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Новини Війна
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Армія РФ продовжує наступ на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Найгарячішим напрямком є ділянка Авдіївка - Покровськ, - британська розвідка

Ситуація на Донеччині: росіяни мають просування

Основні наступальні зусилля Росії на лінії фронту в Україні зосереджені на Авдіївському напрямку. Ворог просувається до Покровська і Нью-Йорка.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише британська розвідка.

"Цілком ймовірно, що Авдіївський та Покровський напрямки залишаються основним місцем, де війська РФ зосереджують свої зусилля і, відповідно, спостерігається найвища оперативна активність ворога впродовж останнього місяця", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, окупанти продовжували захоплювати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. На цьому ж напрямку вони досягли незначного просування у селище Нью-Йорк – добре укріплений район, останню точку лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

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"Поблизу міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. Російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки та розвідку", - пишуть у розвідці.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялось, що минулої доби на Покровському напрямку відбулося 36 ворожих штурмів. Найбільше - біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

Автор: 

Велика Британія (5534) зовнішня розвідка (463) Донецька область (8278) бойові дії (3666)


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***** війна - повернуть безмозглу,
змінять весь геншаб в 35й раз,
але самі воювати не підуть... - не ті в народа слугі.
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20.07.2024 13:03 Відповісти
Знаменитий нп Прогрес захоплений руснявими за добу, до Покровська 25 км.
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20.07.2024 13:05 Відповісти
Це все зрозуміло - бригади укомплектовані на 50-55% - воьювати ніким та нічим. Зате он одеса в ібіце - гуляє, коцерти, кабаки, бари - і все це цілодобово - і відключення електрики їх не стосується. Красота.
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20.07.2024 18:25 Відповісти
 
 