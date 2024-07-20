Вночі ворог атакував два райони Полтавщини, без світла - майже 3,8 тисячі жителів (оновлено). ВIДЕО
Вночі 20 липня російські безпілотники атакували Полтавській та Миргородський райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Ворог знову атакував нашу область. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється.
У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Згодом Пронін повідомив, що внаслідок нічної атаки безпілотників у Миргородському районі виникла пожежа. У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів.
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Олександр ВАЛОВИЙ
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