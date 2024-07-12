УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10604 відвідувача онлайн
Новини Війна
17 056 250

Україна не буде готова розпочати контрнаступ чи відвоювати у Росії великі ділянки території до 2025 року через повільне постачання зброї, – NYT

Бойові дії 21 червня

Україна через повільне постачання зброї не зможе розпочати контрнаступ до наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Попри мільярди доларів на додаткову допомогу в озброєнні та безпеку, про яку НАТО оголосила цього тижня, офіційні особи союзників заявили, що Україна не буде готова розпочати контрнаступ або відвоювати великі частини території в Росії до наступного року. Головна проблема - доставка ракет, бойових машин, боєприпасів та засобів ППО із США та європейських країн на лінію фронту займе тижні, якщо не місяці. При цьому деякі з нещодавно обіцяних озброєнь ще не закуплені і навіть не виготовлені.

"У багатьох випадках ви могли бачити, що ми можемо ухвалювати рішення, але, на жаль, ми не можемо ефективно постачати. Це величезне розчарування для мене особисто, тому що українці чекають, що ця допомога прийде, ця військова техніка потрапить до України, але цього не відбувається", – зазначив президент Литви Гітанас Науседа.

Більшість обіцянок Україні на саміті НАТО були описані як довгострокові зобов'язання щодо безпеки країни протягом наступного десятиліття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступні півтора року Україна буде в обороні. Оголошувати контрнаступ було помилкою, - колишній посол США Макфол

Високопоставлений представник Альянсу заявив, що ця підтримка дозволить Україні наступного року дати відсіч Росії, тоді як Україна чекає на прибуття більшої кількості західної зброї і перекидає на фронт більше своїх військ.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що українці продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців, але в постійному русі на полі бою, який "зрештою не дозволить їм досягти значних успіхів".

Водночас американські чиновники та аналітики вважають, що ситуація на полі бою суттєво змінилася за останні кілька тижнів, оскільки Україна почала отримувати від США допомогу, схвалену Конгресом. Україна змогла сповільнити просування росіян на сході та зупинити їх наступ біля Харкова.

Нагадаємо, видання Foreign Policy писало, що контрнаступ потрібен Україні, щоб потім піти на переговори на сильніших позиціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні, ймовірно, знадобиться декілька років, щоб перейти у серйозний контрнаступ, - The Economist

Автор: 

ЗСУ (7929) контрнаступ (440)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Україні просто роз'їбуть зимою всю енергетику і на тому вся потужність та незламність здохне, а з нею залишки країни.

Але скоріш коли кордони будуть проривати тисячі людей, а міста перетворяться на бетонні коробки без людей, Зелений наркомандуючий дегенерат все одно буде говорити про свою формулу миру і поразку Пукіна, а New York Times буде переносити "контрнаступ" на 2029 чи який там ще рік.
показати весь коментар
12.07.2024 12:00 Відповісти
+16
До 2025 року?
А яке диво має відбутися у 2025 році?
Тогда навєрняка вдруг запляшут облака і кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
показати весь коментар
12.07.2024 11:19 Відповісти
+15
Західні космонавто -журналісти знов пишуть чергову дурню

Я так зрозумів окрім зброї в Україні проблем немає .

Є мліьйон -два професійно підготовлених військових ,злагоджених ,навчених ,мотивованих - які тільки чекають прихода зброї . Сарказм

Проблема України не в зброї - проблема в людях . Я думаю максимум ще півмільйона чоловіків Україна може витягнути - далі все . Мобрезерв вичерпано .Економіка полетіла в прірву - або чекає арабо-індусо-узбеків

Якщо спосіб ведення військових дій наші генерали не змінять - то можна зубути про будь які успішні контранступи .

