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Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Чернігівщині

шахеди

Російські безпілотники атакували Чернігівську область, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

"У ніч на 20 липня ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Попередньо – це були безпілотники типу "Шахед".

На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи",  - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4073) Чернігівщина (1584)


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Чернігівська область

Ніжин - 1 вибух, ймовірно БПЛа типу «Шахед». В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
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20.07.2024 10:02 Відповісти
 
 