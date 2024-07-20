ППО збила 13 безпілотників із 16, - Повітряні сили

У ніч на 20 липня армія РФ атакувала ракетами та безпілотниками Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни атакували 3 ракетами "Іскандер-М", однією "Іскандер-К", 6 ударними БпЛА типу "Shahed" та застосував один БпЛА невстановленого типу.

"В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей:

12 ударних БпЛА "Shahed – 131/136";

1 БпЛА невстановленого типу", - йдеться в повідомленні.

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