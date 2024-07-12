РУС
Украина не будет готова начать контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до 2025 года из-за медленных поставок оружия, – NYT

Бойові дії 21 червня

Украина из-за медленных поставок оружия не сможет начать контрнаступление до следующего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Несмотря на миллиарды долларов на дополнительную помощь в вооружении и безопасности, о которой НАТО объявила на этой неделе, официальные лица союзников заявили, что Украина не будет готова начать контрнаступление или отвоевать большие части территории у России до следующего года. Главная проблема - доставка ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО из США и европейских стран на линию фронта займет недели, если не месяцы. При этом некоторые из недавно обещанных вооружений еще не закуплены и даже не изготовлены.

"Во многих случаях вы могли видеть, что мы можем принимать решения, но, к сожалению, мы не можем эффективно поставлять. Это огромное разочарование для меня лично, потому что украинцы ждут, что эта помощь придет, эта военная техника попадет в Украину, но этого не происходит", - отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Большинство обещаний Украине на саммите НАТО были описаны как долгосрочные обязательства по безопасности страны в течение следующего десятилетия.

Читайте также: Контрнаступление нужно Украине, чтобы потом пойти на переговоры на более сильных позициях, - Foreign Policy

Высокопоставленный представитель Альянса заявил, что эта поддержка позволит Украине в следующем году дать отпор России, тогда как Украина ждет прибытия большего количества западного оружия и перебрасывает на фронт больше своих войск.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что украинцы будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев, но в постоянном движении на поле боя, которое "в конце концов не позволит им достичь значительных успехов".

В то же время американские чиновники и аналитики считают, что ситуация на поле боя существенно изменилась за последние несколько недель, поскольку Украина начала получать от США помощь, одобренную Конгрессом. Украина смогла замедлить продвижение россиян на востоке и остановить их наступление возле Харькова.

Напомним, издание Foreign Policy писало, что контрнаступление нужно Украине, чтобы потом пойти на переговоры на более сильных позициях.

Читайте также: Следующие полтора года Украина будет в обороне. Объявлять контрнаступление было ошибкой, - бывший посол США Макфол

+24
Україні просто роз'їбуть зимою всю енергетику і на тому вся потужність та незламність здохне, а з нею залишки країни.

Але скоріш коли кордони будуть проривати тисячі людей, а міста перетворяться на бетонні коробки без людей, Зелений наркомандуючий дегенерат все одно буде говорити про свою формулу миру і поразку Пукіна, а New York Times буде переносити "контрнаступ" на 2029 чи який там ще рік.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:00 Ответить
+16
До 2025 року?
А яке диво має відбутися у 2025 році?
Тогда навєрняка вдруг запляшут облака і кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
показать весь комментарий
12.07.2024 11:19 Ответить
+15
Західні космонавто -журналісти знов пишуть чергову дурню

Я так зрозумів окрім зброї в Україні проблем немає .

Є мліьйон -два професійно підготовлених військових ,злагоджених ,навчених ,мотивованих - які тільки чекають прихода зброї . Сарказм

Проблема України не в зброї - проблема в людях . Я думаю максимум ще півмільйона чоловіків Україна може витягнути - далі все . Мобрезерв вичерпано .Економіка полетіла в прірву - або чекає арабо-індусо-узбеків

Якщо спосіб ведення військових дій наші генерали не змінять - то можна зубути про будь які успішні контранступи .

