УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10682 відвідувача онлайн
Новини
707 0

Через нічну атаку на Чернігівщині та Сумщині були знеструмлення, - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

У ніч на 20 липня 2024 року російські безпілотники атакували енергетичні об’єкти у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської та Полтавської областей.

На ранок вдалося заживити майже всіх споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також читайте: Відключення світла в суботу будуть меншими, з 02:00 до 05:00 світло не вимикатимуть взагалі, – "Укренерго"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі ворог атакував два райони Полтавщини, без світла - майже 3,8 тисячі жителів.

Також повідомлялося, що російські безпілотники атакували Чернігівську область, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Окрім того, як зазначалося, у Конотопському районі на Сумщині "шахед" влучив у енергооб’єкт.

Автор: 

Сумська область (3526) Чернігівщина (1584) енергетика (2573) Укренерго (2681) Полтавська область (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 