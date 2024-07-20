ПВО сбила 13 беспилотников из 16, - Воздушные силы
В ночь на 20 июля армия РФ атаковала ракетами и беспилотниками Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Россияне атаковали 3 ракетами "Искандер-М", одной "Искандер-К", 6 ударными БпЛА типа "Shahed" и применили один БпЛА неустановленного типа.
"В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей:
- 12 ударных БпЛА "Shahed - 131/136";
- 1 БпЛА неустановленного типа", - говорится в сообщении.
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Воєнний злочинець прутін, знає про свій кінець!! Чаушеску або Каддафі, що вибере його охорона?
Внаслідок цього відбулось знеструмлення споживачів у Полтавській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Виправте опечатку, бо око ріже )