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Новости Война
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Следующие полтора года Украина будет в обороне. Объявлять контрнаступление было ошибкой, - бывший посол США Макфол

Майкл Макфол

Свое наступление Украина может начать не раньше осени 2025 года, к тому времени украинским военным придется находиться в обороне и не дать России продвигаться вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Он подчеркнул, что ожидания от украинского контрнаступления в прошлом году не оправдались. И большой ошибкой было называть прошлогодние военные операции "контрнаступлением", ведь во время войны чаще всего речь идет о серии наступательных действий, несколько "контрнаступлений".

"Во-вторых, вы не объявляете о них перед тем, как вы это делаете. Думаю, это был промах, и надеюсь, мы его не повторим", - добавил он.

Макфол также отметил, что учитывая сегодняшнюю ситуацию, он не ожидает от ВСУ "ничего большого" до осени 2025 года. Именно тогда на поле боя начнут действовать новые системы вооружения, будут готовы пилоты F-16, а к тому времени, несмотря на истощение украинских воинов и общества в целом, украинцам надо продержать оборону.

Задержка американской помощи имела "деморализующее" влияние на украинцев

Кроме этого это нанесло значительный ущерб украинским системам ПВО и энергетике страны. Макфол отметил, что в результате сокрушительных ударов РФ следующей зимой Украина может быть не в состоянии обеспечить украинцев теплом и светом.

При этом, подчеркнул Макфол, Россия все время продолжала получать оружие от Ирана и Северной Кореи, а также технологии от Китая, что порождает вопрос у украинцев о том, почему диктаторские, автократические режимы могут лучше организоваться, чем демократии.

Напомним, военные эксперты Запада считают, что Украине нужно продолжать снижать и уничтожать российские боевые мощности, для этого необходимо ликвидировать каждые полгода 50 тысяч российских солдат, чтобы Россия не смогла создать более сильную армию. При этом для того, чтобы перейти в серьезное контрнаступление им, вероятно, понадобится несколько лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обещает в следующем году начать новое наступление, - Le Figaro

Автор: 

Макфол Майкл (24) контрнаступление (351)


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Топ комментарии
+17
тобто, зе!гнида, всі ці наступні роки, буде продовжувати катувати та ґвалтувати україну своїми вечірніми гундосиками?
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03.05.2024 08:27
+15
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03.05.2024 08:26
+14
Помилкою був 2019
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03.05.2024 08:38
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Ще один екс-пертун.
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03.05.2024 10:10 Ответить
Терміново потрібно повернути Залужного та створити уряд націольної єдності який буде під час війни керувати країною замість офісу президента.
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03.05.2024 10:11 Ответить
Нащі паразити усе роблять для піару...
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03.05.2024 10:29 Ответить
в минулому році ми дійсно не були готові до наступу і в цьому році не готові оборонні споруди, я вже не кажу про 22й рік, там взагалі нічого не робилось. Фактів підтвердження м'яко кажучи не ефективності влади безліч. Зато в ящику марафет і одобрямс
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03.05.2024 10:44 Ответить
Десь була тут новина,що москалі в травні застосують трирівневу іпсо)Це вже іпсо устами цього американця?))
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03.05.2024 11:04 Ответить
Піздно пити боржомі. Влада вбила мотивацію у громадян. Вже ваші подачки не допоможуть.
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04.05.2024 00:56 Ответить
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