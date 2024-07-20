РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7526 посетителей онлайн
Новости Война
484 3

За сутки на Покровском направлении 36 вражеских штурмов, больше всего атак произошло возле Новоалександровки и Новоселовки Первой, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 20 липня 2024 року

За прошедшие сутки, 19 июля 2024 года, на фронте зафиксировано 135 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 106 КАБов. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пыльная и Веселое Харьковской области; Торецк, Пивничное, Щербаковка, Бересток, Зализное, Новоселовка Первая, Александрополь, Тимофеевка, Волчье, Гродовка Донецкой области; Лобковое, Каменское, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

Читайте также: С начала суток произошло 76 боестолкновений. Враг более активен на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Удары по врагу

Также отмечается, что вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили одну станцию РЭБ, один ЗРК "Оса" и вертолетную площадку.

В общем, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 15 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, самолет Су-25, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 59 автомобилей и 14 единиц специальной техники врага.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 10 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки.

Также читайте: Армия РФ привлекает дополнительные подразделения, чтобы поддерживать интенсивность наступательных действий, - представитель НГУ Музычук

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку Грековки, Невского, Тернов, Новосадового, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Всего произошло 11 боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Часова Яра, Клещиевки, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Пивничного, Торецка, Нью-Йорка и Зализного.

Генштаб также информирует, что на Покровском направлении наши защитники отбили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое, Яснобродовка, Скучное, Александрополь и Новоселовка Первая, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки и Новоселовки Первой.

"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак у Красногоровки, Карловки, Парасковиевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровское направление остается самым горячим, но россияне здесь уменьшили наступательные действия, - ОСГВ "Хортиця"

Обстановка на Юге

На Времовском направлении противник совершил один штурм неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Семь атак россиян не имели успеха в районах Малой Токмачки, Щербаков, Работино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло шесть боевых столкновений с врагом на левобережье Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений. больше всего на Покровском, Торецком, Кураховском и Лиманском направлениях, - Генштаб

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Автор: 

Генштаб ВС (6581) боевые действия (4439)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зесрань превратила Генштаб из боевого стратегического органа в статуправление.
показать весь комментарий
20.07.2024 09:59 Ответить
дуже інформативно.
показать весь комментарий
20.07.2024 12:00 Ответить
 
 