Західні космонавто -журанлісти
показать весь комментарий
12.07.2024 12:30 Ответить
Ну а в далекій перспективі враховуючи повільне перемелювання солдат і те що кожного дня хтось таки правдами неправдами втікає з "країни мрії", не говоримо вже про корупцію, білі білети і решта "легальних" способів відкосити. Що буде через років 5-10, якщо вже думаю через рік такого "атракціону" нерви здадуть навіть у найбільш ярих хомячків
показать весь комментарий
12.07.2024 13:23 Ответить
Это да. Тем более что опытных бойцов выбивают, а салаги нихрена не умеют. Им и в обороне стремно, голову в песок, а наступать совсем невозможно. Идти в атаку, когда по тебе все стреляют, кругом хаос, для новичка нереально. Сдохнет от разрыва сердца… Страх убьет..
показать весь комментарий
12.07.2024 20:43 Ответить
Влада не настільки дурна, щоб йти зараз на вибори. Без тотальної фальсифікації вони всирають повністю.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:48 Ответить
Одне одному не заважає, Україна уже 2 рази проводила прещидентські вибори під час війни без жодних проблем, якщо не враховувати незаконне позбавлення права голосу мешканців прифронтових територій у 2019му
показать весь комментарий
12.07.2024 21:49 Ответить
І скільки путлер заплатив зй цю статтю заробітчанам із NYT?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:11 Ответить
а причому тут *****?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:26 Ответить
Для наівних -не причому.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:48 Ответить
Так все ж таки до останнього?
показать весь комментарий
12.07.2024 18:11 Ответить
)))))
показать весь комментарий
13.07.2024 03:19 Ответить
Почитав деякі коментарі,ну що правильно Остап Дроздов каже,що кінцевий результат війни , для існуючих в іншій реальності надрочених пропагандою диванних незламників буде як дрином по голові.Але,треба зауважити-що таких вже не так і багато,зермаковську опешну лядоту на зарплаті можна не рахувати.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:21 Ответить
думаєте побідунів надрочених гавноШмарафоном і ура-патріотів які тікають від реальності вже небагато? Зотілось би мені вірити у ваші твердження......
показать весь комментарий
12.07.2024 13:25 Ответить
Побідуни то майже 100% проплачена публіка.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:19 Ответить
Ви би погодилися на мир, за умови вихіду зсу с Запоріжжя і Херсона?
показать весь комментарий
12.07.2024 20:06 Ответить
Немає значення на що я погоджуюся,а на що-ні.Я,наприклад,не погоджуюся з анексією Крима-хіба це щось змінює ? Всі рішення будуть приймати країни-донори.
показать весь комментарий
13.07.2024 02:45 Ответить
Слимаки і мамку свою чеченам віддадуть (не те що Херсон чи Київ), а потім скажуть «Така була гєапалітіческая реальность»
показать весь комментарий
13.07.2024 07:32 Ответить
Слимаки і маму свою віддадуть (не те що Херсон чи Київ)
показать весь комментарий
13.07.2024 07:33 Ответить
Цей зрадник дроздов продався зеленим кремлядям і почав закликати здати захоплені території України окупанту
показать весь комментарий
12.07.2024 21:51 Ответить
Де в нього заклики до здачі територій?Такі заяви-то карний злочин,з відповідними наслідками.Проти нього порушені якісь справи з цього приводу ? Ні.
показать весь комментарий
13.07.2024 02:49 Ответить
Передивіться його відосіки за останні 2 місяці і все знайдете. У мене після почутого з його вуст виробилася відраза до його нікчемної особи
показать весь комментарий
13.07.2024 03:49 Ответить
Ваше право-мати особисту думку.
показать весь комментарий
13.07.2024 10:54 Ответить
США напоминает поздние Советы, Брежнев ни хрена не соображает, страной управляет Политбюро, а там такие же старые пердуны.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:23 Ответить
«- Архипелаг Гулаг!! - Гулаг архипелаг, гммм…» )) Байдену осталось добыть срок, ему рвать когти нет стимула. Возможно новый през Штатов резко ускорит помощь нам. Или закончит войну, пригрозив раше «Кузькиной матерью» )
показать весь комментарий
12.07.2024 20:47 Ответить
По законам жанра, должен прийти свой Горбачёв, бодрый и бойкий, ну и начать Перестройку.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:25 Ответить
І привести до розвалу країни...

Південь, північ, захід схід, центр ?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:45 Ответить
Трудно сказать как там дальше будет, власти США распыляют силы на весь мир, несут так называемую демократию, гей-парады и много что ещё, а своему государству уделяют крайне мало внимания, Советы тоже строили коммунизм по всему миру забив на людей в собственной стране.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:54 Ответить
В соссії треба нового Горбачова. путін здохне і почнеться пєрєрстройка
показать весь комментарий
12.07.2024 20:00 Ответить


Про більшість
показать весь комментарий
12.07.2024 14:04 Ответить
Якщо не буде великої кількості Ф16 більше 56 літаків, ракет до них... ракет для ударів по оркам складам та аеродромам.... великої кількості дронів та засобів протидії Ланцетам і Кубам, ППО для захисту аеродромів і складів із зброєю

про контрнаступ можна забути, це просто буде викидання обмежених ресурсів в мусорку...

