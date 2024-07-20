РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7601 посетитель онлайн
Новости
5 347 1

ПВО уничтожила российский "шахед" над Киевом, обломки упали в Соломенском районе

ппо

В ночь на 20 июля силы ПВО ликвидировали вражеский беспилотник над Киевом, зафиксировано падение обломков в одном из районов столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БПЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона. Информация уточняется. На эту минуту данных о разрушениях или пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью городской голова Киева Виталий Кличко повдиомил, о работе ПВО по вражеским беспилотникам

Читайте также: ПВО сбила 13 беспилотников из 16, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3856) Киев (25794) ПВО (2889) Воздушные атаки на Киев (805)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України!!
показать весь комментарий
20.07.2024 08:56 Ответить
 
 