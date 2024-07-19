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Новости Война
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Нехватка техники и вооружения, распределение опытных солдат, расчет, что россияне убегут, как год назад - основные причины провала контрнаступления в 2023 году, - BBC

Бойові дії на півдні

Британский аналитический центр по проблемам безопасности RUSI назвал причины неудачи контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на отчет британских аналитиков.

"Первоначальный замысел авторы называют обоснованным: 12 украинских бронетанковых и механизированных бригад должны были осуществить прорыв на участке шириной 30 км, изолировать Токмак в течение семи дней, а затем прорваться на юг к Мелитополю. При таком темпе Россия бы не успела подтянуть резервы, и украинским войскам, которые наступали, нужно было лишь преодолеть сопротивление шести российских полков в обороне", - говорится в отчете.

Реализации этого замысла помешали ошибки, допущенные как союзниками Украины, так и самим украинским командованием. В частности:

  • Западные союзники поставили недостаточно техники и вооружений; в отличие от России, они не успели перевести промышленность на военные рейсы, поэтому вооружений у них не хватало, а те, что были, поставлялись с опозданием. Это привело к тому, что на освоение новой техники у украинской армии времени было мало.
  • Украинское командование решило бросить на прорыв менее подготовленные части, тогда как более опытные должны были держать фронт. Кроме того, оно распылило свои силы по нескольким направлениям.
  • Но самая серьезная ошибка украинского командования, по мнению аналитиков, заключалась в том, что оно рассчитывало, что обороняющиеся российские войска не выдержат и побегут, как это было под Харьковом в 2022 году. Когда этого не произошло, ВСУ безнадежно потеряли темп.
  • Кроме того, российское командование явно точно знало, где будет направление главного удара. В этом авторы усматривают провал оперативной безопасности со стороны как Украины, так и ее союзников.

"Первоначальная концепция операций для украинского наступления была обоснованной. Она требовала 12 бронетанковых и механизированных бригад для достижения прорыва на 30 км фронта, изоляции Токмака в течение 7 дней, а затем прорыва на юг к Мелитополю. Темп должен был помешать России привлечь большинство своих сил, поэтому атакующей стороне нужно было бы преодолеть только 6 полков в обороне", - говорится в итоге отчета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующие полтора года Украина будет в обороне. Объявлять контрнаступление было ошибкой, - бывший посол США Макфол

RUSI также делает вывод, что Украине нужна эффективная контрразведка, чтобы видеть планы россиян, эффективные средства РЭБ и высокоточные удары.

Для Украины возобновление наступательных операций "не является жизнеспособным в обозримом будущем", добавляют авторы аналитического отчета.

"Учитывая это, Украина должна изменить приоритеты на нанесение как можно большего вреда Вооруженным силам Российской Федерации, чтобы выиграть необходимое время", - пишут специалисты.

Напомним, The New York Times заявило, что Украина из-за медленных поставок оружия не сможет начать контрнаступление до следующего года.

Читайте также: Контрнаступление нужно Украине, чтобы потом пойти на переговоры на более сильных позициях, - Foreign Policy

Автор: 

боевые действия (4439) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+17
Верещати півроку на всіх кутках про контрнаступ в розрахунку що кацапи ніяк не будуть протидіяти?
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19.07.2024 09:12 Ответить
+10
"Крім того, російське командування явно точно знало, де буде напрямок головного удару. У цьому автори вбачають провал оперативної безпеки з боку як України, так і її союзників."
Загадка, милять!
Достаточно было пару видосиков посмотоеть!
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19.07.2024 09:22 Ответить
+9
Як можна на стратегічному рівні розраховувати, що ворог "втіче"? Це якийсь мега-інфантилізм.
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19.07.2024 09:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Скоро в себе ,, аналітику" проводити будете!!! ,,експерти".....!!!
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19.07.2024 09:11 Ответить
ні, не скоро. У них по розрахунках ще десять років є.
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19.07.2024 09:21 Ответить
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19.07.2024 09:23 Ответить
авжеж, чайні озброїтись треба, та і буйло має рухатись....
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19.07.2024 09:28 Ответить
так. Захід вже "проїбав всі полімери", і їх чекають динамічні часи. Про це нещодавно https://www.youtube.com/watch?v=sgvcNEJ20Sc Портніков казав.
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19.07.2024 09:32 Ответить
буйло-рашка має рухатись та наробити снарядів-ракет.

а війна буде обов'язково - киташку на гегемона розпирає
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19.07.2024 09:36 Ответить
Не будуть. Всi це прекрасно розумiють.

Цi емоцiйнi лякалки направленi на украiнського хом'ячка, як i казки про бурятiв з чеченами, щоб швидше бiгли добровольцями\донатили.

