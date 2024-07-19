За прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений. больше всего на Покровском, Торецком, Кураховском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Почти вдоль всей линии соприкосновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Истощая силы противника, работают наши артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера, 18 июля, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 73 авиационных удара, применив, в частности, 101 КАБ. Кроме этого, совершил 4675 обстрелов, 139 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Синьковка, Глушковка, Петропавловка, Новоосиново Харьковской области; Северск, Лиман, Тимофеевка, Воздвиженка, Волчье, Константиновка, Елизаветовка, Берестки, Константинополь, Новоселовка Первая, Часов Яр, Северное, Торецк, Александрополь, Шевченко, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области; Пятихатки на Запорожье.

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, два средства ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 980 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 19 боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 42 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 76 единиц автомобильной техники.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 12 боевых столкновений. Все - в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении количество атак за минувшие сутки составляет 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак оккупантов неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили пять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра.

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Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В целом, враг 20 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного, Торецка и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении украинские воины отбили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Красногоровки и Парасковиевки, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении состоялось шесть боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма агрессора отражены украинскими воинами.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины.

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