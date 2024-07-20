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Вночі ворог атакував два райони Полтавщини, без світла - майже 3,8 тисячі жителів (оновлено). ВIДЕО

Вночі 20 липня російські безпілотники атакували Полтавській та Миргородський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Ворог знову атакував нашу область. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Згодом Пронін повідомив, що внаслідок нічної атаки безпілотників у Миргородському районі виникла пожежа. У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів.

Автор: 

безпілотник (4148) Полтавська область (1105)


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Тримаймося разом Українці і пильнуймо, за рашистами та їхприблудами95!
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20.07.2024 08:59 Відповісти
Тим часом як "найвеличніший" носится з мирним самітом миру ,ворог ціленаправлено знищує Україну і українців.
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20.07.2024 09:46 Відповісти
Щоб як раз до підписання "справедливого миру" від України залишилася лише випалена пустеля.
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20.07.2024 09:52 Відповісти
Балакати - не мішки тягяти. Що пропонуєте?
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20.07.2024 10:29 Відповісти
...успішно атакував(((
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20.07.2024 09:53 Відповісти
НЕ знаю как ночью в в 5 утра вышел на огород и было три взрыва с стороны Полтавы.
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20.07.2024 11:48 Відповісти
 
 