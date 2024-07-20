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У Ростовській області заявили про збиття 26 безпілотників, місцеві повідомили про "прильоти" по аеродрому та нафтобазі. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про масовану атаку безпілотників вночі 20 липня та роботу ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"Загалом минулої ночі сили ППО перехопили і знищили в Ростовській області 26 БПЛА. Унаслідок атаки постраждалих немає. До місця падіння уламків БПЛА виїхали аварійні служби", - заявив Голубєв.

При цьому місцеві мешканці у соціальних мережах повідомляють про потужні прильоти по військовому аеродрому Міллерова.  Місцеві пабліки пишуть про понад 16 вибухів поблизу селища Долотинка та в районі нафтобази.Також пишуть про пожежі в районі злітно-посадкової смуги та літаків.

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Ростовська область Міллерово
Ростовська область Міллерово

Автор: 

безпілотник (4073) росія (64846) аеродром (299)


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Топ коментарі
+12
а шо нє панятна-гєраічєскіє лапатниє аерадроми і нєфтєбази апять всьо гєраічєскі сбілі сабой...
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20.07.2024 08:04
+8
ростов,лови штрафний,твоя черга
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20.07.2024 08:03
+7
И в тоже время Украина занимается транзитом рашкиной нефти.
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20.07.2024 08:25
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ростов,лови штрафний,твоя черга
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20.07.2024 08:03 Відповісти
Там зараз холодрига. Потрібні вогнища, щоб мокші зігрілись.
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20.07.2024 08:14 Відповісти
а шо нє панятна-гєраічєскіє лапатниє аерадроми і нєфтєбази апять всьо гєраічєскі сбілі сабой...
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20.07.2024 08:04 Відповісти
Палати має від Кенігсберга до Урала!!))
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20.07.2024 09:43 Відповісти
Олімпійський вогонь з України, прийшов рашистам на голови!
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20.07.2024 08:23 Відповісти
И в тоже время Украина занимается транзитом рашкиной нефти.
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20.07.2024 08:25 Відповісти
І у той же час росія радо приймає ворожу валюту за цю нафту.
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20.07.2024 09:16 Відповісти
І отримує за це з рашкостану богомєрзкіє долари, за які купує снаряди,якими вбиває рашкостанців
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20.07.2024 09:44 Відповісти
У той же час Європа купує російську нафту й газ, платячи за це гроші, які підуть на вбивство дітей та цивільних в Україні.
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20.07.2024 09:51 Відповісти
Нє - ну - можна збити і над нафтобазою - мало не покажеться
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20.07.2024 08:35 Відповісти
Більша по території,фінансах,ресурсах кацапія-випустила по Україні ,якщо вірити -лише 16 безпілотників,13 з яких наше ПВО збило.Тепер же маленька Україна спромоглася атакувати кацапів -26 безпілотниками???Скотобєєва і солов*їне гівно-просто дрібні карлики по брехні.Їм би на курси до МО.
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20.07.2024 09:30 Відповісти
так иногда бывает, лапотный! всё таки третий год войны идёт
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20.07.2024 11:25 Відповісти
може аеродром це і є ппо рашистів... Стоїть пропагандон позаду нього палає а воно кіздить про успєшнає сбітіє
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20.07.2024 11:28 Відповісти
Пускають на рост.обл.,там їх збивають,а території то здають: Росіяни окупували Роздолівку, - DeepState, ЦН, 20.07.
Може,краще на поміч військовим дати,інтернет повний просьбами військових скинутись на дрони.
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20.07.2024 16:06 Відповісти
 
 