Нехватка техники и вооружения, распределение опытных солдат, расчет, что россияне убегут, как год назад - основные причины провала контрнаступления в 2023 году, - BBC

Британский аналитический центр по проблемам безопасности RUSI назвал причины неудачи контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на отчет британских аналитиков.

"Первоначальный замысел авторы называют обоснованным: 12 украинских бронетанковых и механизированных бригад должны были осуществить прорыв на участке шириной 30 км, изолировать Токмак в течение семи дней, а затем прорваться на юг к Мелитополю. При таком темпе Россия бы не успела подтянуть резервы, и украинским войскам, которые наступали, нужно было лишь преодолеть сопротивление шести российских полков в обороне", - говорится в отчете.

Реализации этого замысла помешали ошибки, допущенные как союзниками Украины, так и самим украинским командованием. В частности:

Западные союзники поставили недостаточно техники и вооружений; в отличие от России, они не успели перевести промышленность на военные рейсы, поэтому вооружений у них не хватало, а те, что были, поставлялись с опозданием. Это привело к тому, что на освоение новой техники у украинской армии времени было мало.

Украинское командование решило бросить на прорыв менее подготовленные части, тогда как более опытные должны были держать фронт. Кроме того, оно распылило свои силы по нескольким направлениям.

Но самая серьезная ошибка украинского командования, по мнению аналитиков, заключалась в том, что оно рассчитывало, что обороняющиеся российские войска не выдержат и побегут, как это было под Харьковом в 2022 году. Когда этого не произошло, ВСУ безнадежно потеряли темп.

Кроме того, российское командование явно точно знало, где будет направление главного удара. В этом авторы усматривают провал оперативной безопасности со стороны как Украины, так и ее союзников.

"Первоначальная концепция операций для украинского наступления была обоснованной. Она требовала 12 бронетанковых и механизированных бригад для достижения прорыва на 30 км фронта, изоляции Токмака в течение 7 дней, а затем прорыва на юг к Мелитополю. Темп должен был помешать России привлечь большинство своих сил, поэтому атакующей стороне нужно было бы преодолеть только 6 полков в обороне", - говорится в итоге отчета.

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RUSI также делает вывод, что Украине нужна эффективная контрразведка, чтобы видеть планы россиян, эффективные средства РЭБ и высокоточные удары.

Для Украины возобновление наступательных операций "не является жизнеспособным в обозримом будущем", добавляют авторы аналитического отчета.

"Учитывая это, Украина должна изменить приоритеты на нанесение как можно большего вреда Вооруженным силам Российской Федерации, чтобы выиграть необходимое время", - пишут специалисты.

Напомним, The New York Times заявило, что Украина из-за медленных поставок оружия не сможет начать контрнаступление до следующего года.

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