уламків БПЛА виїхали аварійні служби", - заявив Голубєв.

При цьому місцеві мешканці у соціальних мережах повідомляють про потужні прильоти по військовому аеродрому Міллерова. Місцеві пабліки пишуть про понад 16 вибухів поблизу селища Долотинка та в районі нафтобази.Також пишуть про пожежі в районі злітно-посадкової смуги та літаків.

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