Дорослi краiни розумiють чим вiдрiзняеться маленька радянська республiка вiд позаорбiтних европейських i прекрасно вiддають собi звiт, що не буде нiякоi вiйни. Скоротять населення, по можливостi заберуть те що можна забрати, та вiддадуть зруйновану територiю парашцi, щоб подавилась.
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19.07.2024 09:26 Ответить
Все вірно написано - план був гарний, до того, як в нього втрутився ЗЄля з відвоюванням "фортеці Бахмут".
Замість того, щоб зробити "лінію хєровікна" від кордону на Харківщині аж до Вугледару і тримати тут глуху оборону, зосередившись на Півдні, ЗЄлю поперло в різні сторони

Прогноз вірний і невтішний - другого контрнаступу в цій війні НЕ буде
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19.07.2024 09:26 Ответить
У нас так само "нарід" в 19 році на вибори ходив.....
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19.07.2024 09:11 Ответить
Верещати півроку на всіх кутках про контрнаступ в розрахунку що кацапи ніяк не будуть протидіяти?
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19.07.2024 09:12 Ответить
Так вони думали, що кацапи злякаються і... Втечуть, а не окопаються намертво так, що їх оборону ніхто не проб'є. Ідіотизм.
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19.07.2024 09:16 Ответить
А за цей час ,якраз кацапи і підготували мінні поля,"зуби дракона" ,лінію суровікіна ,та понаривали загороджувальні рови проти техніки..
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19.07.2024 09:16 Ответить
Брак озброєння - не було чим перетворити на Торрічельову пустоту вали Суровікина
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19.07.2024 09:12 Ответить
Основна причина:
Головнокомандувач - чотирижди уклонист наркоман-корупціонер Хуже-Не-Буде Я-вам-ничего-не-долженков!
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19.07.2024 09:13 Ответить
Все зрозуміло! Для Заходу важливо, щоб Росія не програла, а Україна не виграла! Бо для них розвал Росії це гірше, ніж програш України!
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19.07.2024 09:14 Ответить
в яблучко!
тільки вони ще не в курсі, що ракова ********* ВСЕ-ОДНО РОЗВАЛИТЬСЯ!
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19.07.2024 11:43 Ответить
Як можна на стратегічному рівні розраховувати, що ворог "втіче"? Це якийсь мега-інфантилізм.
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19.07.2024 09:15 Ответить
2-х кратне перевагу в живій силі і техніці, на обмеженій ділянці

але що щось пішло не так.
вони стримали оборону і не обвалили фронт
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19.07.2024 09:17 Ответить
По теорії має бути щонайменше один до трьох і нп тільки в живій силі але й озброєнні та *********** а також панування в повітрі. Звичайно ще й фактор раптовості. Тільки такі цифри могли б гарантувати успішність операції.
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19.07.2024 10:27 Ответить
ну хто вам сказав про х4, це методи війни минулого століття...
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19.07.2024 10:33 Ответить
Це не методи минулого сторіччя, це методи війни, і вони не змінні. Без панування в повітрі та переваги в рази через укріплену лінію це необхідна умова прориву. Ваші приклади абсолютно нерелевантні бо по перше кацапи атакують не лінію укріплення в декілька рівнів з бетонними укриттями та мінних полів. По друге вони не рахуються з втратами. По третє називати це "проривом" можна лише коли ти хочеш відстояти свою непереконливу точку зору/
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19.07.2024 12:18 Ответить
Очень просто!! враг окопан и в обороне. У врага внезапно больше снарядов и техники и топлива безлимит. И дивой щит из населения и застройки. И пушечное мясо бонусное неучтенное в МО - полицаи, днр-явые, чмобики словленные на улицах в ВТО.
Также для замещения потерь и ротации / отдыха наступающих. А также для охраны флангов этого самого прорыва ! И ввод резервов в этот самый прорыв, пока враг не опомнился. + Ктото должен все отвоеванное охранять от диверсантов, ловить пленных и колаборантов, зачищать посадки и подвалы, охранять подвоз БК и провизии, защащаться от дронов и авиации....
И все это одновременно, иначе посыпется как домино..
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19.07.2024 13:13 Ответить
приклад:


вони не женуть 8 батальйонів в атаку.

