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Україна (5689) контрнаступ (432)

Контрнаступ потрібен Україні, щоб потім піти на переговори на сильніших позиціях, - Foreign Policy

Бойові дії на півдні

Якщо Україна вступає в мирні переговори, вона повинна зробити це з позиції сили. Оскільки повільне просування російських військових в Україні триває, заклики до переговорів про припинення війни стали звичайним явищем, деякі з них зроблені відомими фахівцями із зовнішньої політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в публікації Foreign Policy пише директор стратегічної програми в Defense Priorities, почесний професор Міського коледжу Нью-Йорка та старший науковий співробітник Колумбійського університету  Раджан Менон.

Він зазначає, що Україні є критично важливими інформаційні успіхи, які будуть підкріплені хоч чимось на полі бою. Останнім часом ЗСУ переслідують одні невдачі. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, Захід рано чи пізно припинить чи радикально зменшить свою допомогу. Тому демонстрація успіхів необхідна і для підтримки допомоги, і для майбутніх переговорів.

Видання вважає, що українські війська в жодному разі не зможуть завдати поразки російській армії на полі бою, тому Києву доведеться в майбутньому погодитися на переговори, які можуть закінчитися для України територіальними втратами, проте навіть локальний успіх на фронті, посилений західною допомогою, зможе посилити переговорну позицію України.

Три сценарії завершення війни

З огляду на непередбачуваність прогнозів і припускаючи, що цілі президента Зеленського можуть виявитися недосяжними, можна сформулювати кілька варіантів закінчення цієї війни, - зазначає Менон.

  • Найближчим часом РФ досягне серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні мирний договір на своїх умовах: візьме частину територій, а решту країни поверне до своєї орбіти.
  • ЗСУ зможуть відбити частину території: за підсумками мирного договору Україна увійде до ЄС та НАТО, але на її території не будуть присутні військові з інших країн.
  • Ніхто не зможе досягти успіхів на фронті: за підсумками мирного договору Україна залишиться нейтральною країною, але із західною зброєю і не під впливом РФ.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що на саміті миру у Швейцарії світ має показати, яким бачить завершення війни в Україні

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відмову Китаю від участі у саміті миру: Україна без позитива сприймає цей факт

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Топ коментарі
+10
знову перемовини?
знову контр наступ, і знову без ракет і ф 16?
це ж вже було.....
як же, задовбали оці марксистські лєваки з американських універів, за кацапські гроші!
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04.06.2024 09:23
+9
В Городском Коледже НьюЙорка легко пистеть. Мины не свистят, дроны не гудят, сыто тихо уютно, свет есть.
Всем бы такой умище аналитический! Столько умных , прям выдавай лопаты и на штурм!
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04.06.2024 09:21
+8
"Останнім часом ЗСУ переслідують одні невдачі." Інформаційна атака кацапії через корисних і проплачених ідіотів у США !!!
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04.06.2024 09:23
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В Городском Коледже НьюЙорка легко пистеть. Мины не свистят, дроны не гудят, сыто тихо уютно, свет есть.
Всем бы такой умище аналитический! Столько умных , прям выдавай лопаты и на штурм!
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04.06.2024 09:21 Відповісти
знову перемовини?
знову контр наступ, і знову без ракет і ф 16?
це ж вже було.....
як же, задовбали оці марксистські лєваки з американських універів, за кацапські гроші!
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04.06.2024 09:23 Відповісти
кацапи взагалі-то правачків годують з руки, а не лєваків.
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04.06.2024 09:54 Відповісти
всіх скупили.
навіть, папу римського.
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04.06.2024 09:57 Відповісти
З обох рук годують всіх, хто радий зкурвитися - ліваки такі за визначенням.
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04.06.2024 10:07 Відповісти
Здавати території?
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04.06.2024 09:23 Відповісти
"Останнім часом ЗСУ переслідують одні невдачі." Інформаційна атака кацапії через корисних і проплачених ідіотів у США !!!
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04.06.2024 09:23 Відповісти
Як на мій хлопський розум: лучше больше ракет для Хаймарсов и дронов для выкашивания техники и живой силы орков. Если бить постоянно и много потерь наносить - отодвинутся, как было с Херсоном и правобережьем.
А тупо бросать на штурм зеленским методом - зло. Они доказали что исторически умеют окапываться и в большие фортификации лучше умеют. Орки жители землянок и пещер, куле...
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04.06.2024 09:25 Відповісти
Поки не буде глобальної системи, літак-супутник-томагавк-тактичне яо
на сильних позиціях ми не зможем піти проти московії
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04.06.2024 09:25 Відповісти
Ну скільки можна одне і те ж вигадувати, з чого взагалі взяли що москалі хочуть якихось переговорів і підуть на них, як окрім прийняття капітуляції України?
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04.06.2024 09:27 Відповісти
В нас самих таких аналітиків кожен третій українець, і розбираються набагато краще. Нехай племена , десь у Сомалі ,своїм могутнім аналізом і порадами вражає..
Незрозуміло чому нам взагалі це пропонують.
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04.06.2024 09:32 Відповісти
Наступ? Та будь-який план наступу, нехай він буде супер-пупер буде провалений. Допоки в ОПі та генштабі сидять кроті та ставленники отих кротів всі плани будуть на столі в *уйла.
Геть зелених зрадників!
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04.06.2024 09:33 Відповісти
Фсбшна ху..ня. Більше ефективної зброї буде, то буде і перемога України.
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04.06.2024 09:36 Відповісти
Старший науковий сотрудник йде найух.
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04.06.2024 09:37 Відповісти
Контрнаступ потрібен Україні, щоб потім піти на переговори на сильніших позиціях, Однак партія&правительство&ВР під орудою канцелярії президента приклали зусилля для саботажу мобілізації, - зброю повільно надають, а резерву воїнів не зібрано і не підготовлено, а грошу на оборонні споруди вкрадено. Що є у бійців, яким немає заміни? Окопи, які вони вирили і зброя, надана союзниками...
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04.06.2024 09:38 Відповісти
Тупі боти якої немає мобілізації.... Наливайченко пару днів назад сказав що нехватає вже навчальних центрів і змушені скорочувати час підготовки...

