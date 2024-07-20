За 2 роки російські регіони втричі збільшили витрати на розширення кладовищ

У 2023 році російські регіони витратили на розширення цвинтарів понад 225 млн руб., що вдвічі більше, ніж у 2022 році та майже в шість разів більше, ніж у 2020 році, до початку пандемії коронавірусу.

Це випливає з даних офіційного порталу держзакупівель РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

Як зазначається, за першу половину 2024 року російська влада витратила на ці цілі вже 136 млн руб.

За даними видання, у 2020 році російські регіони витратили на розширення цвинтарів 38 млн руб., у 2021 році – понад 124 млн руб., у 2022 році - 122 млн руб. За два доковідні роки - 2018 та 2019 - регіони витратили на розширення цвинтарів 1,1 млрд руб. сумарно.

Таким чином, за перші два роки повномасштабної війни Росії проти України на розширення цвинтарів витратили майже втричі більше, ніж за два доковідні роки.

Втім, офіційна російська статистика не бачить сплеску смертності через війну РФ проти України. За даними Росстату, кількість померлих скоротилася 2022 року на 22%, а 2023 – ще на 7,6%.

2024 року смертність почала зростати - на 4,5%, або 27 тис. осіб за січень-квітень. Однак, як зазначається, це далеко від оцінок кількості загиблих в Україні російських солдатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 565 610 осіб (+990 за добу), 8257 танків, 15 542 артсистеми, 15 917 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Роки перед повномасштабним вторгнення РФ в Україну принесли Росії рекордну смертність з часів Другої світової війни: під час пандемії, у 2020-2021 роках, кількість померлих підскочила на 35%. Офіційно від ковіду померло 680 тис. людей, а за неофіційними оцінками - понад мільйон.

Проте навіть за два роки пандемії на розширення цвинтарів витратили вдвічі менше, ніж за два роки повномасштабної війни проти України.