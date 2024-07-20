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Новини
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Зеленський із Туском усунули останню перешкоду на шляху постачання F-16 в Україну, - Никифоров

Зеленський із Туском усунули останню перешкоду на шляху постачання F-16 в Україну, - Никифоров

Останню перепону на шляху постачання Україні винищувачів F-16 усунуто після переговорів президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулися переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, які дозволили прибрати останню перепону, щоб F-16 нарешті потрапили до України. У цьому теж бачимо великий позитив", - сказав Никифоров.

Водночас речник Зеленського не розповів, про яку саме перепону йдеться.

"Не можу відповісти, але хороша новина в тому, що вона тепер зникла", - сказав він.

Никифоров також нагадав, що у своєму нещодавньому інтерв’ю очільник Української держави розповів, що літаки F-16 ще не в Україні. 

"Але сподіваюся, що після переговорів з Дональдом Туском ця ситуація швидко зміниться", - додав речник президента.

Читайте також: F-16 надійдуть до України найближчим часом, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

До слова, після зустрічі з з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Зеленський повідомляв про позитивне рішення, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати літаки F-16.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа. Таку заяву він зробив на вишингтонському саміті НАТО, який відбувся 9-11 липня.

Читайте також: Минуло 18 місяців, а F-16 до нас не долетіли, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23642) літак (2896) Туск (512) Сергій Никифоров (159) F16 F-16 (667)


