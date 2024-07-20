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Новини Агресія Росії проти України
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ППО збила 13 безпілотників із 16, - Повітряні сили

У ніч на 20 липня армія РФ атакувала ракетами та безпілотниками Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни атакували  3 ракетами "Іскандер-М", однією "Іскандер-К", 6 ударними БпЛА типу "Shahed" та застосував один БпЛА невстановленого типу.

"В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей:

  • 12 ударних БпЛА "Shahed – 131/136";
  • 1 БпЛА невстановленого типу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано кілька груп "шахедів" з північного напрямку, - Повітряні сили

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ППО (3137) Повітряні сили (2579) Олещук (109)


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Обмилок з московщини усіляко намагається гадити в Україні!!
Воєнний злочинець прутін, знає про свій кінець!! Чаушеску або Каддафі, що вибере його охорона?
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20.07.2024 08:26 Відповісти
Ракети вже не збивають бо блекаут по всій Україні гундосому дуже сподобався.
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20.07.2024 08:42 Відповісти
Вночі ворожі БПЛА атакували обʼєкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях - Укренерго

Внаслідок цього відбулось знеструмлення споживачів у Полтавській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
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20.07.2024 08:47 Відповісти
Балістика не збивається (майже ніде). Крилату одну пропустили... ну, буває. Не розводьте зраду там де її нема (іі достатньо і без притягування за вуха)
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20.07.2024 09:18 Відповісти
"6 ударними БпЛА типу "Shahed" "
Виправте опечатку, бо око ріже )
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20.07.2024 09:16 Відповісти
 
 