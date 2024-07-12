Украина не будет готова начать контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до 2025 года из-за медленных поставок оружия, – NYT

Украина из-за медленных поставок оружия не сможет начать контрнаступление до следующего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Несмотря на миллиарды долларов на дополнительную помощь в вооружении и безопасности, о которой НАТО объявила на этой неделе, официальные лица союзников заявили, что Украина не будет готова начать контрнаступление или отвоевать большие части территории у России до следующего года. Главная проблема - доставка ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО из США и европейских стран на линию фронта займет недели, если не месяцы. При этом некоторые из недавно обещанных вооружений еще не закуплены и даже не изготовлены.

"Во многих случаях вы могли видеть, что мы можем принимать решения, но, к сожалению, мы не можем эффективно поставлять. Это огромное разочарование для меня лично, потому что украинцы ждут, что эта помощь придет, эта военная техника попадет в Украину, но этого не происходит", - отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Большинство обещаний Украине на саммите НАТО были описаны как долгосрочные обязательства по безопасности страны в течение следующего десятилетия.

Высокопоставленный представитель Альянса заявил, что эта поддержка позволит Украине в следующем году дать отпор России, тогда как Украина ждет прибытия большего количества западного оружия и перебрасывает на фронт больше своих войск.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что украинцы будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев, но в постоянном движении на поле боя, которое "в конце концов не позволит им достичь значительных успехов".

В то же время американские чиновники и аналитики считают, что ситуация на поле боя существенно изменилась за последние несколько недель, поскольку Украина начала получать от США помощь, одобренную Конгрессом. Украина смогла замедлить продвижение россиян на востоке и остановить их наступление возле Харькова.

