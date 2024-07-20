Ввечері 19 липня ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31П, - ПК "Південь"
Пізно ввечері 19 липня ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31ПД.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".
Про наслідки ракетної атаки поки не повідомляється.
Також протиповітряною обороною півдня України знищено один розвідувальний безпілотник "ZALA" та три ударних БпЛА "Ланцет".
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ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31ПД.
=русня реагує миттєво(доба)
а ми постійно жуєм пережовуєм там де потрібно швидко, прийняти рішення взяти відповідальність.