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Топ коментарі
+16
«Ми скоро звільнимо ще два міста, не можу сказати, які, але скоро звільнимо»…(с)
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20.07.2024 16:39
+13
Сумніваюсь, що воно зрадіє, якщо йому нагадають цю фразу журналісти…
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20.07.2024 16:41
+8
"Мы сделали что то потужное! Но я вам не скажу, что! Потому, что и сам не понял!! - речник президента.
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20.07.2024 16:51
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Фермеры или перевозчики?
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20.07.2024 16:37 Відповісти
Таке враження що Туск іграе з Зеленський як кошика з мишею…
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20.07.2024 18:24 Відповісти
То говорили что F-16 уже в дороге. Теперь перешкоды какие то устраняют. Походу никаких F-16 не будет до капитуляции.
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20.07.2024 16:38 Відповісти
Напевно якийсь метеоритний пояс в сузірї Андромеди,таке враження ті Ф-16 десь з Пандори летять
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20.07.2024 17:28 Відповісти
«Ми скоро звільнимо ще два міста, не можу сказати, які, але скоро звільнимо»…(с)
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20.07.2024 16:39 Відповісти
Сумніваюсь, що воно зрадіє, якщо йому нагадають цю фразу журналісти…
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20.07.2024 16:41 Відповісти
Не нагадають.
Не посміють.
Та й журналістів у нас майже не лишилось.
В основному-Вовина інформаційна «сотня»…
Якщо ти не в її складі-тримай повістку
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21.07.2024 09:24 Відповісти
Давно не теревенили про «найвпливовішого політика» і на тобі.
Якщо новина подана в такому контексті, то я гадаю, що завтра можна очікувати на Ф-16 в Україні?
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20.07.2024 16:40 Відповісти
Та не вже????Що,польських терористів-"фермерів" ліквідували?
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20.07.2024 16:41 Відповісти
F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів -
при чому тут цей німецький і московський лакей Туск?
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20.07.2024 16:47 Відповісти
Розслабтеся.
Звичайний собі холуй поцілував у сраку свого інфантільного боса-наркомана.
Епізод не вартий уваги.
Куди цікавіше було б, якби таке ляпнули після зустрічі з президентом Бразилії чи Аргентини.
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20.07.2024 16:50 Відповісти
Якого "боса"?
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20.07.2024 17:02 Відповісти
Ну а хто бос нікіфорова?
Звичайно зеленський.
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20.07.2024 17:05 Відповісти
Немає впевненості, що між Зеленським і Туском були переговори - Туск нічого про це не сказав.
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20.07.2024 17:12 Відповісти
Туск кашуб , а це ті полякі ,які ніколи не були , ні чиїми лакеями ! Не розводь срачі ! 🇺🇦❤🇵🇱
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20.07.2024 18:01 Відповісти
Навіть не знаєш, про що пишеш.
Туск хотів би бути кашубом (це поважні та чесні люди - багато з них люди моря - моряки, рибалки, суднобудівники). Проблема лише в тому, що Туск німець по лінії матері. І служить німцям. Він починав за часів комунізму як агент STASI у 1980-х роках (як, до речі, Меркель). І тепер його папери є і в архівах BND у Берліні, і на Луб'янці в Москві
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20.07.2024 19:14 Відповісти
Я знаю про шо пишу ,є також лінія Батька...Туск сильний, правильний політик, по відношеннью до України ,не здіймай хвилі у тазіку
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20.07.2024 20:23 Відповісти
Туск слабкий і абсолютно несамостійний політик. Без дозволу німців навіть в туалет не піде. Щодо батька - Туск його ненавидів. Він також писав: «Польськість - це ненормальність» (можна здогадатися - «Німецькість - це нормальність»).
Він нічого не зробив і не зробить для України (до речі, нічого не зробив і для Польщі). Натомість Путін назвав його «нашою людиною у Варшаві».
Є десятки доказів того, що я написав.
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20.07.2024 21:33 Відповісти
Таки да...ти підробляєш ...ненапрягайся
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20.07.2024 22:23 Відповісти
Таки да...ти підробляєш у BND... напрягайся, працюй, отримаєш медаль імені заслуженого фольксдойча
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21.07.2024 00:21 Відповісти
"Ви мне льстіте "
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21.07.2024 00:42 Відповісти
Підробляєш провокатором
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20.07.2024 20:24 Відповісти
Підробляєш у BND?
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20.07.2024 21:34 Відповісти
Аэродромы
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20.07.2024 18:24 Відповісти
Максимальна дальність польоту F16 з додатковими баками становить 4200 км. Літаки можуть літати прямо в Україну. Тут не потрібні аэродромы в Польщі
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20.07.2024 19:34 Відповісти
Та скільки ви будете тягнути кота за роги. Задрали вже.
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20.07.2024 16:49 Відповісти
Звездіти,не мішки тягати!! Язик без кісток і на ньому мозолей не буває!!))
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20.07.2024 16:50 Відповісти
Намекает что базироваться самолеты будут в Польше (Румынии). На территории Украины они будут дозаправлены, выполнят боевую задачу и после дозаправки снова на обслуживание в Польшу. Дозаправка для формальности, о нахождении на территории Украины
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20.07.2024 19:22 Відповісти
"Мы сделали что то потужное! Но я вам не скажу, что! Потому, что и сам не понял!! - речник президента.
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20.07.2024 16:51 Відповісти
Тілько осталось не устраненным первое препятствие- Ермак. Потому на год ещё всё остаётся на своих местах: Ермак здесь, а самолеты- там.
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20.07.2024 16:58 Відповісти
"Останню перепону на шляху постачання Україні винищувачів F-16 усунуто Джерело: https://censor.net/ua/n3500713
Україна погодилась не завозити до Польщі якийсь черговий сільгосппродукт?
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20.07.2024 16:58 Відповісти
а туск і зе в курсі?

