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Новости Агрессия России против Украины
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Вечером 19 июля враг атаковал Одесщину противорадиолокационной ракетой Х-31П, - ВК "Південь"

Х-31ПД

Поздно вечером 19 июля враг атаковал Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31ПД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушном командовании "Південь".

О последствиях ракетной атаки пока не сообщается.

Также противовоздушной обороной юга Украины уничтожен один разведывательный беспилотник "ZALA" и три ударных БпЛА "Ланцет".

Читайте также: Ракета "Искандер" была сбита вчера в Одесской области, - Плетенчук

Інфографіка ПК Південь

Автор: 

обстрел (28239) Одесская область (3696) ракеты (3635)


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Ого!
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20.07.2024 10:17 Ответить
Таких ракет в нас буде міліон !!!
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20.07.2024 10:22 Ответить
Це Ви,пане ПреЗедент??))
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20.07.2024 10:30 Ответить
Ні, я головний равін Бердичіва !
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20.07.2024 10:37 Ответить
Шалом від брацлавських хасидів!!))
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20.07.2024 10:46 Ответить
А експерт Світан вже минулого року підрахував, що ракет у кацапів немає. Крім радянських на спирту. Мабуть Бояришник нарощує темпи виробництва ? Чи зєлєнСКАЯ допомагає "фіктивними дронами" з пластилину ?
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20.07.2024 10:38 Ответить
Складаєм 2+2,
Знакова подія: над Одесою збили "Іскандер"
+
ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31ПД.
=русня реагує миттєво(доба)

а ми постійно жуєм пережовуєм там де потрібно швидко, прийняти рішення взяти відповідальність.
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20.07.2024 11:16 Ответить
Легко вирішити, якщо «не повідомляється», значить поцілили кацапи.
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20.07.2024 13:00 Ответить
і не повідомлять .Навіть якщо й не поцілили.
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20.07.2024 17:06 Ответить
 
 