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В Україні запустили урядову "гарячу лінію" з питань енергетики

Гаряча лінія

Сьогодні, 20 липня, в Україні запустили урядову "гарячу лінію" 15-49 під назвою "СТРУМ", на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.

Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово. Зокрема, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

"В умовах кризової ситуації, коли ворог системно руйнує нашу енергетику, намагаючись занурити нас у темряву і холод, важливим інструментом і найшвидшим рішенням є розвиток розподіленої генерації, впровадження якої надасть можливість забезпечити енергонезалежність українців та локальні потреби в генерації і в цілому енергетичну безпеку України. Наразі Урядом прийнято низку важливих рішень і фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, метою запровадження урядової телефонної лінії "СТРУМ" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання.

В Міненерго додали, що урядова "гаряча лінія" з питань енергетики почала працювати в межах реалізації Урядом комплексу дієвих заходів для підтримки української енергетики і кожного українця та підготовки до надважливого осінньо-зимового періоду.

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Автор: 

енергетика (2573) Міненерго (1398)


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Топ коментарі
+5
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20.07.2024 14:05
+4
Коли запустять гарячу лінію "Зелений п#здець",щоб люди могли вказати дорогу,куди треба "Слугам" йти?
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20.07.2024 14:15
+3
чергова грьобана профанація, від зе!шобли!
бидло, продовжує риготати на концертах 95 кварталу?
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20.07.2024 14:12
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Вчасно,бо енергетичні компанії не відповідають на дзвінки.Вважаю це з їх боку ганьбищем: не уладнати графіки,не вжити запобіжних заходів,не інформувати людей! До тих робітників,що цілодобово ремонтують і рятують людей немає питань.Є багато питань до урядовців і управлінців компаній
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20.07.2024 13:49 Відповісти
ой...та ви мабуть ще не стикались з нафтогазом..
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20.07.2024 14:00 Відповісти
До Нафтогазу у мене питань немає
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20.07.2024 14:16 Відповісти
Нафту отримуєте справно))
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20.07.2024 14:20 Відповісти
Ні ...газ
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20.07.2024 14:53 Відповісти
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20.07.2024 15:18 Відповісти
ну тоді почитайте відгуки
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20.07.2024 15:07 Відповісти
...то як, електрика появилась?
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20.07.2024 13:50 Відповісти
У Дніпрі сьогодні ще не вимикали.Насолоджуємось
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20.07.2024 14:13 Відповісти
Ага, звонітє по позвоночніку...
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20.07.2024 13:52 Відповісти
Матюкаться в телефон можно?
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20.07.2024 13:59 Відповісти
Гаряча лінія то коли вдень в селі на стовпах світло світиться.
А ще коли ,мають включити світло...наприклад о дев'ятій годині а включають в дев'ять тридцять.
Для кого це все шоу ?
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20.07.2024 13:59 Відповісти
Потужна реформа. А хто туди дзвонити буде- "порохобот".
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20.07.2024 14:02 Відповісти
Бери вище: агент фсб! Росповсюджувач російського ІПСО!
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20.07.2024 14:38 Відповісти
А горячу лінію "стояк" коли запустять для ти у кого не стоїть.Чи це якось допоможе тим хто в розпачі.
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20.07.2024 14:03 Відповісти
Мы почуемо кожного! Девушки из кол центра к вам прибегут с удлинителями!
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20.07.2024 14:05 Відповісти
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20.07.2024 14:05 Відповісти
"Знаєтєліви", що під час перегляду "патужних відосікав" Найвеличнішого акумулятор гаджета не розряджається, а навпаки, заряджається?
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20.07.2024 14:43 Відповісти
чергова грьобана профанація, від зе!шобли!
бидло, продовжує риготати на концертах 95 кварталу?
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20.07.2024 14:12 Відповісти
Коли запустять гарячу лінію "Зелений п#здець",щоб люди могли вказати дорогу,куди треба "Слугам" йти?
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20.07.2024 14:15 Відповісти
На гарячій лінії мона приготувати чайок, коли нема елєктрики
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20.07.2024 14:23 Відповісти
Мобільна електростанція на один Мегаватт, коштує від 7 500 000 грн
Витрати лише на заробітну платню 50 співробітників контакт центру, орієнтовно складуть 15 000 000 грн на рік.
Не рахуючі витрат на менеджмент, обладнання, приміщення.
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20.07.2024 14:25 Відповісти
А в тик контактцентрах буде той же самий персонал, який зараз видурює в лохів гроші з карток?
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20.07.2024 14:45 Відповісти
Сумніваюсь: в контакт-центрах де вішають лапшу на вуха, обіцяючі дурням що за тиждень вони стануть долларовими мільйонерами, оплата явно вище ніж в державних установах.
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20.07.2024 16:31 Відповісти
То що. У нас в селі нові стовби встановлюють (старі ще зовсім нічого, бетонні). Мабуть війна вже кінчилася і більше гроші нікуди не потрібні.
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20.07.2024 17:11 Відповісти
Нажаль, це симптоматично в масштабі цілої країни.
Поняття пріоритетності повністю ігнорується.
І
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20.07.2024 17:17 Відповісти
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21.07.2024 10:42 Відповісти
Мабуть, зеленський з єрмаком і татаровим, запустили цю лінію ПОТУЖНО, в палатках від ДСНС - отієї Незламності…
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20.07.2024 14:28 Відповісти
І чому ж вона «гаряча»? шморгаль її чвоїм диханням зігріває чи в кабміні світло є?

«холодна» як небіжчик лінія
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20.07.2024 14:32 Відповісти
Залишайтеся на лінії, ваш дзвінок важливий для нас!😂
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20.07.2024 14:38 Відповісти
Житомиробленерго ну дуже вболіває за громадян України : в селищі Хорошів що не має газопостачання, а все на ЕЕ: опалення, гаряча вода, їжа і т.д., так ось ці гавнюки зажадали поновлення всіх документів ( право власності на будинок\квартиру\землю, проект на встановлення електроопалення, документи на котли і конвектори,...) у всіх споживачів у яких БУВ тариф "на електроопалення , і дарма що у деяких споживачів це все було оформлено 10-20 чи навіть 30 років назад, що вже призвело до величезних черг у всі "контори" що видають відповідні довідки за чималі грошики. Законність вимагання поновити всі документи заднім чслом викликає багато запитань...
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20.07.2024 16:08 Відповісти
Українці, зараз розкручую питання підключення електрогенератора до газової мережі природнього газу. Це дешевше в 5-6 раз ніж на бензині. Звонив і по цьому номеру, мені сказали, що ніхто ще такі питання не ставив. Але це сьогодні дуже актуально, тому, що ще й бензину зимою може не бути. Те ж саме сказали і в газконторі.
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20.07.2024 19:44 Відповісти
метою запровадження урядової телефонної лінії "СТРУМ" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв'язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання.
Знову ні про що! Пенсіонарам ця інформація до жопи, бо за пенсію, а ні купити, а ні встановити альтернативні джерела енергії вони не зможуть, взагалі ніколи. Вимушені помирати без світла та зв'язку. Зеленій владі це на користь!
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21.07.2024 13:49 Відповісти
 
 