Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Чернігівщині

Російські безпілотники атакували Чернігівську область, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

"У ніч на 20 липня ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Попередньо – це були безпілотники типу "Шахед".



На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував два райони Полтавщини, зафіксовані влучання