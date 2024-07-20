Общие боевые потери РФ с начала войны – около 565 610 человек (+990 за сутки), 8257 танков, 15 542 артсистемы, 15 917 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 565 610 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 565610 (+990) человек,
- танков - 8257 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 15917 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 15542 (+22) ед,
- РСЗО - 1121 (+1) ед,
- средства ППО - 895 (+1) ед,
- самолетов - 362 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12350 (+34),
- крылатые ракеты - 2401 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20968 (+59) ед,
- специальная техника - 2607 (+14)
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119! одиниць техніки 1 пєпєлац та 980 чумардосів за день.
Арта 23, броня 22, логістика 59!
Спецтехніка файно, закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 564 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
Арта 22 ствола, це найменше в цьому місяці, проте відставання від ББМ скорочується.
Сухарь мінус, дуже добре