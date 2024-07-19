С начала суток произошло 76 боестолкновений. Враг более активен на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы противника, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Стоит отметить, что сегодня воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили вражеский самолет-штурмовик Су-25.
Под авиабомбардировкой находится Харьковщина. Сегодня россияне сбросили 26 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" город Чугуев.
Боевые действия на востоке
Кроме того, на Харьковском направлении россияне осуществили четыре штурмовых действия вблизи Глубокого и Волчанска. Во время трех боестолкновений враг потерпел неудачу, еще один бой продолжается.
На Купянском направлении террористы атаковали позиции украинских подразделений у Новоосиново, Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки отбиты, еще одна - до сих пор продолжается.
На Лиманском направлении в течение дня захватническая армия атаковала 11 раз неподалеку Серебрянского лесничества, Невского, Грековки и Новосадового. Силы обороны Украины отбили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются в районе Невского.
На Северском направлении враг совершил шесть безуспешных атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении захватчики трижды штурмовали оборонительные рубежи украинцев вблизи Часового Яра и Белой Горы. Один бой до сих пор продолжается.
На Торецком направлении противник девять раз атаковал наши войска возле Северного, Торецка, Железного и Нью-Йорка. Украинские защитники семь штурмов отбили, еще два боестолкновения - продолжаются в двух локациях.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Евгеновка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили уже 18 атак, три боя продолжаются неподалеку Новоселовки Первой и Яснобродовки. Потери врага уточняются.
На Кураховском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Красногоровки, Константиновки, Карловки и Парасковиевки. Наши воины остановили четыре атаки противника, еще две - продолжаются.
Ситуация на юге
На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки. Во время шести боестолкновений россияне потерпели поражение.
На Приднепровском направлении захватчики и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на левом берегу Днепра. В результате, две вражеские атаки успеха не имели.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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Нє. Занадто монструозні, занадто самостійні, давай їх знищимо. Віддали Терни Азову, Азов просрав усі наші старі позиції. Позиції, на яких гинули мої близькі побратими.
Лютою ненавистю ненавиджу тих паркетних штафірок, полковників, що приїхали з Києва УБД отримати та бойові премії. Ніхто з них ніколи на позиціях не бував і не затягнути нізащо.
Як раз з-за таких і зривається мобілізація. В 2022 були дійсно ЗСУ. Добровольці.
А зараз УПА. Українська паперова армія.