4 людини тут, 6 там і так рухаються.
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19.07.2024 10:37 Ответить
какая 2 х кратная? 12 бригад это 40000-60000, 6 полков это 6000
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19.07.2024 10:51 Ответить
Залужний теж у висловлюваннях думав ,що рашисти після втрат 100 тис. будуть втікати,але потім признав свою помилку.
Орда не рахується з втратами.
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19.07.2024 09:19 Ответить
"втіче" було навіяно трьома подіями: по-перше організованим відступом орків в кінці березня 2022 року. Хто цього не бачив той переказує зелену мантру про втечу орків. Так , наші були поряд але сил і засобів щоб взяти містечко в якому був штаб 1-ї армії у наших не було. І цей відступ з півночі, мабуть, був якось пов'язаний з тими переговорами які йшли в Стамбулі.
Другий організований відступ 20 -тисячного угрупування через єдиний(!) міст в Херсоні, який нібито був під вогневим контролем ЗСУ.
Тільки операція в Харківській області викликає питання: а які частини там були у орків, якщо всілякі лнр і днр то вони воювати не можуть у нас вони тільки мародерили по хатам і квартирам.
Після цих подій хтось подумав що буде знову типу перемога. Наступ на півдні наявними силами на глибокоешелоновану оборону був авантюрою яка і закінчилася так як закінчуються авантюри.
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19.07.2024 13:26 Ответить
Основна причина - упоротість верховного Боневтіка.
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19.07.2024 09:15 Ответить
"З огляду на це, Україна має змінити пріоритети на нанесення якомога більшої шкоди Збройним силам Російської Федерації, щоб виграти необхідний час", - пишуть фахівці.
Джерело:

а фахівці там у своїй аналітиці часом не вказали, коли вже можно буде "штормом" захєрачити по АБ Балтімор? А то кацапи наші мопеди розтрілюють з кулеметів ще на підльоті.
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19.07.2024 09:18 Ответить
А зараз як відбувається? Гребуть в бусики дідів 50+ , які втекти від ТЦК не можуть! Ото вони й навоюють, поки молодь по кафешкам пиво п'є, або штурмує кордони ЄС!
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19.07.2024 09:21 Ответить
"Крім того, російське командування явно точно знало, де буде напрямок головного удару. У цьому автори вбачають провал оперативної безпеки з боку як України, так і її союзників."
Загадка, милять!
Достаточно было пару видосиков посмотоеть!
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19.07.2024 09:22 Ответить
Та не точного місця удару не знали
Вони просто копали і будували, а не писали в чатиках.
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19.07.2024 09:25 Ответить
План укріплень орків був ще за 2 місяці до наступу в закордонній прессі, їх супутникові знімки .... і найбільш ешелонована оборона була в районі Товмака ....

Тобто якщо вони і знали що наступ буде саме туди... та набудували оборони, то командування мало майже 2 місяці щоб проаналізувати що там найбільш захищена ділянка....

Потім писав що не знав що там будуть такі мінні поля... ну це взагалі якись дитячий сюр... орки будували укріплення півроку і вони мінні поля не зробили... А розвідка наша де?? що не було розвідданих про мінні поля... та відео будівництва укріплень постійно в мережу просочувалось

Судячи з західної преси американські військові консультанти були проти наступу туди, тому що вважали що там ешелонована лінія оборони і що є менш захищені ділянки...

Наступ був просто на авось, може повезе... або свідомо щоб провалився... просто стерши в ноль найбільш боєздатні бригади і витративши море *********** які не давали на Бахмут тому що тримали для контрнаступу

Тому після цього невдалого контрнаступу в нас так перестали вірити на заході.... що в України є якісь шанси вийти на кордони 91 року....
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19.07.2024 10:26 Ответить
Контр наступу ніякого на справді не планувалося, був оголошений потужний наступ, якого ще світ не бачив, дуже, дуже довго "готувалися" більше півроку, що дали змогу пі&арам зробити все можливе для захисту, мінування, фортифікацій, не заважаючи їм. Потім хтось злив всі плани наступу і ми були розєбашені вщент. Хто злив всю інфу я думаю що догадатися не трудно.
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19.07.2024 09:22 Ответить
А чи не за рано таку інфу публікувати?(Москалі ж також ж зроблять висновок(
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19.07.2024 09:39 Ответить
Москальський ГУР про це все знав - ще минулого літа ...
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19.07.2024 10:44 Ответить
Отже,вони діяли на випередження через кротів((
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19.07.2024 10:45 Ответить
План знала жОПа, знав дЕрмак з заПодляком - знав ГШ РФ. Плюс волали Зеля з Слугами.
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19.07.2024 09:49 Ответить
Та что там знать, великая тайна удар на Токмак и далее на Мелитополь... сам Залужный говорил о нём еще в конце осени 22го года...
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19.07.2024 10:18 Ответить
Всі пройоби в цей війні, сама війна на совісті зеленої влади лицемірів хамів тупих невдах зрадників саботажників і крадіїв.
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19.07.2024 09:59 Ответить
Максимально простой план удара в самом очевидном месте по самой подготовленной и заминированной обороне противника у которого еще и превосходство в воздухе...
Совершенно без учета своих собственных сил и возможностей. Обернувшийся самыми большими потерями за всю войну... И теперь войска в вечной обороне отступают 10 месяцев и всё идет к тяжелым переговорам и уступкам...
Справились потужно, что тут скажешь.
Уж лучше было бы на Белгород наступать...
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19.07.2024 10:16 Ответить
До речі... мабуть туди наступ б вдався судячи по тому як орки йшли на Москву... Тільки без ППО це б було ненавдовго.... та і на заході використання їхньої зброї на території раші б викликав масові інфаркти

