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В Украине запустили правительственную горячую линию по вопросам энергетики

Гаряча лінія

Сегодня, 20 июля, в Украине запустили правительственную "горячую линию" 15-49 под названием "СТРУМ", на которую могут обращаться граждане и бизнес для решения вопросов, связанных с энергетической отраслью, в частности по вопросам установления альтернативных источников энергии для обеспечения собственной энергонезависимости.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, консультации по энергетическим вопросам по номеру 15-49 можно получить бесплатно и круглосуточно. В частности, можно узнать, как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия, получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установки дополнительных мощностей генерации электроэнергии и другие текущие вопросы по ситуации в энергетике.

"В условиях кризисной ситуации, когда враг системно разрушает нашу энергетику, пытаясь погрузить нас в темноту и холод, важным инструментом и быстрым решением является развитие распределенной генерации, внедрение которой позволит обеспечить энергонезависимость украинцев и локальные потребности в генерации и в целом энергетическую безопасность Украины. Сейчас Правительством принят ряд важных решений и финансовых программ для стимулирования развития распределенной генерации", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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По его словам, целью введения правительственной телефонной линии "СТРУМ" является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов с установкой и подключением оборудования.

В Минэнерго добавили, что правительственная "горячая линия" по вопросам энергетики начала работать в рамках реализации Правительством комплекса действенных мер для поддержки украинской энергетики и каждого украинца и подготовки к важнейшему осенне-зимнему периоду.

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Автор: 

энергетика (2579) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+5
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20.07.2024 14:05 Ответить
+4
Коли запустять гарячу лінію "Зелений п#здець",щоб люди могли вказати дорогу,куди треба "Слугам" йти?
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20.07.2024 14:15 Ответить
+3
чергова грьобана профанація, від зе!шобли!
бидло, продовжує риготати на концертах 95 кварталу?
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20.07.2024 14:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вчасно,бо енергетичні компанії не відповідають на дзвінки.Вважаю це з їх боку ганьбищем: не уладнати графіки,не вжити запобіжних заходів,не інформувати людей! До тих робітників,що цілодобово ремонтують і рятують людей немає питань.Є багато питань до урядовців і управлінців компаній
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20.07.2024 13:49 Ответить
ой...та ви мабуть ще не стикались з нафтогазом..
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20.07.2024 14:00 Ответить
До Нафтогазу у мене питань немає
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20.07.2024 14:16 Ответить
Нафту отримуєте справно))
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20.07.2024 14:20 Ответить
Ні ...газ
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20.07.2024 14:53 Ответить
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20.07.2024 15:18 Ответить
ну тоді почитайте відгуки
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20.07.2024 15:07 Ответить
...то як, електрика появилась?
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20.07.2024 13:50 Ответить
У Дніпрі сьогодні ще не вимикали.Насолоджуємось
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20.07.2024 14:13 Ответить
Ага, звонітє по позвоночніку...
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20.07.2024 13:52 Ответить
Матюкаться в телефон можно?
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20.07.2024 13:59 Ответить
Гаряча лінія то коли вдень в селі на стовпах світло світиться.
А ще коли ,мають включити світло...наприклад о дев'ятій годині а включають в дев'ять тридцять.
Для кого це все шоу ?
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20.07.2024 13:59 Ответить
Потужна реформа. А хто туди дзвонити буде- "порохобот".
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20.07.2024 14:02 Ответить
Бери вище: агент фсб! Росповсюджувач російського ІПСО!
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20.07.2024 14:38 Ответить
А горячу лінію "стояк" коли запустять для ти у кого не стоїть.Чи це якось допоможе тим хто в розпачі.
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20.07.2024 14:03 Ответить
Мы почуемо кожного! Девушки из кол центра к вам прибегут с удлинителями!
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20.07.2024 14:05 Ответить
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20.07.2024 14:05 Ответить
"Знаєтєліви", що під час перегляду "патужних відосікав" Найвеличнішого акумулятор гаджета не розряджається, а навпаки, заряджається?
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20.07.2024 14:43 Ответить
чергова грьобана профанація, від зе!шобли!
бидло, продовжує риготати на концертах 95 кварталу?
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20.07.2024 14:12 Ответить
Коли запустять гарячу лінію "Зелений п#здець",щоб люди могли вказати дорогу,куди треба "Слугам" йти?
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20.07.2024 14:15 Ответить
На гарячій лінії мона приготувати чайок, коли нема елєктрики
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20.07.2024 14:23 Ответить
Мобільна електростанція на один Мегаватт, коштує від 7 500 000 грн
Витрати лише на заробітну платню 50 співробітників контакт центру, орієнтовно складуть 15 000 000 грн на рік.
Не рахуючі витрат на менеджмент, обладнання, приміщення.
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20.07.2024 14:25 Ответить
А в тик контактцентрах буде той же самий персонал, який зараз видурює в лохів гроші з карток?
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20.07.2024 14:45 Ответить
Сумніваюсь: в контакт-центрах де вішають лапшу на вуха, обіцяючі дурням що за тиждень вони стануть долларовими мільйонерами, оплата явно вище ніж в державних установах.
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20.07.2024 16:31 Ответить
То що. У нас в селі нові стовби встановлюють (старі ще зовсім нічого, бетонні). Мабуть війна вже кінчилася і більше гроші нікуди не потрібні.
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20.07.2024 17:11 Ответить
Нажаль, це симптоматично в масштабі цілої країни.
Поняття пріоритетності повністю ігнорується.
І
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20.07.2024 17:17 Ответить
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21.07.2024 10:42 Ответить
Мабуть, зеленський з єрмаком і татаровим, запустили цю лінію ПОТУЖНО, в палатках від ДСНС - отієї Незламності…
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20.07.2024 14:28 Ответить
І чому ж вона «гаряча»? шморгаль її чвоїм диханням зігріває чи в кабміні світло є?

«холодна» як небіжчик лінія
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20.07.2024 14:32 Ответить
Залишайтеся на лінії, ваш дзвінок важливий для нас!😂
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20.07.2024 14:38 Ответить
Житомиробленерго ну дуже вболіває за громадян України : в селищі Хорошів що не має газопостачання, а все на ЕЕ: опалення, гаряча вода, їжа і т.д., так ось ці гавнюки зажадали поновлення всіх документів ( право власності на будинок\квартиру\землю, проект на встановлення електроопалення, документи на котли і конвектори,...) у всіх споживачів у яких БУВ тариф "на електроопалення , і дарма що у деяких споживачів це все було оформлено 10-20 чи навіть 30 років назад, що вже призвело до величезних черг у всі "контори" що видають відповідні довідки за чималі грошики. Законність вимагання поновити всі документи заднім чслом викликає багато запитань...
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20.07.2024 16:08 Ответить
Українці, зараз розкручую питання підключення електрогенератора до газової мережі природнього газу. Це дешевше в 5-6 раз ніж на бензині. Звонив і по цьому номеру, мені сказали, що ніхто ще такі питання не ставив. Але це сьогодні дуже актуально, тому, що ще й бензину зимою може не бути. Те ж саме сказали і в газконторі.
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20.07.2024 19:44 Ответить
метою запровадження урядової телефонної лінії "СТРУМ" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв'язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання.
Знову ні про що! Пенсіонарам ця інформація до жопи, бо за пенсію, а ні купити, а ні встановити альтернативні джерела енергії вони не зможуть, взагалі ніколи. Вимушені помирати без світла та зв'язку. Зеленій владі це на користь!
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21.07.2024 13:49 Ответить
 
 