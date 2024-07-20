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Новости Агрессия России против Украины
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ПВО сбила 13 беспилотников из 16, - Воздушные силы

В ночь на 20 июля армия РФ атаковала ракетами и беспилотниками Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Россияне атаковали 3 ракетами "Искандер-М", одной "Искандер-К", 6 ударными БпЛА типа "Shahed" и применили один БпЛА неустановленного типа.

"В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей:

  • 12 ударных БпЛА "Shahed - 131/136";
  • 1 БпЛА неустановленного типа", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зафиксировано несколько групп "шахедов" с северного направления, - Воздушные силы

Інфографіка

Автор: 

ПВО (2889) Воздушные силы (2474) Олещук Николай (107)


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Обмилок з московщини усіляко намагається гадити в Україні!!
Воєнний злочинець прутін, знає про свій кінець!! Чаушеску або Каддафі, що вибере його охорона?
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20.07.2024 08:26 Ответить
Ракети вже не збивають бо блекаут по всій Україні гундосому дуже сподобався.
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20.07.2024 08:42 Ответить
Вночі ворожі БПЛА атакували обʼєкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях - Укренерго

Внаслідок цього відбулось знеструмлення споживачів у Полтавській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
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20.07.2024 08:47 Ответить
Балістика не збивається (майже ніде). Крилату одну пропустили... ну, буває. Не розводьте зраду там де її нема (іі достатньо і без притягування за вуха)
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20.07.2024 09:18 Ответить
"6 ударними БпЛА типу "Shahed" "
Виправте опечатку, бо око ріже )
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20.07.2024 09:16 Ответить
 
 