Из-за ночной атаки на Черниговщине и Сумщине было обесточивание, - "Укрэнерго"

В ночь на 20 июля 2024 года российские беспилотники атаковали энергетические объекты в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, в результате вражеской атаки обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской и Полтавской областей.

На утро удалось запитать почти всех потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также читайте: Ситуация в энергосистеме улучшится в ближайшее время, - Галущенко

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью враг атаковал два района Полтавщины, без света - почти 3,8 тысячи жителей.

Также сообщалось, что российские беспилотники атаковали Черниговскую область, попали в объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, как отмечалось, в Конотопском районе Сумской области "шахед" попал в энергообъект.