Західні космонавто -журанлісти
показати весь коментар
12.07.2024 12:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ну а в далекій перспективі враховуючи повільне перемелювання солдат і те що кожного дня хтось таки правдами неправдами втікає з "країни мрії", не говоримо вже про корупцію, білі білети і решта "легальних" способів відкосити. Що буде через років 5-10, якщо вже думаю через рік такого "атракціону" нерви здадуть навіть у найбільш ярих хомячків
показати весь коментар
12.07.2024 13:23 Відповісти
Это да. Тем более что опытных бойцов выбивают, а салаги нихрена не умеют. Им и в обороне стремно, голову в песок, а наступать совсем невозможно. Идти в атаку, когда по тебе все стреляют, кругом хаос, для новичка нереально. Сдохнет от разрыва сердца… Страх убьет..
показати весь коментар
12.07.2024 20:43 Відповісти
Влада не настільки дурна, щоб йти зараз на вибори. Без тотальної фальсифікації вони всирають повністю.
показати весь коментар
12.07.2024 13:48 Відповісти
Одне одному не заважає, Україна уже 2 рази проводила прещидентські вибори під час війни без жодних проблем, якщо не враховувати незаконне позбавлення права голосу мешканців прифронтових територій у 2019му
показати весь коментар
12.07.2024 21:49 Відповісти
І скільки путлер заплатив зй цю статтю заробітчанам із NYT?
показати весь коментар
12.07.2024 13:11 Відповісти
а причому тут *****?
показати весь коментар
12.07.2024 13:26 Відповісти
Для наівних -не причому.
показати весь коментар
12.07.2024 13:48 Відповісти
Так все ж таки до останнього?
показати весь коментар
12.07.2024 18:11 Відповісти
)))))
показати весь коментар
13.07.2024 03:19 Відповісти
Почитав деякі коментарі,ну що правильно Остап Дроздов каже,що кінцевий результат війни , для існуючих в іншій реальності надрочених пропагандою диванних незламників буде як дрином по голові.Але,треба зауважити-що таких вже не так і багато,зермаковську опешну лядоту на зарплаті можна не рахувати.
показати весь коментар
12.07.2024 13:21 Відповісти
думаєте побідунів надрочених гавноШмарафоном і ура-патріотів які тікають від реальності вже небагато? Зотілось би мені вірити у ваші твердження......
показати весь коментар
12.07.2024 13:25 Відповісти
Побідуни то майже 100% проплачена публіка.
показати весь коментар
12.07.2024 14:19 Відповісти
Ви би погодилися на мир, за умови вихіду зсу с Запоріжжя і Херсона?
показати весь коментар
12.07.2024 20:06 Відповісти
Немає значення на що я погоджуюся,а на що-ні.Я,наприклад,не погоджуюся з анексією Крима-хіба це щось змінює ? Всі рішення будуть приймати країни-донори.
показати весь коментар
13.07.2024 02:45 Відповісти
Слимаки і мамку свою чеченам віддадуть (не те що Херсон чи Київ), а потім скажуть «Така була гєапалітіческая реальность»
показати весь коментар
13.07.2024 07:32 Відповісти
Слимаки і маму свою віддадуть (не те що Херсон чи Київ)
показати весь коментар
13.07.2024 07:33 Відповісти
Цей зрадник дроздов продався зеленим кремлядям і почав закликати здати захоплені території України окупанту
показати весь коментар
12.07.2024 21:51 Відповісти
Де в нього заклики до здачі територій?Такі заяви-то карний злочин,з відповідними наслідками.Проти нього порушені якісь справи з цього приводу ? Ні.
показати весь коментар
13.07.2024 02:49 Відповісти
Передивіться його відосіки за останні 2 місяці і все знайдете. У мене після почутого з його вуст виробилася відраза до його нікчемної особи
показати весь коментар
13.07.2024 03:49 Відповісти
Ваше право-мати особисту думку.
показати весь коментар
13.07.2024 10:54 Відповісти
США напоминает поздние Советы, Брежнев ни хрена не соображает, страной управляет Политбюро, а там такие же старые пердуны.
показати весь коментар
12.07.2024 13:23 Відповісти
«- Архипелаг Гулаг!! - Гулаг архипелаг, гммм…» )) Байдену осталось добыть срок, ему рвать когти нет стимула. Возможно новый през Штатов резко ускорит помощь нам. Или закончит войну, пригрозив раше «Кузькиной матерью» )
показати весь коментар
12.07.2024 20:47 Відповісти
По законам жанра, должен прийти свой Горбачёв, бодрый и бойкий, ну и начать Перестройку.
показати весь коментар
12.07.2024 13:25 Відповісти
І привести до розвалу країни...

Південь, північ, захід схід, центр ?
показати весь коментар
12.07.2024 13:45 Відповісти
Трудно сказать как там дальше будет, власти США распыляют силы на весь мир, несут так называемую демократию, гей-парады и много что ещё, а своему государству уделяют крайне мало внимания, Советы тоже строили коммунизм по всему миру забив на людей в собственной стране.
показати весь коментар
12.07.2024 13:54 Відповісти
В соссії треба нового Горбачова. путін здохне і почнеться пєрєрстройка
показати весь коментар
12.07.2024 20:00 Відповісти


Про більшість
показати весь коментар
12.07.2024 14:04 Відповісти
Якщо не буде великої кількості Ф16 більше 56 літаків, ракет до них... ракет для ударів по оркам складам та аеродромам.... великої кількості дронів та засобів протидії Ланцетам і Кубам, ППО для захисту аеродромів і складів із зброєю

про контрнаступ можна забути, це просто буде викидання обмежених ресурсів в мусорку...

