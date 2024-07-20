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Новини
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За 2 роки російські регіони втричі збільшили витрати на розширення кладовищ

Цвинтар в РФ

У 2023 році російські регіони витратили на розширення цвинтарів понад 225 млн руб., що вдвічі більше, ніж у 2022 році та майже в шість разів більше, ніж у 2020 році, до початку пандемії коронавірусу.

Це випливає з даних офіційного порталу держзакупівель РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

Як зазначається, за першу половину 2024 року російська влада витратила на ці цілі вже 136 млн руб.

За даними видання, у 2020 році російські регіони витратили на розширення цвинтарів 38 млн руб., у 2021 році – понад 124 млн руб., у 2022 році - 122 млн руб. За два доковідні роки - 2018 та 2019 - регіони витратили на розширення цвинтарів 1,1 млрд руб. сумарно.

Таким чином, за перші два роки повномасштабної війни Росії проти України на розширення цвинтарів витратили майже втричі більше, ніж за два доковідні роки.

Втім, офіційна російська статистика не бачить сплеску смертності через війну РФ проти України. За даними Росстату, кількість померлих скоротилася 2022 року на 22%, а 2023 – ще на 7,6%.

2024 року смертність почала зростати - на 4,5%, або 27 тис. осіб за січень-квітень. Однак, як зазначається, це далеко від оцінок кількості загиблих в Україні російських солдатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 565 610 осіб (+990 за добу), 8257 танків, 15 542 артсистеми, 15 917 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Роки перед повномасштабним вторгнення РФ в Україну принесли Росії рекордну смертність з часів Другої світової війни: під час пандемії, у 2020-2021 роках, кількість померлих підскочила на 35%. Офіційно від ковіду померло 680 тис. людей, а за неофіційними оцінками - понад мільйон.

Проте навіть за два роки пандемії на розширення цвинтарів витратили вдвічі менше, ніж за два роки повномасштабної війни проти України.

Автор: 

цвинтар (192) ліквідація (3843) росія (64846)


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Топ коментарі
+6
Проблема в тому, що цапорилих більше 100 мільйонів голів.
Оце дійсно проблема, бо вся цінність шакалів, яких відправляють в Україну, полягає для ***** в витратах на їх озброєння, амуніцію утримання та поховання.
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20.07.2024 16:55
+6
Якщо надаєте статистику - то не однобоко. Нашу теж показуйте.

Бо що на дохлих кацапів, що на їх статистику якось пофігу. Най всі передохнуть. Бажано - одномоментно.
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20.07.2024 17:18
+3
Та пофіг ,хоч в десятеро,нам від цього не легше!
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20.07.2024 19:20
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А у нас в квартірє газ....а у вас?...
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20.07.2024 17:18 Відповісти
Кацапокіріл-не маніпулюй. В тебе це криво виходить.
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20.07.2024 17:36 Відповісти
Проблема в тому, що цапорилих більше 100 мільйонів голів.
Оце дійсно проблема, бо вся цінність шакалів, яких відправляють в Україну, полягає для ***** в витратах на їх озброєння, амуніцію утримання та поховання.
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20.07.2024 16:55 Відповісти
То й добре.Нехай уся московія стане суцільним кладовищем!
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20.07.2024 16:55 Відповісти
Йди нах,придурок ...
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20.07.2024 17:17 Відповісти
Я подивився на твого тата.
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20.07.2024 17:37 Відповісти
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20.07.2024 17:03 Відповісти
Па плану....
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20.07.2024 17:16 Відповісти
Якщо надаєте статистику - то не однобоко. Нашу теж показуйте.

Бо що на дохлих кацапів, що на їх статистику якось пофігу. Най всі передохнуть. Бажано - одномоментно.
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20.07.2024 17:18 Відповісти
Хай передохнуть!
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20.07.2024 17:19 Відповісти
Братські могили їм в допомогу і гноякою, коров'яками, зарорнути
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20.07.2024 17:43 Відповісти
Силосні ями та танками ущильнювати,пересипаючи шари хлоркою!!))
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20.07.2024 17:58 Відповісти
Как альтернатива.
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20.07.2024 18:43 Відповісти
хто ці математики ?

225 млн руб (2023) + 122 млн руб. (2022) > 1,1 млрд руб. (2019,2018)

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20.07.2024 17:53 Відповісти
СМЕРТЬ андрофагам-рашистам.
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20.07.2024 18:50 Відповісти
Та пофіг ,хоч в десятеро,нам від цього не легше!
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20.07.2024 19:20 Відповісти
Та там есть места, где ковёр с человеческих костей лежит от Карелии до Магадана и на метр в глубину! С эпохи 5-леток и сухорукого изувера! Земли хватит. Пусть закапывают. будет с чего бурьяну расти. Нам бы своих пора посчитать. Кое где страшно на кладбище зайти---флаги трепещут на ветру---не ухватишь обзором....уйти сразу хочется. И это армия, герои лежат. А мирных за эти два с гаком года, что откапывали из под завалов теперь и не пересчитать.
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20.07.2024 20:05 Відповісти
 
 