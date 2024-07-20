Вечером 19 июля враг атаковал Одесщину противорадиолокационной ракетой Х-31П, - ВК "Південь"
Поздно вечером 19 июля враг атаковал Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31ПД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушном командовании "Південь".
О последствиях ракетной атаки пока не сообщается.
Также противовоздушной обороной юга Украины уничтожен один разведывательный беспилотник "ZALA" и три ударных БпЛА "Ланцет".
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Знакова подія: над Одесою збили "Іскандер"
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ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31ПД.
=русня реагує миттєво(доба)
а ми постійно жуєм пережовуєм там де потрібно швидко, прийняти рішення взяти відповідальність.