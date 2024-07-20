Зеленський із Туском усунули останню перешкоду на шляху постачання F-16 в Україну, - Никифоров
Останню перепону на шляху постачання Україні винищувачів F-16 усунуто після переговорів президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулися переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, які дозволили прибрати останню перепону, щоб F-16 нарешті потрапили до України. У цьому теж бачимо великий позитив", - сказав Никифоров.
Водночас речник Зеленського не розповів, про яку саме перепону йдеться.
"Не можу відповісти, але хороша новина в тому, що вона тепер зникла", - сказав він.
Никифоров також нагадав, що у своєму нещодавньому інтерв’ю очільник Української держави розповів, що літаки F-16 ще не в Україні.
"Але сподіваюся, що після переговорів з Дональдом Туском ця ситуація швидко зміниться", - додав речник президента.
До слова, після зустрічі з з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Зеленський повідомляв про позитивне рішення, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати літаки F-16.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа. Таку заяву він зробив на вишингтонському саміті НАТО, який відбувся 9-11 липня.
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Не посміють.
Та й журналістів у нас майже не лишилось.
В основному-Вовина інформаційна «сотня»…
Якщо ти не в її складі-тримай повістку
Якщо новина подана в такому контексті, то я гадаю, що завтра можна очікувати на Ф-16 в Україні?
при чому тут цей німецький і московський лакей Туск?
Звичайний собі холуй поцілував у сраку свого інфантільного боса-наркомана.
Епізод не вартий уваги.
Куди цікавіше було б, якби таке ляпнули після зустрічі з президентом Бразилії чи Аргентини.
Звичайно зеленський.
Туск хотів би бути кашубом (це поважні та чесні люди - багато з них люди моря - моряки, рибалки, суднобудівники). Проблема лише в тому, що Туск німець по лінії матері. І служить німцям. Він починав за часів комунізму як агент STASI у 1980-х роках (як, до речі, Меркель). І тепер його папери є і в архівах BND у Берліні, і на Луб'янці в Москві
Він нічого не зробив і не зробить для України (до речі, нічого не зробив і для Польщі). Натомість Путін назвав його «нашою людиною у Варшаві».
Є десятки доказів того, що я написав.
Україна погодилась не завозити до Польщі якийсь черговий сільгосппродукт?
Бо виглядає, що нікіфоров нафантазував бурхливу діяльність шефа. Якісь там перепони усуваються, а результат чомусь завжди негативний (стабільно 5+ років).
Слава....
шо тобі робити? - їсти, рости, вчитися і я знаю ти зможеш це все зробити!
Тобто завтра,найпізніше в понеділок,F-16 захищатимуть небо України?
А завтра уже будет по 3, но маленькие....
Це генератор ********** висерів, а не речник.
Багато можна напридумувати.
Але чому цього не зробили заздалегідь ?????