Зараз краще думати як укріпити оборону щоб менше гинуло військових та більше орків... і як захистити енергетику що залишилась та газову інфраструктуру дипломатично або якимись контрактами.... Тому що якщо орки їх доб'ють економіка просто ляже... на одних генераторах далеко не заїдеш
показать весь комментарий
12.07.2024 14:15 Ответить
З такою кількістю озброєння та владою яка виконує оманські договорняки цілком вірогідно.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:20 Ответить
Так там же столтенберг заявил что дадут все дл, победы. Аааааа... Я понял, он год не уточнил🤣
показать весь комментарий
12.07.2024 18:16 Ответить
Через те що, ми будуєм пансіонати а вони укріплення.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:30 Ответить
А що будуєш ти?
показать весь комментарий
13.07.2024 07:13 Ответить
Не тикайте, ви мене не знаєте.
І це, мабуть добре.
Щоб будувати щось, треба мати плани на майбутне. Я їх(планів) не маю, маю лише зобов'язання.
Нащо мені притримуватись суспільного договору, якщо він не передбачає результатів для обох сторін?
Будувати кончезаспу? Міжгірья 2.0? Чи ці жлобські мурашники без напруги, води ,шумазоляції?
показать весь комментарий
13.07.2024 10:05 Ответить
я гадаю, що Зеленського змушують почати виробляти ракети у промислових масштабах
показать весь комментарий
12.07.2024 18:38 Ответить
Ага)))).... Ми б патрони спершу виробляли достатньо.... Ракета ти наша
показать весь комментарий
13.07.2024 03:21 Ответить
Ну наші західні партнери постарались у тому щоб зброя йшла повільно вони і в 2023 не давали зброю необхідну для успішного контр наступу
показать весь комментарий
12.07.2024 22:11 Ответить
Ану дай відповідь за українську зброю? Якщо можна звісно......
П.С - я от чесно не розумію, як ваш хворий мозок після щоденних скандалів про корупцію далі звинувачує США і Європу в повільній допомозі?
показать весь комментарий
13.07.2024 03:23 Ответить
Тобто наші військові мають гинути через брак зброї бо в нас корупція чи як, до чого тут скандали моїм братам зброї на нулі не хватає через нерішучість США і Європи
показать весь комментарий
14.07.2024 07:12 Ответить
Наскільки же у вашій голові насрано цим псевдопатріотичним брєдом.
Я вам відкрию секрет, що вашим братам на нулі не хватає зброї, бо 33 роки українці просирали все, що мали а в політичній сфері порпались в бочці з лайном і шукали діаманти. Тепер же ви чомусь впевнені що "хтось нам забрв'язанний", але реальність насправді така, що ми навіть себе забезпечити патронами і снарядами неможемо, а форма і засоби індивідуального захисту які в нас виробляють це максимум на 3 з 5 по світових мірках... Тому хватить переводити стрілки на байдена, макрона, трампа, павела, "ухилянтів", та на всіх кого можна.... Мені продовжувати????
А ви знімайте рожеві окуляри, переставайте дивитись шмарафон і старайтеся прийти до тями!!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 10:26 Ответить
А чому ти в рожевих окулярах і не бачиш вини США і Європи. Саме так українці 33 роки забивали болт на державу вибирали різне сміття у владу розкрадали державу і не будували сильну армію. Так чому тепер ці українці не хочуть нести відповідальність за свої дії і не бажають воювати, адже своїми діями вони довели до цього
показать весь комментарий
15.07.2024 11:56 Ответить
Приношу вибачення, чутка на іншому аку порушив правила (не по темі війни не переймайтесь)...
Щодо теми нашої дискусії, я якраз бачу вину США і Європи у договорняку і розділені України як те жертовне ягня.
Щодо того, що українці самі винні, то беззаперечно. Але тут нюанс, як би ми не хотіли натягнути презерватив винних на глобус, але ніяк не виходить звмнуватити у цьому населення -33... Люди які народились ща незалежності, перші вибори мали у 2010, тож в руйнуванні держави їх не сильно то і звинуватиш. Тож що виходить, що середній вік мобілізованих і повинен бути 45+?)
Щодо зброї то запам'ятайте, коли ми не можемо виготовляти патрони і снаряди, то мріяти про перемогу признак нецілком адекватних людей
показать весь комментарий
15.07.2024 12:30 Ответить
Ну ось і знову. Дерьмак запросив інфантіла з НЮТ, крупно заплатив. Сам же прикидається неназваною офіційною особою, і пішла гулять дєрєвня по вул,Банковій. Народ зневірився,зброї не дають, управління бойовими діями херове і т.д. а мотивчик від двох лідоров світової думки простий, як і двері в ОПі- вже пора,до осені бажано,......
показать весь комментарий
12.07.2024 23:22 Ответить
добре, що в кацапні все добре з поставками. аж настільки добре, що минулого місяця їх ядерна підлодка плавала аж під самою Флоридою... ХАХАХАХА!
показать весь комментарий
13.07.2024 01:53 Ответить
