Украина не будет готова начать контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до 2025 года из-за медленных поставок оружия, – NYT
Украина из-за медленных поставок оружия не сможет начать контрнаступление до следующего года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Несмотря на миллиарды долларов на дополнительную помощь в вооружении и безопасности, о которой НАТО объявила на этой неделе, официальные лица союзников заявили, что Украина не будет готова начать контрнаступление или отвоевать большие части территории у России до следующего года. Главная проблема - доставка ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО из США и европейских стран на линию фронта займет недели, если не месяцы. При этом некоторые из недавно обещанных вооружений еще не закуплены и даже не изготовлены.
"Во многих случаях вы могли видеть, что мы можем принимать решения, но, к сожалению, мы не можем эффективно поставлять. Это огромное разочарование для меня лично, потому что украинцы ждут, что эта помощь придет, эта военная техника попадет в Украину, но этого не происходит", - отметил президент Литвы Гитанас Науседа.
Большинство обещаний Украине на саммите НАТО были описаны как долгосрочные обязательства по безопасности страны в течение следующего десятилетия.
Высокопоставленный представитель Альянса заявил, что эта поддержка позволит Украине в следующем году дать отпор России, тогда как Украина ждет прибытия большего количества западного оружия и перебрасывает на фронт больше своих войск.
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что украинцы будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев, но в постоянном движении на поле боя, которое "в конце концов не позволит им достичь значительных успехов".
В то же время американские чиновники и аналитики считают, что ситуация на поле боя существенно изменилась за последние несколько недель, поскольку Украина начала получать от США помощь, одобренную Конгрессом. Украина смогла замедлить продвижение россиян на востоке и остановить их наступление возле Харькова.
Напомним, издание Foreign Policy писало, что контрнаступление нужно Украине, чтобы потом пойти на переговоры на более сильных позициях.
Південь, північ, захід схід, центр ?
Про більшість
про контрнаступ можна забути, це просто буде викидання обмежених ресурсів в мусорку...
Зараз краще думати як укріпити оборону щоб менше гинуло військових та більше орків... і як захистити енергетику що залишилась та газову інфраструктуру дипломатично або якимись контрактами.... Тому що якщо орки їх доб'ють економіка просто ляже... на одних генераторах далеко не заїдеш
І це, мабуть добре.
Щоб будувати щось, треба мати плани на майбутне. Я їх(планів) не маю, маю лише зобов'язання.
Нащо мені притримуватись суспільного договору, якщо він не передбачає результатів для обох сторін?
Будувати кончезаспу? Міжгірья 2.0? Чи ці жлобські мурашники без напруги, води ,шумазоляції?
П.С - я от чесно не розумію, як ваш хворий мозок після щоденних скандалів про корупцію далі звинувачує США і Європу в повільній допомозі?
Я вам відкрию секрет, що вашим братам на нулі не хватає зброї, бо 33 роки українці просирали все, що мали а в політичній сфері порпались в бочці з лайном і шукали діаманти. Тепер же ви чомусь впевнені що "хтось нам забрв'язанний", але реальність насправді така, що ми навіть себе забезпечити патронами і снарядами неможемо, а форма і засоби індивідуального захисту які в нас виробляють це максимум на 3 з 5 по світових мірках... Тому хватить переводити стрілки на байдена, макрона, трампа, павела, "ухилянтів", та на всіх кого можна.... Мені продовжувати????
А ви знімайте рожеві окуляри, переставайте дивитись шмарафон і старайтеся прийти до тями!!!!
Щодо теми нашої дискусії, я якраз бачу вину США і Європи у договорняку і розділені України як те жертовне ягня.
Щодо того, що українці самі винні, то беззаперечно. Але тут нюанс, як би ми не хотіли натягнути презерватив винних на глобус, але ніяк не виходить звмнуватити у цьому населення -33... Люди які народились ща незалежності, перші вибори мали у 2010, тож в руйнуванні держави їх не сильно то і звинуватиш. Тож що виходить, що середній вік мобілізованих і повинен бути 45+?)
Щодо зброї то запам'ятайте, коли ми не можемо виготовляти патрони і снаряди, то мріяти про перемогу признак нецілком адекватних людей