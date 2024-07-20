Армія РФ продовжує наступ на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Найгарячішим напрямком є ділянка Авдіївка - Покровськ, - британська розвідка

Основні наступальні зусилля Росії на лінії фронту в Україні зосереджені на Авдіївському напрямку. Ворог просувається до Покровська і Нью-Йорка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише британська розвідка.

"Цілком ймовірно, що Авдіївський та Покровський напрямки залишаються основним місцем, де війська РФ зосереджують свої зусилля і, відповідно, спостерігається найвища оперативна активність ворога впродовж останнього місяця", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, окупанти продовжували захоплювати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. На цьому ж напрямку вони досягли незначного просування у селище Нью-Йорк – добре укріплений район, останню точку лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

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"Поблизу міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. Російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки та розвідку", - пишуть у розвідці.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялось, що минулої доби на Покровському напрямку відбулося 36 ворожих штурмів. Найбільше - біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.