у найманців які тоді зробили такий переполох в раші було багато ППО ближнього радіусу... вони ними збивали вертольоти, тільки еліта не підтримала повстання тому його і зупинили, а так мабуть і взяли б столицю... орківській еліті війна вигідна, це можна побачити по тому як виросли їх статки за період 22-23 років
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19.07.2024 10:36 Ответить
Кстати да! И почему кстати не слышно про РДК? Неужели и их слили подоляки?
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19.07.2024 13:53 Ответить
До речі питання для побєдунів і контрнаступатєлєй - беручи до уваги висновки статті -

зА РАХУНОК ЧОГО ,НІЧОГО НЕ ЗМІНИВШИ ПО СУТІ, МОЖНА НАДІЯТИСЯ НА ПЕРЕМОЖНИЙ КОНТРНАСТУП ??
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19.07.2024 10:43 Ответить
ніякого контрнаступу не було і не могло бути навіть теоретично! і я про це всюди писав ще весною 2023-ого.
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19.07.2024 11:41 Ответить
Наш Президент сам визнав, що на другий день після затвердження контрнаступу цей план вже лажав на столі у Путіна і здається, що це і є однією з основних причин. Після провалу контрнаступу, чомусь здається, що всі наші дії відомі ворогу в ту ж мить. Хай мене вибачать розвідники, але системної професійної вищого гатунку розвідки і контррозвідки у нас немає, а деякі успішні операції наших спецслужб заточені виключно на піар один перед одним. Ми же всі свідомі того, що коїлося у всіх розвідках світу до повномасшабного вторгнення і як вони 3 місяці благали керівництво України повірити беззаперечним доказам агресії РФ, а наші розвідники, навпаки, переконували всіх українців у зворотньому і заперечували таку вирогідність. Поспілкуйтеся з військоми і одразу стане зрозумілим, що в армії успадковані вкрай взразливі проблеми і до стандартів НАТО у нас велика прірва і, перш за все, відношенню до головної бойової одиниці війська - солдата, відділення, взводу. Але це не повинно нас втомлювати допомагати ЗСУ, бо програємо країну, зараз краще зосередитися на допомозі конкретному військовому і конкретному підрозділу. Але треба і чесно визнати, що звільнити окуповані землі не тільки тими засобами і тими ресурсами що у нас є, але і тією системою управління взагалі у державі - практично неможливо. Підозрюю, саме тому так повільно Захід дає нам зброю, бо уже на власном удосвіду розуміє, що в нашій системі координат це не приносить очікуваного результату і тому всю увагу вони почали зосереджувати на мирних переговах, а любі мирні переговри з РФ будуть смертельними для всіх, хто їх підпише, якщо до підписання дійдуть такі приниження, про які сподіваються в РФ.
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19.07.2024 11:59 Ответить
" а то что? Майдан?" ©
Уже поздно....
Или вся надежда на "внешнее управление", мол Запад сможет все исправить, ведь у нено все компроматы на бзелю.
Или ... Запад должен честно сказать Украинцам - ваш "лидор" просроченный, НЕлигетимен, мы дадим амуницию и БК а ваша задача биться, и всех детей и небоеспособных эвакуируйте к нам, зачем сидеть под бомбами без света и перспектив...
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19.07.2024 13:59 Ответить
Такі контрнаступи не робляться без серйозної авіаційної складової.Її там не було тому сам наступ по суті згорнули на 5 -й день.Це скоріше була імітація наступу.Тому головна причина це затягування з поставками літаків.Тільки маючи 100-150 західних літаків можна проламлювати оборону русні на будь-якому наапрямку.
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19.07.2024 12:30 Ответить
Или надеяться, что их "фронт развалится" а для этого нада ежедневно бить сотней хаймарсов по любой цели, лишь бы лавинообразно шла убыль их техники и живой силы. И море дронов, дронов дронов
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19.07.2024 14:22 Ответить
 
 