Бо виглядає, що нікіфоров нафантазував бурхливу діяльність шефа. Якісь там перепони усуваються, а результат чомусь завжди негативний (стабільно 5+ років).
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20.07.2024 17:03 Відповісти
Два з половиною ,три з волосиною
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20.07.2024 17:03 Відповісти
Нікіфоров, а яким боком до рішення Туска оте неголене хрипате непорозуміння в кальсонах а-ля мілітарі?? Воно просто приїхало пофоткатися на фоні вже прийнятого Туском рішення. Бо Ф16 були нам потрібні ще у 2022. Що зробив зе-лідор щоб ми їх тоді отримали? Нічого. Що він зробив, щоб ми їх отримали в 2023? Нічого. Бо якщо б він хоч на щось впливав та вмів домовлятися, то ми б Ф16 вже давно отримали. А так воно просто їздить фоткається на фоні вже кимось прийнятих рішень, не впливаючи жодним чином на результат. Зєля так само може сфоткатися на фоні сонця що сходить з підписом від Нікіфорова: "зеленський усунув останню перещкоду для сходу сонця..." На єдиному щмарафонє для імбіцилов і таке добре зайде...
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20.07.2024 17:09 Відповісти
"прибрали останню таємну перепону" - невже дермака нарешті вже кинули до СІЗО СБУ?..
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20.07.2024 17:12 Відповісти
Хотя би під домашній арешт.....
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20.07.2024 17:16 Відповісти
F16 = "Давайте спитаємо маркіяна"
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20.07.2024 17:14 Відповісти
Найвеличніший все вирішив! Слава....
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20.07.2024 17:15 Відповісти
никифоров і телемарафон. І як після цих слів можна повірити, що правда?
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20.07.2024 17:19 Відповісти
Тобто Зе!&Со усунуті?
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20.07.2024 17:24 Відповісти
🤣👍
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20.07.2024 18:02 Відповісти
на превеликий жаль тобі прийдется воювати - діди ссикліві nа тебе це...
шо тобі робити? - їсти, рости, вчитися і я знаю ти зможеш це все зробити!
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20.07.2024 21:19 Відповісти
зЄлєнскИй поставив двигуни на літаки ? Чи повітря розчистив від безУмної ?
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20.07.2024 17:35 Відповісти
а от так трохі - тварі зелені, а нічого шо ми вас на ***?
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20.07.2024 21:06 Відповісти
"Остання перешкода усунена. Залишилось ще десять."
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20.07.2024 17:39 Відповісти
Второй уровень, все по кругу сначала
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20.07.2024 18:38 Відповісти
Зеленський із Туском усунули останню перешкоду на шляху постачання F-16 в Україну:

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20.07.2024 17:42 Відповісти
😀
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20.07.2024 23:23 Відповісти
Слава богу,діждалися.
Тобто завтра,найпізніше в понеділок,F-16 захищатимуть небо України?
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20.07.2024 17:46 Відповісти
Завтра вы увидите то, что никогда не видели! Но это буде завтра....©
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20.07.2024 18:01 Відповісти
Можна сегодня - но по 5
А завтра уже будет по 3, но маленькие....
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20.07.2024 18:05 Відповісти
Та такой Потужный манагер, аж страшно!! Если б не он то никто б и не порешал!
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20.07.2024 18:13 Відповісти
пруф на телемарафон?
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20.07.2024 18:22 Відповісти
Голландия и Дания хотели отдать F-16 , но Байден не позволил
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20.07.2024 18:27 Відповісти
Не нужно *******, Байден дал добро на передачу Ф16 из Дании и Голландии еще год назад.
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20.07.2024 19:06 Відповісти
После увольнения Ермака.
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20.07.2024 19:59 Відповісти
да-да-да Байден дал добро год назад- и где они ту-пи-ца?
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20.07.2024 20:19 Відповісти
Головне хмарафон с мосійчучкою
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20.07.2024 18:46 Відповісти
Хто нам ще F-16 не надав?! вже нігде паркувати їх в Україні, в моєму дворі навіть поставили. Може вже досить? Аааастанаааавітєсь!
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20.07.2024 18:48 Відповісти
Зеленський із Туском усунули останню перешкоду на шляху постачання F-16 в Україну і шлях був, як від Землі до Сонця
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20.07.2024 18:58 Відповісти
Последнее препядствие на пути поставки F-16 в Украину - видача Коломойского и Фирташа правоохранительним органам США
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20.07.2024 19:12 Відповісти
И увольнение Ермака.
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20.07.2024 19:58 Відповісти
слава найвеличнішому!
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20.07.2024 19:22 Відповісти
Про це розповів речник президента

Це генератор ********** висерів, а не речник.
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20.07.2024 19:31 Відповісти
Использование аэродромов. Польских. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.07.2024 20:42 Відповісти
Нікчемні.
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20.07.2024 22:29 Відповісти
Ф 16 це літаки. Тому потрібно погодити ,мабуть, вимкнення всіх рлс, як там звуться прилади на літаках, та без попередження ППО щоби не засвітити раніше ніж потрібно. Мабуть. Можливо навіть якісь відволікаючі дії зі сторони Польщі їхніми ф 16.
Багато можна напридумувати.
Але чому цього не зробили заздалегідь ?????
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20.07.2024 23:15 Відповісти
Попереду ще дві річки,непрохідний ліс та болота
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21.07.2024 07:47 Відповісти
 
 