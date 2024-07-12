Україна не буде готова розпочати контрнаступ чи відвоювати у Росії великі ділянки території до 2025 року через повільне постачання зброї, – NYT

Україна через повільне постачання зброї не зможе розпочати контрнаступ до наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Попри мільярди доларів на додаткову допомогу в озброєнні та безпеку, про яку НАТО оголосила цього тижня, офіційні особи союзників заявили, що Україна не буде готова розпочати контрнаступ або відвоювати великі частини території в Росії до наступного року. Головна проблема - доставка ракет, бойових машин, боєприпасів та засобів ППО із США та європейських країн на лінію фронту займе тижні, якщо не місяці. При цьому деякі з нещодавно обіцяних озброєнь ще не закуплені і навіть не виготовлені.

"У багатьох випадках ви могли бачити, що ми можемо ухвалювати рішення, але, на жаль, ми не можемо ефективно постачати. Це величезне розчарування для мене особисто, тому що українці чекають, що ця допомога прийде, ця військова техніка потрапить до України, але цього не відбувається", – зазначив президент Литви Гітанас Науседа.

Більшість обіцянок Україні на саміті НАТО були описані як довгострокові зобов'язання щодо безпеки країни протягом наступного десятиліття.

Високопоставлений представник Альянсу заявив, що ця підтримка дозволить Україні наступного року дати відсіч Росії, тоді як Україна чекає на прибуття більшої кількості західної зброї і перекидає на фронт більше своїх військ.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що українці продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців, але в постійному русі на полі бою, який "зрештою не дозволить їм досягти значних успіхів".

Водночас американські чиновники та аналітики вважають, що ситуація на полі бою суттєво змінилася за останні кілька тижнів, оскільки Україна почала отримувати від США допомогу, схвалену Конгресом. Україна змогла сповільнити просування росіян на сході та зупинити їх наступ біля Харкова.

Нагадаємо, видання Foreign Policy писало, що контрнаступ потрібен Україні, щоб потім піти на переговори на сильніших позиціях.

