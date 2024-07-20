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Новости Война
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Армия РФ продолжает наступление на нескольких участках фронта Донецкой области. Самым горячим направлением является участок Авдеевка - Покровск, - британская разведка

Ситуація на Донеччині: росіяни мають просування

Основные наступательные усилия России на линии фронта в Украине сосредоточены на Авдеевском направлении. Враг продвигается к Покровску и Нью-Йорку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет британская разведка.

"Вполне вероятно, что Авдеевское и Покровское направления остаются основным местом, где войска РФ сосредотачивают свои усилия и, соответственно, наблюдается самая высокая оперативная активность врага в течение последнего месяца", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, оккупанты продолжали захватывать территорию к северу и западу от города Очеретино, расширяя свое выступление в направлении города Покровск. На этом же направлении они достигли незначительного продвижения в поселок Нью-Йорк - хорошо укрепленный район, последнюю точку линии соприкосновения, существовавшей до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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"Вблизи города Часов Яр Донецкой области существенных изменений в территориальном контроле не произошло. Сообщалось, что основные нападения российской пехоты прекратились в течение последних нескольких дней и что российские силы в основном действуют рассеянными небольшими, пешими отрядами. Российские войска в этом районе, вероятно, взяли тактическую паузу, проводя зондирующие атаки и разведку", - пишут в разведке.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что за прошедшие сутки на Покровском направлении состоялось 36 вражеских штурмов. Больше всего - у Новоалександровки и Новоселовки Первой.

Автор: 

Великобритания (5046) внешняя разведка (393) Донецкая область (10132) боевые действия (4439)


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***** війна - повернуть безмозглу,
змінять весь геншаб в 35й раз,
але самі воювати не підуть... - не ті в народа слугі.
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20.07.2024 13:03 Ответить
Знаменитий нп Прогрес захоплений руснявими за добу, до Покровська 25 км.
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20.07.2024 13:05 Ответить
Це все зрозуміло - бригади укомплектовані на 50-55% - воьювати ніким та нічим. Зате он одеса в ібіце - гуляє, коцерти, кабаки, бари - і все це цілодобово - і відключення електрики їх не стосується. Красота.
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20.07.2024 18:25 Ответить
 
 