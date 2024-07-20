В Україні запустили урядову "гарячу лінію" з питань енергетики

Сьогодні, 20 липня, в Україні запустили урядову "гарячу лінію" 15-49 під назвою "СТРУМ", на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.

Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово. Зокрема, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

"В умовах кризової ситуації, коли ворог системно руйнує нашу енергетику, намагаючись занурити нас у темряву і холод, важливим інструментом і найшвидшим рішенням є розвиток розподіленої генерації, впровадження якої надасть можливість забезпечити енергонезалежність українців та локальні потреби в генерації і в цілому енергетичну безпеку України. Наразі Урядом прийнято низку важливих рішень і фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, метою запровадження урядової телефонної лінії "СТРУМ" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання.

В Міненерго додали, що урядова "гаряча лінія" з питань енергетики почала працювати в межах реалізації Урядом комплексу дієвих заходів для підтримки української енергетики і кожного українця та підготовки до надважливого осінньо-зимового періоду.

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