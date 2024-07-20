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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 565 610 осіб (+990 за добу), 8257 танків, 15 542 артсистеми, 15 917 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 565 610 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 565610 (+990) осіб,
  • танків ‒ 8257 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15917 (+15) од,
  • артилерійських систем – 15542 (+22) од,
  • РСЗВ – 1121 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 895 (+1) од,
  • літаків – 362 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12350 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20968 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2607 (+14)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, третина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

знищення

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) ліквідація (3843) знищення (7114)


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Минув 3804 день москальсько-української війни.
119! одиниць техніки 1 пєпєлац та 980 чумардосів за день.
Арта 23, броня 22, логістика 59!
Спецтехніка файно, закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 564 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
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20.07.2024 08:21 Відповісти
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20.07.2024 08:24 Відповісти
990 чумардосів, в інфографіці сам же малюєш. Доречі вчора було 20 тис липневих фанів.
Арта 22 ствола, це найменше в цьому місяці, проте відставання від ББМ скорочується.
Сухарь мінус, дуже добре
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20.07.2024 10:00 Відповісти
Вже писав неодноразово, що зір підводить, тому вибачайте, можуть бути механічні помилки )) Ти більше, що сьогодні писав з телефону ))
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20.07.2024 10:11 Відповісти
Утилізація моськовського лайн триває!! Слава ЗСУ !!))
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20.07.2024 08:22 Відповісти
Нарешті літачок.
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20.07.2024 09:13 Відповісти
І літачок!!!
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20.07.2024 09:13 Відповісти
Кацапське ППО радісно прямує до ювілею.
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20.07.2024 13:48 Відповісти
 
 