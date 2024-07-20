Ввечері 19 липня ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31П, - ПК "Південь"

Пізно ввечері 19 липня ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31ПД.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

Про наслідки ракетної атаки поки не повідомляється.

Також протиповітряною обороною півдня України знищено один розвідувальний безпілотник "ZALA" та три ударних БпЛА "Ланцет".

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