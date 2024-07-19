Нехватка техники и вооружения, распределение опытных солдат, расчет, что россияне убегут, как год назад - основные причины провала контрнаступления в 2023 году, - BBC
Британский аналитический центр по проблемам безопасности RUSI назвал причины неудачи контрнаступления ВСУ в 2023 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на отчет британских аналитиков.
"Первоначальный замысел авторы называют обоснованным: 12 украинских бронетанковых и механизированных бригад должны были осуществить прорыв на участке шириной 30 км, изолировать Токмак в течение семи дней, а затем прорваться на юг к Мелитополю. При таком темпе Россия бы не успела подтянуть резервы, и украинским войскам, которые наступали, нужно было лишь преодолеть сопротивление шести российских полков в обороне", - говорится в отчете.
Реализации этого замысла помешали ошибки, допущенные как союзниками Украины, так и самим украинским командованием. В частности:
- Западные союзники поставили недостаточно техники и вооружений; в отличие от России, они не успели перевести промышленность на военные рейсы, поэтому вооружений у них не хватало, а те, что были, поставлялись с опозданием. Это привело к тому, что на освоение новой техники у украинской армии времени было мало.
- Украинское командование решило бросить на прорыв менее подготовленные части, тогда как более опытные должны были держать фронт. Кроме того, оно распылило свои силы по нескольким направлениям.
- Но самая серьезная ошибка украинского командования, по мнению аналитиков, заключалась в том, что оно рассчитывало, что обороняющиеся российские войска не выдержат и побегут, как это было под Харьковом в 2022 году. Когда этого не произошло, ВСУ безнадежно потеряли темп.
- Кроме того, российское командование явно точно знало, где будет направление главного удара. В этом авторы усматривают провал оперативной безопасности со стороны как Украины, так и ее союзников.
"Первоначальная концепция операций для украинского наступления была обоснованной. Она требовала 12 бронетанковых и механизированных бригад для достижения прорыва на 30 км фронта, изоляции Токмака в течение 7 дней, а затем прорыва на юг к Мелитополю. Темп должен был помешать России привлечь большинство своих сил, поэтому атакующей стороне нужно было бы преодолеть только 6 полков в обороне", - говорится в итоге отчета.
RUSI также делает вывод, что Украине нужна эффективная контрразведка, чтобы видеть планы россиян, эффективные средства РЭБ и высокоточные удары.
Для Украины возобновление наступательных операций "не является жизнеспособным в обозримом будущем", добавляют авторы аналитического отчета.
"Учитывая это, Украина должна изменить приоритеты на нанесение как можно большего вреда Вооруженным силам Российской Федерации, чтобы выиграть необходимое время", - пишут специалисты.
Напомним, The New York Times заявило, что Украина из-за медленных поставок оружия не сможет начать контрнаступление до следующего года.
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а війна буде обов'язково - киташку на гегемона розпирає
Цi емоцiйнi лякалки направленi на украiнського хом'ячка, як i казки про бурятiв з чеченами, щоб швидше бiгли добровольцями\донатили.
Дорослi краiни розумiють чим вiдрiзняеться маленька радянська республiка вiд позаорбiтних европейських i прекрасно вiддають собi звiт, що не буде нiякоi вiйни. Скоротять населення, по можливостi заберуть те що можна забрати, та вiддадуть зруйновану територiю парашцi, щоб подавилась.
Замість того, щоб зробити "лінію хєровікна" від кордону на Харківщині аж до Вугледару і тримати тут глуху оборону, зосередившись на Півдні, ЗЄлю поперло в різні сторони
Прогноз вірний і невтішний - другого контрнаступу в цій війні НЕ буде
Головнокомандувач - чотирижди уклонист наркоман-корупціонер Хуже-Не-Буде Я-вам-ничего-не-долженков!
тільки вони ще не в курсі, що ракова ********* ВСЕ-ОДНО РОЗВАЛИТЬСЯ!
але що щось пішло не так.
вони стримали оборону і не обвалили фронт
Также для замещения потерь и ротации / отдыха наступающих. А также для охраны флангов этого самого прорыва ! И ввод резервов в этот самый прорыв, пока враг не опомнился. + Ктото должен все отвоеванное охранять от диверсантов, ловить пленных и колаборантов, зачищать посадки и подвалы, охранять подвоз БК и провизии, защащаться от дронов и авиации....
И все это одновременно, иначе посыпется как домино..
вони не женуть 8 батальйонів в атаку.
4 людини тут, 6 там і так рухаються.
Орда не рахується з втратами.
Другий організований відступ 20 -тисячного угрупування через єдиний(!) міст в Херсоні, який нібито був під вогневим контролем ЗСУ.
Тільки операція в Харківській області викликає питання: а які частини там були у орків, якщо всілякі лнр і днр то вони воювати не можуть у нас вони тільки мародерили по хатам і квартирам.
Після цих подій хтось подумав що буде знову типу перемога. Наступ на півдні наявними силами на глибокоешелоновану оборону був авантюрою яка і закінчилася так як закінчуються авантюри.
Джерело:
а фахівці там у своїй аналітиці часом не вказали, коли вже можно буде "штормом" захєрачити по АБ Балтімор? А то кацапи наші мопеди розтрілюють з кулеметів ще на підльоті.
Загадка, милять!
Достаточно было пару видосиков посмотоеть!
Вони просто копали і будували, а не писали в чатиках.
Тобто якщо вони і знали що наступ буде саме туди... та набудували оборони, то командування мало майже 2 місяці щоб проаналізувати що там найбільш захищена ділянка....
Потім писав що не знав що там будуть такі мінні поля... ну це взагалі якись дитячий сюр... орки будували укріплення півроку і вони мінні поля не зробили... А розвідка наша де?? що не було розвідданих про мінні поля... та відео будівництва укріплень постійно в мережу просочувалось
Судячи з західної преси американські військові консультанти були проти наступу туди, тому що вважали що там ешелонована лінія оборони і що є менш захищені ділянки...
Наступ був просто на авось, може повезе... або свідомо щоб провалився... просто стерши в ноль найбільш боєздатні бригади і витративши море *********** які не давали на Бахмут тому що тримали для контрнаступу
Тому після цього невдалого контрнаступу в нас так перестали вірити на заході.... що в України є якісь шанси вийти на кордони 91 року....
Совершенно без учета своих собственных сил и возможностей. Обернувшийся самыми большими потерями за всю войну... И теперь войска в вечной обороне отступают 10 месяцев и всё идет к тяжелым переговорам и уступкам...
Справились потужно, что тут скажешь.
Уж лучше было бы на Белгород наступать...
у найманців які тоді зробили такий переполох в раші було багато ППО ближнього радіусу... вони ними збивали вертольоти, тільки еліта не підтримала повстання тому його і зупинили, а так мабуть і взяли б столицю... орківській еліті війна вигідна, це можна побачити по тому як виросли їх статки за період 22-23 років
зА РАХУНОК ЧОГО ,НІЧОГО НЕ ЗМІНИВШИ ПО СУТІ, МОЖНА НАДІЯТИСЯ НА ПЕРЕМОЖНИЙ КОНТРНАСТУП ??
Уже поздно....
Или вся надежда на "внешнее управление", мол Запад сможет все исправить, ведь у нено все компроматы на бзелю.
Или ... Запад должен честно сказать Украинцам - ваш "лидор" просроченный, НЕлигетимен, мы дадим амуницию и БК а ваша задача биться, и всех детей и небоеспособных эвакуируйте к нам, зачем сидеть под бомбами без света и перспектив...