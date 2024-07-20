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Новини Агресія Росії проти України
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Ввечері 19 липня ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31П, - ПК "Південь"

Х-31ПД

Пізно ввечері 19 липня ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31ПД.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

Про наслідки ракетної атаки поки не повідомляється.

Також протиповітряною обороною півдня України знищено один розвідувальний безпілотник "ZALA" та три ударних БпЛА "Ланцет".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракету "Іскандер" було збито вчора на Одещині, - Плетенчук

Інфографіка ПК Південь

Автор: 

обстріл (28156) Одеська область (3177) ракети (4000)


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Ого!
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20.07.2024 10:17 Відповісти
Таких ракет в нас буде міліон !!!
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20.07.2024 10:22 Відповісти
Це Ви,пане ПреЗедент??))
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20.07.2024 10:30 Відповісти
Ні, я головний равін Бердичіва !
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20.07.2024 10:37 Відповісти
Шалом від брацлавських хасидів!!))
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20.07.2024 10:46 Відповісти
А експерт Світан вже минулого року підрахував, що ракет у кацапів немає. Крім радянських на спирту. Мабуть Бояришник нарощує темпи виробництва ? Чи зєлєнСКАЯ допомагає "фіктивними дронами" з пластилину ?
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20.07.2024 10:38 Відповісти
Складаєм 2+2,
Знакова подія: над Одесою збили "Іскандер"
+
ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31ПД.
=русня реагує миттєво(доба)

а ми постійно жуєм пережовуєм там де потрібно швидко, прийняти рішення взяти відповідальність.
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20.07.2024 11:16 Відповісти
Легко вирішити, якщо «не повідомляється», значить поцілили кацапи.
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20.07.2024 13:00 Відповісти
і не повідомлять .Навіть якщо й не поцілили.
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20.07.2024 17:06 Відповісти
 
 