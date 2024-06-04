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Новости Война
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Украина (44296) контрнаступление (350)

Контрнаступление нужно Украине, чтобы потом пойти на переговоры на более сильных позициях, - Foreign Policy

Бойові дії на півдні

Если Украина вступает в мирные переговоры, она должна сделать это с позиции силы. Поскольку медленное продвижение российских военных в Украине продолжается, призывы к переговорам о прекращении войны стали обычным явлением, некоторые из них сделаны известными специалистами по внешней политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в публикации Foreign Policy пишет директор стратегической программы в Defense Priorities, почетный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон.

Он отмечает, что Украине критически важны информационные успехи, которые будут подкреплены хоть чем-то на поле боя. В последнее время ВСУ преследуют одни неудачи. Если ситуация в ближайшее время не изменится, Запад рано или поздно остановит или радикально уменьшит свою помощь. Поэтому демонстрация успехов необходима и для поддержания помощи, и для будущих переговоров.

Издание считает, что украинские войска ни в коем случае не смогут нанести поражение российской армии на поле боя, поэтому Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Однако даже локальный успех на фронте, усиленный западной помощью, сможет усилить переговорную позицию Украины.

Три сценария завершения войны

Учитывая непредсказуемость прогнозов и предполагая, что цели президента Зеленского могут оказаться недостижимыми, можно сформулировать несколько вариантов окончания этой войны, - отмечает Менон.

  • В ближайшее время РФ достигнет серьезных успехов на поле боя и навяжет Украине мирный договор на своих условиях: возьмет часть территорий, а остальную часть страны вернет в свою орбиту.
  • ВСУ смогут отбить часть территории: по итогам мирного договора Украина войдет в ЕС и НАТО, но на ее территории не будут присутствовать военные из других стран.
  • Никто не сможет достичь успехов на фронте: по итогам мирного договора Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием и не под влиянием РФ.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что на саммите мира в Швейцарии мир должен показать, каким видит завершение войны в Украине

Читайте также: Следующие полтора года Украина будет в обороне. Объявлять контрнаступление было ошибкой, - бывший посол США Макфол
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Топ комментарии
+10
знову перемовини?
знову контр наступ, і знову без ракет і ф 16?
це ж вже було.....
як же, задовбали оці марксистські лєваки з американських універів, за кацапські гроші!
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04.06.2024 09:23
+9
В Городском Коледже НьюЙорка легко пистеть. Мины не свистят, дроны не гудят, сыто тихо уютно, свет есть.
Всем бы такой умище аналитический! Столько умных , прям выдавай лопаты и на штурм!
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04.06.2024 09:21
+8
"Останнім часом ЗСУ переслідують одні невдачі." Інформаційна атака кацапії через корисних і проплачених ідіотів у США !!!
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04.06.2024 09:23
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Правила форума Совет форумчан
В Городском Коледже НьюЙорка легко пистеть. Мины не свистят, дроны не гудят, сыто тихо уютно, свет есть.
Всем бы такой умище аналитический! Столько умных , прям выдавай лопаты и на штурм!
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04.06.2024 09:21 Ответить
знову перемовини?
знову контр наступ, і знову без ракет і ф 16?
це ж вже було.....
як же, задовбали оці марксистські лєваки з американських універів, за кацапські гроші!
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04.06.2024 09:23 Ответить
кацапи взагалі-то правачків годують з руки, а не лєваків.
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04.06.2024 09:54 Ответить
всіх скупили.
навіть, папу римського.
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04.06.2024 09:57 Ответить
З обох рук годують всіх, хто радий зкурвитися - ліваки такі за визначенням.
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04.06.2024 10:07 Ответить
Здавати території?
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04.06.2024 09:23 Ответить
"Останнім часом ЗСУ переслідують одні невдачі." Інформаційна атака кацапії через корисних і проплачених ідіотів у США !!!
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04.06.2024 09:23 Ответить
Як на мій хлопський розум: лучше больше ракет для Хаймарсов и дронов для выкашивания техники и живой силы орков. Если бить постоянно и много потерь наносить - отодвинутся, как было с Херсоном и правобережьем.
А тупо бросать на штурм зеленским методом - зло. Они доказали что исторически умеют окапываться и в большие фортификации лучше умеют. Орки жители землянок и пещер, куле...
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04.06.2024 09:25 Ответить
Поки не буде глобальної системи, літак-супутник-томагавк-тактичне яо
на сильних позиціях ми не зможем піти проти московії
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04.06.2024 09:25 Ответить
Ну скільки можна одне і те ж вигадувати, з чого взагалі взяли що москалі хочуть якихось переговорів і підуть на них, як окрім прийняття капітуляції України?
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04.06.2024 09:27 Ответить
В нас самих таких аналітиків кожен третій українець, і розбираються набагато краще. Нехай племена , десь у Сомалі ,своїм могутнім аналізом і порадами вражає..
Незрозуміло чому нам взагалі це пропонують.
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04.06.2024 09:32 Ответить
Наступ? Та будь-який план наступу, нехай він буде супер-пупер буде провалений. Допоки в ОПі та генштабі сидять кроті та ставленники отих кротів всі плани будуть на столі в *уйла.
Геть зелених зрадників!
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04.06.2024 09:33 Ответить
Фсбшна ху..ня. Більше ефективної зброї буде, то буде і перемога України.
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04.06.2024 09:36 Ответить
Старший науковий сотрудник йде найух.
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04.06.2024 09:37 Ответить
Контрнаступ потрібен Україні, щоб потім піти на переговори на сильніших позиціях, Однак партія&правительство&ВР під орудою канцелярії президента приклали зусилля для саботажу мобілізації, - зброю повільно надають, а резерву воїнів не зібрано і не підготовлено, а грошу на оборонні споруди вкрадено. Що є у бійців, яким немає заміни? Окопи, які вони вирили і зброя, надана союзниками...
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04.06.2024 09:38 Ответить
Тупі боти якої немає мобілізації.... Наливайченко пару днів назад сказав що нехватає вже навчальних центрів і змушені скорочувати час підготовки...

