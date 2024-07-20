ПВО уничтожила российский "шахед" над Киевом, обломки упали в Соломенском районе

В ночь на 20 июля силы ПВО ликвидировали вражеский беспилотник над Киевом, зафиксировано падение обломков в одном из районов столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БПЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона. Информация уточняется. На эту минуту данных о разрушениях или пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью городской голова Киева Виталий Кличко повдиомил, о работе ПВО по вражеским беспилотникам

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