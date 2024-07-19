РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8235 посетителей онлайн
Новости Война
1 493 6

Армия РФ привлекает дополнительные подразделения, чтобы поддерживать интенсивность наступательных действий, - представитель НГУ Музычук

Ворог залучає додаткові підрозділи, аби підтримувати інтенсивність наступальних дій

Российские войска пытаются поддерживать высокую интенсивность боевых действий по всей линии фронта. Для этого враг привлекает дополнительные подразделения.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг привлекает дополнительные подразделения, чтобы поддерживать интенсивность наступательных действий. Иногда это требует от них специфической подготовки - то есть это не чисто пехота или артиллерия, а действия штурмовых групп, которые направлены на действия возле населенных пунктов, а также в урбанизированной местности", - отметил он.

В то же время, подчеркнул Музычук, подразделения Нацгвардии специального назначения "Омега" и другие силы обороны обучены воевать с таким типом подразделений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровское направление остается самым горячим, но россияне здесь уменьшили наступательные действия, - ОСГВ "Хортица"

Также спикер Нацгвардии отметил высокую активность вражеских разведывательных дронов на Восточном направлении.

"Наши бойцы отмечают, что на Восточном направлении противник пытается активно применять дроны оперативно-тактического уровня, которые проводят аэроразведку. В целом по линии фронта в течение суток наши подразделения уничтожили 6 таких БПЛА, из них 2 - типа "Орлан" на севере Харьковщины", - добавил Музычук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений. больше всего на Покровском, Торецком, Кураховском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19899) боевые действия (4439) Национальная гвардия (2179)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пазітівні, поясніть куди ж подівалися з ******** новин балачки про кацапських "чмобіків" і дезертирів?...
показать весь комментарий
19.07.2024 14:43 Ответить
Язики вже на цьому прсточували, давай нові теми жувати будемо. Також " позитивні", гофмаршалу приємно слухати.
показать весь комментарий
19.07.2024 14:46 Ответить
Речнику слабо озвучити причини удару Іскандерами по навчальному центруу НГУ в 40 км від кордону?
показать весь комментарий
19.07.2024 14:45 Ответить
Кацапский безпилотник в прямом эфире,так сказать,трансляцию вёл.
показать весь комментарий
19.07.2024 15:10 Ответить
Яка несподівана новина!
показать весь комментарий
19.07.2024 14:56 Ответить
рашашвайновского мяса у пуйла не меряно...
показать весь комментарий
19.07.2024 14:57 Ответить
 
 