Следующие полтора года Украина будет в обороне. Объявлять контрнаступление было ошибкой, - бывший посол США Макфол

Свое наступление Украина может начать не раньше осени 2025 года, к тому времени украинским военным придется находиться в обороне и не дать России продвигаться вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Он подчеркнул, что ожидания от украинского контрнаступления в прошлом году не оправдались. И большой ошибкой было называть прошлогодние военные операции "контрнаступлением", ведь во время войны чаще всего речь идет о серии наступательных действий, несколько "контрнаступлений".

"Во-вторых, вы не объявляете о них перед тем, как вы это делаете. Думаю, это был промах, и надеюсь, мы его не повторим", - добавил он.

Макфол также отметил, что учитывая сегодняшнюю ситуацию, он не ожидает от ВСУ "ничего большого" до осени 2025 года. Именно тогда на поле боя начнут действовать новые системы вооружения, будут готовы пилоты F-16, а к тому времени, несмотря на истощение украинских воинов и общества в целом, украинцам надо продержать оборону.

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Кроме этого это нанесло значительный ущерб украинским системам ПВО и энергетике страны. Макфол отметил, что в результате сокрушительных ударов РФ следующей зимой Украина может быть не в состоянии обеспечить украинцев теплом и светом.

При этом, подчеркнул Макфол, Россия все время продолжала получать оружие от Ирана и Северной Кореи, а также технологии от Китая, что порождает вопрос у украинцев о том, почему диктаторские, автократические режимы могут лучше организоваться, чем демократии.

Напомним, военные эксперты Запада считают, что Украине нужно продолжать снижать и уничтожать российские боевые мощности, для этого необходимо ликвидировать каждые полгода 50 тысяч российских солдат, чтобы Россия не смогла создать более сильную армию. При этом для того, чтобы перейти в серьезное контрнаступление им, вероятно, понадобится несколько лет.

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