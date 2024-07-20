Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Чернігівщині
Російські безпілотники атакували Чернігівську область, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус
"У ніч на 20 липня ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Попередньо – це були безпілотники типу "Шахед".
На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
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Ніжин - 1 вибух, ймовірно БПЛа типу «Шахед». В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.