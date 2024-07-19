Армия РФ привлекает дополнительные подразделения, чтобы поддерживать интенсивность наступательных действий, - представитель НГУ Музычук

Российские войска пытаются поддерживать высокую интенсивность боевых действий по всей линии фронта. Для этого враг привлекает дополнительные подразделения.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг привлекает дополнительные подразделения, чтобы поддерживать интенсивность наступательных действий. Иногда это требует от них специфической подготовки - то есть это не чисто пехота или артиллерия, а действия штурмовых групп, которые направлены на действия возле населенных пунктов, а также в урбанизированной местности", - отметил он.

В то же время, подчеркнул Музычук, подразделения Нацгвардии специального назначения "Омега" и другие силы обороны обучены воевать с таким типом подразделений.

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Также спикер Нацгвардии отметил высокую активность вражеских разведывательных дронов на Восточном направлении.

"Наши бойцы отмечают, что на Восточном направлении противник пытается активно применять дроны оперативно-тактического уровня, которые проводят аэроразведку. В целом по линии фронта в течение суток наши подразделения уничтожили 6 таких БПЛА, из них 2 - типа "Орлан" на севере Харьковщины", - добавил Музычук.

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