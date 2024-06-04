Контрнаступ потрібен Україні, щоб потім піти на переговори на сильніших позиціях, - Foreign Policy

Якщо Україна вступає в мирні переговори, вона повинна зробити це з позиції сили. Оскільки повільне просування російських військових в Україні триває, заклики до переговорів про припинення війни стали звичайним явищем, деякі з них зроблені відомими фахівцями із зовнішньої політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в публікації Foreign Policy пише директор стратегічної програми в Defense Priorities, почесний професор Міського коледжу Нью-Йорка та старший науковий співробітник Колумбійського університету Раджан Менон.

Він зазначає, що Україні є критично важливими інформаційні успіхи, які будуть підкріплені хоч чимось на полі бою. Останнім часом ЗСУ переслідують одні невдачі. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, Захід рано чи пізно припинить чи радикально зменшить свою допомогу. Тому демонстрація успіхів необхідна і для підтримки допомоги, і для майбутніх переговорів.



Видання вважає, що українські війська в жодному разі не зможуть завдати поразки російській армії на полі бою, тому Києву доведеться в майбутньому погодитися на переговори, які можуть закінчитися для України територіальними втратами, проте навіть локальний успіх на фронті, посилений західною допомогою, зможе посилити переговорну позицію України.

Три сценарії завершення війни

З огляду на непередбачуваність прогнозів і припускаючи, що цілі президента Зеленського можуть виявитися недосяжними, можна сформулювати кілька варіантів закінчення цієї війни, - зазначає Менон.

Найближчим часом РФ досягне серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні мирний договір на своїх умовах: візьме частину територій, а решту країни поверне до своєї орбіти.

ЗСУ зможуть відбити частину території: за підсумками мирного договору Україна увійде до ЄС та НАТО, але на її території не будуть присутні військові з інших країн.

Ніхто не зможе досягти успіхів на фронті: за підсумками мирного договору Україна залишиться нейтральною країною, але із західною зброєю і не під впливом РФ.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що на саміті миру у Швейцарії світ має показати, яким бачить завершення війни в Україні

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