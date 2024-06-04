Контрнаступление нужно Украине, чтобы потом пойти на переговоры на более сильных позициях, - Foreign Policy

Если Украина вступает в мирные переговоры, она должна сделать это с позиции силы. Поскольку медленное продвижение российских военных в Украине продолжается, призывы к переговорам о прекращении войны стали обычным явлением, некоторые из них сделаны известными специалистами по внешней политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в публикации Foreign Policy пишет директор стратегической программы в Defense Priorities, почетный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон.

Он отмечает, что Украине критически важны информационные успехи, которые будут подкреплены хоть чем-то на поле боя. В последнее время ВСУ преследуют одни неудачи. Если ситуация в ближайшее время не изменится, Запад рано или поздно остановит или радикально уменьшит свою помощь. Поэтому демонстрация успехов необходима и для поддержания помощи, и для будущих переговоров.



Издание считает, что украинские войска ни в коем случае не смогут нанести поражение российской армии на поле боя, поэтому Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Однако даже локальный успех на фронте, усиленный западной помощью, сможет усилить переговорную позицию Украины.

Три сценария завершения войны

Учитывая непредсказуемость прогнозов и предполагая, что цели президента Зеленского могут оказаться недостижимыми, можно сформулировать несколько вариантов окончания этой войны, - отмечает Менон.

В ближайшее время РФ достигнет серьезных успехов на поле боя и навяжет Украине мирный договор на своих условиях: возьмет часть территорий, а остальную часть страны вернет в свою орбиту.

ВСУ смогут отбить часть территории: по итогам мирного договора Украина войдет в ЕС и НАТО, но на ее территории не будут присутствовать военные из других стран.

Никто не сможет достичь успехов на фронте: по итогам мирного договора Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием и не под влиянием РФ.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что на саммите мира в Швейцарии мир должен показать, каким видит завершение войны в Украине

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