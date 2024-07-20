ПВО сбила 13 беспилотников из 16, - Воздушные силы

В ночь на 20 июля армия РФ атаковала ракетами и беспилотниками Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Россияне атаковали 3 ракетами "Искандер-М", одной "Искандер-К", 6 ударными БпЛА типа "Shahed" и применили один БпЛА неустановленного типа.

"В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей:

12 ударных БпЛА "Shahed - 131/136";

1 БпЛА неустановленного типа", - говорится в сообщении.

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