В Україні запустили урядову "гарячу лінію" з питань енергетики
Сьогодні, 20 липня, в Україні запустили урядову "гарячу лінію" 15-49 під назвою "СТРУМ", на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.
Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово. Зокрема, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.
"В умовах кризової ситуації, коли ворог системно руйнує нашу енергетику, намагаючись занурити нас у темряву і холод, важливим інструментом і найшвидшим рішенням є розвиток розподіленої генерації, впровадження якої надасть можливість забезпечити енергонезалежність українців та локальні потреби в генерації і в цілому енергетичну безпеку України. Наразі Урядом прийнято низку важливих рішень і фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, метою запровадження урядової телефонної лінії "СТРУМ" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання.
В Міненерго додали, що урядова "гаряча лінія" з питань енергетики почала працювати в межах реалізації Урядом комплексу дієвих заходів для підтримки української енергетики і кожного українця та підготовки до надважливого осінньо-зимового періоду.
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А ще коли ,мають включити світло...наприклад о дев'ятій годині а включають в дев'ять тридцять.
Для кого це все шоу ?
бидло, продовжує риготати на концертах 95 кварталу?
Витрати лише на заробітну платню 50 співробітників контакт центру, орієнтовно складуть 15 000 000 грн на рік.
Не рахуючі витрат на менеджмент, обладнання, приміщення.
Поняття пріоритетності повністю ігнорується.
І
«холодна» як небіжчик лінія
Знову ні про що! Пенсіонарам ця інформація до жопи, бо за пенсію, а ні купити, а ні встановити альтернативні джерела енергії вони не зможуть, взагалі ніколи. Вимушені помирати без світла та зв'язку. Зеленій владі це на користь!