При силах оборони 1.3 млн а на передку 200-300 тис говорити що не хватає людей замінити смішно.... більше мабуть зброї не хватає для тилових частин а передавати це все на позиціях буде довго і приведе лише до дир в обороні

Союзниками ще надано дуже мало з того що обітцяли.... 1 млн снарядів обітцяли не дали майже ніх.... потім чехи ще 1 млн і вже говорять що дадуть тільки поки 150 тис в червні
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04.06.2024 09:57 Відповісти
Не стану переходити на Ваш стиль ведення дискусії і не тільки тому, що Ви ховаєтесь за псевдонімом - за паранджою, якою і маскуються боти і полєзниє Кремлю ідіоти...

Якщо справді так, то чому немає ротації, чому не відпускають хоча б на тиждень-два вояків до родин - ті що пішли на фронт з початку війни навіть після госпіталю не відпускають.

Є конкретні факти, в конкретних родин, а якийсь там "Наливайченко пару днів назад сказав що нехватає вже навчальних центрів і змушені скорочувати час підготовки".
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04.06.2024 14:04 Відповісти
Тут все просто перемішують новачків яких зараз переважно бусифікують, тиловиків які домовились щоб пересидіти війну подальше.... та тих хто давно воюює і є мотивований та що важливо - має бойовий досвід...

Якщо повністю відправити тільки немотиваних новачків та тиловиків то орки швидко почнуть тиснути в їх напрямку і ті можуть відступити... тому їх мішають із тими хто мотивований та просто так не віддасть позиції
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04.06.2024 18:35 Відповісти
Дякую! Маю досвід в СКОЛАЧИВАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ/ формуванні підрозділів. Однак якщо від відділення, зводу залишається декілька бійців, то вже дещо пізно. І людина згорає емоційно, якщо при відсутності ротації. Хіба не така ситуація на фронті?
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04.06.2024 19:00 Відповісти
Все через відсутність озброєння... особливо далекобійного...

та совок який за 30 років ніхто не викорінив ... кумовство та родичанство.... і долб...йбами в тилу які це все підтримують та захищають сидячи в рожевих окулярах під бронню

а закривають це все нажаль людьми
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04.06.2024 22:04 Відповісти
Якщо ×уйловські перевертні заскавучали, значить, валізка репає.
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04.06.2024 09:40 Відповісти
Поки не буде хоча б 50 ф16 з новими радарами AN/APG-83, щоб вони могли боротись з су35 та достатньо ракет, достатньо Атакамс та дозвіл бити вглуб території орків, який може бути контрнаступ на мінні поля, переважаючі сили орків в артилерії, авіації та дронах....

знову стерти під ноль найбільш боєздатні бригади як було на Запоріжжі а потім всіх підряд в штурми слати... тих же дронщиків і мінометчиків
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04.06.2024 10:01 Відповісти
Колумбійський університет - це така конюшня рожевих поні, що в них студенти звільняють професорів за лекції, що засмучують бідних дітлахів. Вони завжди на боці якихось покидьків, типу палестинців "від ріки до моря", підтримують хворі ідеї усяких грєт тунберг, ну таке... Я не здивувалася.

А переговори з рашкою... Ну, нехай потренуються - спробують договорами та ласкою принудити заспокоїтись скаженого собаку! І подивимось, чим закінчиться той перфоманс!
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04.06.2024 10:02 Відповісти
Хіба москалі цього також не розуміють?((
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04.06.2024 10:08 Відповісти
хто буде наступати, викрадені з вулиць люди? ненагрались в солдатики диванні 3.14раси
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04.06.2024 10:10 Відповісти
Раскажите етому дебилу что переговоры с отказом от своих территорий ето называется Капитуляция. А Капитуляция ето не мир а Окупация. И вообще какие могут быть переговоры с террористами и диктаторами. Вон крым и дамбас в 2014 году отдали рашистам путем *переговоров* и там наступил мир по вашему? А так же Израиль каждый год ведет переговоры и в Израиле мир по вашему? Такое ощущение что Западу нужны постоянные войны, вместо того чтобы уничтожить террористов и диктаторские режимы раз и навсегда
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04.06.2024 10:17 Відповісти
Україні потрібно звільнити свої території і закінчити війну, а не йти на переговори з тої чи іншої позиції.
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04.06.2024 11:24 Відповісти
 
 