При силах оборони 1.3 млн а на передку 200-300 тис говорити що не хватає людей замінити смішно.... більше мабуть зброї не хватає для тилових частин а передавати це все на позиціях буде довго і приведе лише до дир в обороні

Союзниками ще надано дуже мало з того що обітцяли.... 1 млн снарядів обітцяли не дали майже ніх.... потім чехи ще 1 млн і вже говорять що дадуть тільки поки 150 тис в червні
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04.06.2024 09:57 Ответить
Не стану переходити на Ваш стиль ведення дискусії і не тільки тому, що Ви ховаєтесь за псевдонімом - за паранджою, якою і маскуються боти і полєзниє Кремлю ідіоти...

Якщо справді так, то чому немає ротації, чому не відпускають хоча б на тиждень-два вояків до родин - ті що пішли на фронт з початку війни навіть після госпіталю не відпускають.

Є конкретні факти, в конкретних родин, а якийсь там "Наливайченко пару днів назад сказав що нехватає вже навчальних центрів і змушені скорочувати час підготовки".
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04.06.2024 14:04 Ответить
Тут все просто перемішують новачків яких зараз переважно бусифікують, тиловиків які домовились щоб пересидіти війну подальше.... та тих хто давно воюює і є мотивований та що важливо - має бойовий досвід...

Якщо повністю відправити тільки немотиваних новачків та тиловиків то орки швидко почнуть тиснути в їх напрямку і ті можуть відступити... тому їх мішають із тими хто мотивований та просто так не віддасть позиції
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04.06.2024 18:35 Ответить
Дякую! Маю досвід в СКОЛАЧИВАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ/ формуванні підрозділів. Однак якщо від відділення, зводу залишається декілька бійців, то вже дещо пізно. І людина згорає емоційно, якщо при відсутності ротації. Хіба не така ситуація на фронті?
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04.06.2024 19:00 Ответить
Все через відсутність озброєння... особливо далекобійного...

та совок який за 30 років ніхто не викорінив ... кумовство та родичанство.... і долб...йбами в тилу які це все підтримують та захищають сидячи в рожевих окулярах під бронню

а закривають це все нажаль людьми
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04.06.2024 22:04 Ответить
Якщо ×уйловські перевертні заскавучали, значить, валізка репає.
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04.06.2024 09:40 Ответить
Поки не буде хоча б 50 ф16 з новими радарами AN/APG-83, щоб вони могли боротись з су35 та достатньо ракет, достатньо Атакамс та дозвіл бити вглуб території орків, який може бути контрнаступ на мінні поля, переважаючі сили орків в артилерії, авіації та дронах....

знову стерти під ноль найбільш боєздатні бригади як було на Запоріжжі а потім всіх підряд в штурми слати... тих же дронщиків і мінометчиків
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04.06.2024 10:01 Ответить
Колумбійський університет - це така конюшня рожевих поні, що в них студенти звільняють професорів за лекції, що засмучують бідних дітлахів. Вони завжди на боці якихось покидьків, типу палестинців "від ріки до моря", підтримують хворі ідеї усяких грєт тунберг, ну таке... Я не здивувалася.

А переговори з рашкою... Ну, нехай потренуються - спробують договорами та ласкою принудити заспокоїтись скаженого собаку! І подивимось, чим закінчиться той перфоманс!
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04.06.2024 10:02 Ответить
Хіба москалі цього також не розуміють?((
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04.06.2024 10:08 Ответить
хто буде наступати, викрадені з вулиць люди? ненагрались в солдатики диванні 3.14раси
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04.06.2024 10:10 Ответить
Раскажите етому дебилу что переговоры с отказом от своих территорий ето называется Капитуляция. А Капитуляция ето не мир а Окупация. И вообще какие могут быть переговоры с террористами и диктаторами. Вон крым и дамбас в 2014 году отдали рашистам путем *переговоров* и там наступил мир по вашему? А так же Израиль каждый год ведет переговоры и в Израиле мир по вашему? Такое ощущение что Западу нужны постоянные войны, вместо того чтобы уничтожить террористов и диктаторские режимы раз и навсегда
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04.06.2024 10:17 Ответить
Україні потрібно звільнити свої території і закінчити війну, а не йти на переговори з тої чи іншої позиції.
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04.06.2024 11:24 Ответить
 
 