РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7468 посетителей онлайн
Новости
1 742 1

Ночью враг атаковал энергообъект на Черниговщине

шахеди

Российские беспилотники атаковали Черниговскую область, попали в объект энергетической инфраструктуры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

"В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры на Черниговщине. Предварительно - это были беспилотники типа "Шахед".

На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью враг атаковал два района Полтавщины, зафиксированы попадания

Автор: 

беспилотник (3856) Черниговщина (1486)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чернігівська область

Ніжин - 1 вибух, ймовірно БПЛа типу «Шахед». В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
показать весь комментарий
20.07.2024 10:02 Ответить
 
 