Україна не буде готова розпочати контрнаступ чи відвоювати у Росії великі ділянки території до 2025 року через повільне постачання зброї, – NYT
Україна через повільне постачання зброї не зможе розпочати контрнаступ до наступного року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
Попри мільярди доларів на додаткову допомогу в озброєнні та безпеку, про яку НАТО оголосила цього тижня, офіційні особи союзників заявили, що Україна не буде готова розпочати контрнаступ або відвоювати великі частини території в Росії до наступного року. Головна проблема - доставка ракет, бойових машин, боєприпасів та засобів ППО із США та європейських країн на лінію фронту займе тижні, якщо не місяці. При цьому деякі з нещодавно обіцяних озброєнь ще не закуплені і навіть не виготовлені.
"У багатьох випадках ви могли бачити, що ми можемо ухвалювати рішення, але, на жаль, ми не можемо ефективно постачати. Це величезне розчарування для мене особисто, тому що українці чекають, що ця допомога прийде, ця військова техніка потрапить до України, але цього не відбувається", – зазначив президент Литви Гітанас Науседа.
Більшість обіцянок Україні на саміті НАТО були описані як довгострокові зобов'язання щодо безпеки країни протягом наступного десятиліття.
Високопоставлений представник Альянсу заявив, що ця підтримка дозволить Україні наступного року дати відсіч Росії, тоді як Україна чекає на прибуття більшої кількості західної зброї і перекидає на фронт більше своїх військ.
Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що українці продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців, але в постійному русі на полі бою, який "зрештою не дозволить їм досягти значних успіхів".
Водночас американські чиновники та аналітики вважають, що ситуація на полі бою суттєво змінилася за останні кілька тижнів, оскільки Україна почала отримувати від США допомогу, схвалену Конгресом. Україна змогла сповільнити просування росіян на сході та зупинити їх наступ біля Харкова.
Нагадаємо, видання Foreign Policy писало, що контрнаступ потрібен Україні, щоб потім піти на переговори на сильніших позиціях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Південь, північ, захід схід, центр ?
Про більшість
про контрнаступ можна забути, це просто буде викидання обмежених ресурсів в мусорку...
Зараз краще думати як укріпити оборону щоб менше гинуло військових та більше орків... і як захистити енергетику що залишилась та газову інфраструктуру дипломатично або якимись контрактами.... Тому що якщо орки їх доб'ють економіка просто ляже... на одних генераторах далеко не заїдеш
І це, мабуть добре.
Щоб будувати щось, треба мати плани на майбутне. Я їх(планів) не маю, маю лише зобов'язання.
Нащо мені притримуватись суспільного договору, якщо він не передбачає результатів для обох сторін?
Будувати кончезаспу? Міжгірья 2.0? Чи ці жлобські мурашники без напруги, води ,шумазоляції?
П.С - я от чесно не розумію, як ваш хворий мозок після щоденних скандалів про корупцію далі звинувачує США і Європу в повільній допомозі?
Я вам відкрию секрет, що вашим братам на нулі не хватає зброї, бо 33 роки українці просирали все, що мали а в політичній сфері порпались в бочці з лайном і шукали діаманти. Тепер же ви чомусь впевнені що "хтось нам забрв'язанний", але реальність насправді така, що ми навіть себе забезпечити патронами і снарядами неможемо, а форма і засоби індивідуального захисту які в нас виробляють це максимум на 3 з 5 по світових мірках... Тому хватить переводити стрілки на байдена, макрона, трампа, павела, "ухилянтів", та на всіх кого можна.... Мені продовжувати????
А ви знімайте рожеві окуляри, переставайте дивитись шмарафон і старайтеся прийти до тями!!!!
Щодо теми нашої дискусії, я якраз бачу вину США і Європи у договорняку і розділені України як те жертовне ягня.
Щодо того, що українці самі винні, то беззаперечно. Але тут нюанс, як би ми не хотіли натягнути презерватив винних на глобус, але ніяк не виходить звмнуватити у цьому населення -33... Люди які народились ща незалежності, перші вибори мали у 2010, тож в руйнуванні держави їх не сильно то і звинуватиш. Тож що виходить, що середній вік мобілізованих і повинен бути 45+?)
Щодо зброї то запам'ятайте, коли ми не можемо виготовляти патрони і снаряди, то мріяти про перемогу признак нецілком адекватних людей