Зеленський із Туском усунули останню перешкоду на шляху постачання F-16 в Україну, - Никифоров

Останню перепону на шляху постачання Україні винищувачів F-16 усунуто після переговорів президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулися переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, які дозволили прибрати останню перепону, щоб F-16 нарешті потрапили до України. У цьому теж бачимо великий позитив", - сказав Никифоров.

Водночас речник Зеленського не розповів, про яку саме перепону йдеться.

"Не можу відповісти, але хороша новина в тому, що вона тепер зникла", - сказав він.

Никифоров також нагадав, що у своєму нещодавньому інтерв’ю очільник Української держави розповів, що літаки F-16 ще не в Україні.

"Але сподіваюся, що після переговорів з Дональдом Туском ця ситуація швидко зміниться", - додав речник президента.

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До слова, після зустрічі з з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Зеленський повідомляв про позитивне рішення, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати літаки F-16.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа. Таку заяву він зробив на вишингтонському саміті НАТО, який відбувся 9-11 липня.

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