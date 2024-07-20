В Украине запустили правительственную горячую линию по вопросам энергетики

Сегодня, 20 июля, в Украине запустили правительственную "горячую линию" 15-49 под названием "СТРУМ", на которую могут обращаться граждане и бизнес для решения вопросов, связанных с энергетической отраслью, в частности по вопросам установления альтернативных источников энергии для обеспечения собственной энергонезависимости.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, консультации по энергетическим вопросам по номеру 15-49 можно получить бесплатно и круглосуточно. В частности, можно узнать, как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия, получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установки дополнительных мощностей генерации электроэнергии и другие текущие вопросы по ситуации в энергетике.

"В условиях кризисной ситуации, когда враг системно разрушает нашу энергетику, пытаясь погрузить нас в темноту и холод, важным инструментом и быстрым решением является развитие распределенной генерации, внедрение которой позволит обеспечить энергонезависимость украинцев и локальные потребности в генерации и в целом энергетическую безопасность Украины. Сейчас Правительством принят ряд важных решений и финансовых программ для стимулирования развития распределенной генерации", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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По его словам, целью введения правительственной телефонной линии "СТРУМ" является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов с установкой и подключением оборудования.

В Минэнерго добавили, что правительственная "горячая линия" по вопросам энергетики начала работать в рамках реализации Правительством комплекса действенных мер для поддержки украинской энергетики и каждого украинца и подготовки к важнейшему осенне-зимнему периоду.

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