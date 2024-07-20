Ночью враг атаковал энергообъект на Черниговщине

Российские беспилотники атаковали Черниговскую область, попали в объект энергетической инфраструктуры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

"В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры на Черниговщине. Предварительно - это были беспилотники типа "Шахед".



На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

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