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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 565 610 человек (+990 за сутки), 8257 танков, 15 542 артсистемы, 15 917 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 565 610 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 565610 (+990) человек,
  • танков - 8257 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 15917 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 15542 (+22) ед,
  • РСЗО - 1121 (+1) ед,
  • средства ППО - 895 (+1) ед,
  • самолетов - 362 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12350 (+34),
  • крылатые ракеты - 2401 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20968 (+59) ед,
  • специальная техника - 2607 (+14)

Также читайте: С начала суток произошло 76 боестолкновений. Враг более активен на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

знищення

Автор: 

армия РФ (19899) Генштаб ВС (6581) ликвидация (3768) уничтожение (7397)


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Минув 3804 день москальсько-української війни.
119! одиниць техніки 1 пєпєлац та 980 чумардосів за день.
Арта 23, броня 22, логістика 59!
Спецтехніка файно, закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 564 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
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20.07.2024 08:21 Ответить
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20.07.2024 08:24 Ответить
990 чумардосів, в інфографіці сам же малюєш. Доречі вчора було 20 тис липневих фанів.
Арта 22 ствола, це найменше в цьому місяці, проте відставання від ББМ скорочується.
Сухарь мінус, дуже добре
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20.07.2024 10:00 Ответить
Вже писав неодноразово, що зір підводить, тому вибачайте, можуть бути механічні помилки )) Ти більше, що сьогодні писав з телефону ))
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20.07.2024 10:11 Ответить
Утилізація моськовського лайн триває!! Слава ЗСУ !!))
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20.07.2024 08:22 Ответить
Нарешті літачок.
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20.07.2024 09:13 Ответить
І літачок!!!
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20.07.2024 09:13 Ответить
Кацапське ППО радісно прямує до ювілею.
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20.07.2024 13:48 Ответить
 
 