Зараз краще думати як укріпити оборону щоб менше гинуло військових та більше орків... і як захистити енергетику що залишилась та газову інфраструктуру дипломатично або якимись контрактами.... Тому що якщо орки їх доб'ють економіка просто ляже... на одних генераторах далеко не заїдеш
показати весь коментар
12.07.2024 14:15 Відповісти
З такою кількістю озброєння та владою яка виконує оманські договорняки цілком вірогідно.
показати весь коментар
12.07.2024 15:20 Відповісти
Так там же столтенберг заявил что дадут все дл, победы. Аааааа... Я понял, он год не уточнил🤣
показати весь коментар
12.07.2024 18:16 Відповісти
Через те що, ми будуєм пансіонати а вони укріплення.
показати весь коментар
12.07.2024 18:30 Відповісти
А що будуєш ти?
показати весь коментар
13.07.2024 07:13 Відповісти
Не тикайте, ви мене не знаєте.
І це, мабуть добре.
Щоб будувати щось, треба мати плани на майбутне. Я їх(планів) не маю, маю лише зобов'язання.
Нащо мені притримуватись суспільного договору, якщо він не передбачає результатів для обох сторін?
Будувати кончезаспу? Міжгірья 2.0? Чи ці жлобські мурашники без напруги, води ,шумазоляції?
показати весь коментар
13.07.2024 10:05 Відповісти
я гадаю, що Зеленського змушують почати виробляти ракети у промислових масштабах
показати весь коментар
12.07.2024 18:38 Відповісти
Ага)))).... Ми б патрони спершу виробляли достатньо.... Ракета ти наша
показати весь коментар
13.07.2024 03:21 Відповісти
Ну наші західні партнери постарались у тому щоб зброя йшла повільно вони і в 2023 не давали зброю необхідну для успішного контр наступу
показати весь коментар
12.07.2024 22:11 Відповісти
Ану дай відповідь за українську зброю? Якщо можна звісно......
П.С - я от чесно не розумію, як ваш хворий мозок після щоденних скандалів про корупцію далі звинувачує США і Європу в повільній допомозі?
показати весь коментар
13.07.2024 03:23 Відповісти
Тобто наші військові мають гинути через брак зброї бо в нас корупція чи як, до чого тут скандали моїм братам зброї на нулі не хватає через нерішучість США і Європи
показати весь коментар
14.07.2024 07:12 Відповісти
Наскільки же у вашій голові насрано цим псевдопатріотичним брєдом.
Я вам відкрию секрет, що вашим братам на нулі не хватає зброї, бо 33 роки українці просирали все, що мали а в політичній сфері порпались в бочці з лайном і шукали діаманти. Тепер же ви чомусь впевнені що "хтось нам забрв'язанний", але реальність насправді така, що ми навіть себе забезпечити патронами і снарядами неможемо, а форма і засоби індивідуального захисту які в нас виробляють це максимум на 3 з 5 по світових мірках... Тому хватить переводити стрілки на байдена, макрона, трампа, павела, "ухилянтів", та на всіх кого можна.... Мені продовжувати????
А ви знімайте рожеві окуляри, переставайте дивитись шмарафон і старайтеся прийти до тями!!!!
показати весь коментар
15.07.2024 10:26 Відповісти
А чому ти в рожевих окулярах і не бачиш вини США і Європи. Саме так українці 33 роки забивали болт на державу вибирали різне сміття у владу розкрадали державу і не будували сильну армію. Так чому тепер ці українці не хочуть нести відповідальність за свої дії і не бажають воювати, адже своїми діями вони довели до цього
показати весь коментар
15.07.2024 11:56 Відповісти
Приношу вибачення, чутка на іншому аку порушив правила (не по темі війни не переймайтесь)...
Щодо теми нашої дискусії, я якраз бачу вину США і Європи у договорняку і розділені України як те жертовне ягня.
Щодо того, що українці самі винні, то беззаперечно. Але тут нюанс, як би ми не хотіли натягнути презерватив винних на глобус, але ніяк не виходить звмнуватити у цьому населення -33... Люди які народились ща незалежності, перші вибори мали у 2010, тож в руйнуванні держави їх не сильно то і звинуватиш. Тож що виходить, що середній вік мобілізованих і повинен бути 45+?)
Щодо зброї то запам'ятайте, коли ми не можемо виготовляти патрони і снаряди, то мріяти про перемогу признак нецілком адекватних людей
показати весь коментар
15.07.2024 12:30 Відповісти
Ну ось і знову. Дерьмак запросив інфантіла з НЮТ, крупно заплатив. Сам же прикидається неназваною офіційною особою, і пішла гулять дєрєвня по вул,Банковій. Народ зневірився,зброї не дають, управління бойовими діями херове і т.д. а мотивчик від двох лідоров світової думки простий, як і двері в ОПі- вже пора,до осені бажано,......
показати весь коментар
12.07.2024 23:22 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 00:30 Відповісти
добре, що в кацапні все добре з поставками. аж настільки добре, що минулого місяця їх ядерна підлодка плавала аж під самою Флоридою... ХАХАХАХА!
показати весь коментар
13.07.2024 01:53 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 