Наступні півтора року Україна буде в обороні. Оголошувати контрнаступ було помилкою, - колишній посол США Макфол

Свій наступ Україна може розпочати не раніше осені 2025 року, до того часу українським військовим доведеться перебувати в обороні та не дати Росії просуватись вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

Він наголосив, що очікування від українського контрнаступу торік не справдились. І великою помилкою було називати торічні військові операції "контрнаступом", адже під час війни найчастіше йдеться про серію наступальних дій, кілька "контрнаступів".

"По-друге, ви не оголошуєте про них перед тим, як ви це робите. Думаю, це був промах, і сподіваюсь, ми його не повторимо", – додав він.

Макфол також наголосив, що враховуючи сьогоденну ситуацію, він не очікує від ЗСУ "нічого великого" до осені 2025 року. Саме тоді на полі бою почнуть діяти нові системи озброєння, будуть готові пілоти F-16, а до того часу, попри виснаження українських воїнів і суспільства загалом, українцям треба протримати оборону.

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Окрім цього це завдало значної шкоди українським системам ППО та енергетиці країни. Макфол наголосив, що внаслідок нищівних ударів РФ наступної зими Україна може бути неспроможною забезпечити українців теплом і світлом

При цьому, підкреслив Макфол, Росія весь час продовжувала отримувати зброю від Ірану та Північної Кореї, а також технології від Китаю, що породжує запитання в українців про те, чому диктаторські, автократичні режими можуть краще організуватись, аніж демократії.

Нагадаємо, військові експерти Заходу вважають, що Україні потрібно продовжувати знижувати та знищувати російські бойові потужності, для цього необхідно ліквідувати кожні пів року 50 тисяч російських солдатів, щоб Росія не змогла створити сильнішу армію. При цьому для того, щоб перейти у серйозний контрнаступ і, ймовірно, знадобиться декілька років.

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