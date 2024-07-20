Через нічну атаку на Чернігівщині та Сумщині були знеструмлення, - "Укренерго"

У ніч на 20 липня 2024 року російські безпілотники атакували енергетичні об’єкти у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської та Полтавської областей.

На ранок вдалося заживити майже всіх споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі ворог атакував два райони Полтавщини, без світла - майже 3,8 тисячі жителів.

Також повідомлялося, що російські безпілотники атакували Чернігівську область, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Окрім того, як зазначалося, у Конотопському районі на Сумщині "шахед" влучив у енергооб’єкт.