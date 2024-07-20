Общие боевые потери РФ с начала войны – около 565 610 человек (+990 за сутки), 8257 танков, 15 542 артсистемы, 15 917 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 565 610 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 565610 (+990) человек,

танков - 8257 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 15917 (+15) ед,

артиллерийских систем - 15542 (+22) ед,

РСЗО - 1121 (+1) ед,

средства ППО - 895 (+1) ед,

самолетов - 362 (+1) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12350 (+34),

крылатые ракеты - 2401 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20968 (+59) ед,

специальная техника - 2607 (+14)

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