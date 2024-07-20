В Украине запустили правительственную горячую линию по вопросам энергетики
Сегодня, 20 июля, в Украине запустили правительственную "горячую линию" 15-49 под названием "СТРУМ", на которую могут обращаться граждане и бизнес для решения вопросов, связанных с энергетической отраслью, в частности по вопросам установления альтернативных источников энергии для обеспечения собственной энергонезависимости.
Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, консультации по энергетическим вопросам по номеру 15-49 можно получить бесплатно и круглосуточно. В частности, можно узнать, как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия, получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установки дополнительных мощностей генерации электроэнергии и другие текущие вопросы по ситуации в энергетике.
"В условиях кризисной ситуации, когда враг системно разрушает нашу энергетику, пытаясь погрузить нас в темноту и холод, важным инструментом и быстрым решением является развитие распределенной генерации, внедрение которой позволит обеспечить энергонезависимость украинцев и локальные потребности в генерации и в целом энергетическую безопасность Украины. Сейчас Правительством принят ряд важных решений и финансовых программ для стимулирования развития распределенной генерации", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, целью введения правительственной телефонной линии "СТРУМ" является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов с установкой и подключением оборудования.
В Минэнерго добавили, что правительственная "горячая линия" по вопросам энергетики начала работать в рамках реализации Правительством комплекса действенных мер для поддержки украинской энергетики и каждого украинца и подготовки к важнейшему осенне-зимнему периоду.
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А ще коли ,мають включити світло...наприклад о дев'ятій годині а включають в дев'ять тридцять.
Для кого це все шоу ?
бидло, продовжує риготати на концертах 95 кварталу?
Витрати лише на заробітну платню 50 співробітників контакт центру, орієнтовно складуть 15 000 000 грн на рік.
Не рахуючі витрат на менеджмент, обладнання, приміщення.
Поняття пріоритетності повністю ігнорується.
І
«холодна» як небіжчик лінія
Знову ні про що! Пенсіонарам ця інформація до жопи, бо за пенсію, а ні купити, а ні встановити альтернативні джерела енергії вони не зможуть, взагалі ніколи. Вимушені помирати без світла та зв'язку. Зеленій владі це на користь!