ППО знищила російський "шахед" над Києвом, уламки впали у Солом’янському районі

У ніч на 20 липня сили ППО ліквідували ворожий безпілотник над Києвом, зафіксовано падіння уламків у одному з районів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона. Інформація уточнюється. На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі міський голова Києва Віталій Кличко повдіомив, про роботу ППО по ворожих безпілотників

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