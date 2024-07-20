Из-за ночной атаки на Черниговщине и Сумщине было обесточивание, - "Укрэнерго"
В ночь на 20 июля 2024 года российские беспилотники атаковали энергетические объекты в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, в результате вражеской атаки обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской и Полтавской областей.
На утро удалось запитать почти всех потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью враг атаковал два района Полтавщины, без света - почти 3,8 тысячи жителей.
Также сообщалось, что российские беспилотники атаковали Черниговскую область, попали в объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, как отмечалось, в Конотопском районе Сумской области "шахед" попал в энергообъект.
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