Контрнаступление нужно Украине, чтобы потом пойти на переговоры на более сильных позициях, - Foreign Policy
Если Украина вступает в мирные переговоры, она должна сделать это с позиции силы. Поскольку медленное продвижение российских военных в Украине продолжается, призывы к переговорам о прекращении войны стали обычным явлением, некоторые из них сделаны известными специалистами по внешней политике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в публикации Foreign Policy пишет директор стратегической программы в Defense Priorities, почетный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон.
Он отмечает, что Украине критически важны информационные успехи, которые будут подкреплены хоть чем-то на поле боя. В последнее время ВСУ преследуют одни неудачи. Если ситуация в ближайшее время не изменится, Запад рано или поздно остановит или радикально уменьшит свою помощь. Поэтому демонстрация успехов необходима и для поддержания помощи, и для будущих переговоров.
Издание считает, что украинские войска ни в коем случае не смогут нанести поражение российской армии на поле боя, поэтому Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Однако даже локальный успех на фронте, усиленный западной помощью, сможет усилить переговорную позицию Украины.
Три сценария завершения войны
Учитывая непредсказуемость прогнозов и предполагая, что цели президента Зеленского могут оказаться недостижимыми, можно сформулировать несколько вариантов окончания этой войны, - отмечает Менон.
- В ближайшее время РФ достигнет серьезных успехов на поле боя и навяжет Украине мирный договор на своих условиях: возьмет часть территорий, а остальную часть страны вернет в свою орбиту.
- ВСУ смогут отбить часть территории: по итогам мирного договора Украина войдет в ЕС и НАТО, но на ее территории не будут присутствовать военные из других стран.
- Никто не сможет достичь успехов на фронте: по итогам мирного договора Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием и не под влиянием РФ.
Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что на саммите мира в Швейцарии мир должен показать, каким видит завершение войны в Украине
Пожалуйста, подождите...
Всем бы такой умище аналитический! Столько умных , прям выдавай лопаты и на штурм!
знову контр наступ, і знову без ракет і ф 16?
це ж вже було.....
як же, задовбали оці марксистські лєваки з американських універів, за кацапські гроші!
навіть, папу римського.
А тупо бросать на штурм зеленским методом - зло. Они доказали что исторически умеют окапываться и в большие фортификации лучше умеют. Орки жители землянок и пещер, куле...
на сильних позиціях ми не зможем піти проти московії
Незрозуміло чому нам взагалі це пропонують.
Геть зелених зрадників!
При силах оборони 1.3 млн а на передку 200-300 тис говорити що не хватає людей замінити смішно.... більше мабуть зброї не хватає для тилових частин а передавати це все на позиціях буде довго і приведе лише до дир в обороні
Союзниками ще надано дуже мало з того що обітцяли.... 1 млн снарядів обітцяли не дали майже ніх.... потім чехи ще 1 млн і вже говорять що дадуть тільки поки 150 тис в червні
Якщо справді так, то чому немає ротації, чому не відпускають хоча б на тиждень-два вояків до родин - ті що пішли на фронт з початку війни навіть після госпіталю не відпускають.
Є конкретні факти, в конкретних родин, а якийсь там "Наливайченко пару днів назад сказав що нехватає вже навчальних центрів і змушені скорочувати час підготовки".
Якщо повністю відправити тільки немотиваних новачків та тиловиків то орки швидко почнуть тиснути в їх напрямку і ті можуть відступити... тому їх мішають із тими хто мотивований та просто так не віддасть позиції
та совок який за 30 років ніхто не викорінив ... кумовство та родичанство.... і долб...йбами в тилу які це все підтримують та захищають сидячи в рожевих окулярах під бронню
а закривають це все нажаль людьми
знову стерти під ноль найбільш боєздатні бригади як було на Запоріжжі а потім всіх підряд в штурми слати... тих же дронщиків і мінометчиків
А переговори з рашкою... Ну, нехай потренуються - спробують договорами та ласкою принудити заспокоїтись скаженого собаку! І подивимось, чим закінчиться той перфоманс!