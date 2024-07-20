ППО знищила російський "шахед" над Києвом, уламки впали у Солом’янському районі
У ніч на 20 липня сили ППО ліквідували ворожий безпілотник над Києвом, зафіксовано падіння уламків у одному з районів столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко
"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона. Інформація уточнюється. На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі міський голова Києва Віталій Кличко повдіомив, про роботу ППО по ворожих безпілотників
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар20.07.2024 08:56 Відповісти Мені подобається 2
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