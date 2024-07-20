За сутки на Покровском направлении 36 вражеских штурмов, больше всего атак произошло возле Новоалександровки и Новоселовки Первой, - Генштаб

За прошедшие сутки, 19 июля 2024 года, на фронте зафиксировано 135 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 106 КАБов. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пыльная и Веселое Харьковской области; Торецк, Пивничное, Щербаковка, Бересток, Зализное, Новоселовка Первая, Александрополь, Тимофеевка, Волчье, Гродовка Донецкой области; Лобковое, Каменское, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

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Удары по врагу

Также отмечается, что вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили одну станцию РЭБ, один ЗРК "Оса" и вертолетную площадку.

В общем, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 15 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, самолет Су-25, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 59 автомобилей и 14 единиц специальной техники врага.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 10 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку Грековки, Невского, Тернов, Новосадового, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Всего произошло 11 боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Часова Яра, Клещиевки, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Пивничного, Торецка, Нью-Йорка и Зализного.

Генштаб также информирует, что на Покровском направлении наши защитники отбили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое, Яснобродовка, Скучное, Александрополь и Новоселовка Первая, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки и Новоселовки Первой.

"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак у Красногоровки, Карловки, Парасковиевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Времовском направлении противник совершил один штурм неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Семь атак россиян не имели успеха в районах Малой Токмачки, Щербаков, Работино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло шесть боевых столкновений с врагом на левобережье Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.