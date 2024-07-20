У районах Вовчанська, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Прогреса та Красногорівки йдуть бої, - Генштаб

Від початку доби, 20 липня 2024 року, на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі активно діють на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, російський агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Бєлгорода ворог завдав авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку відбито дві атаки неподалік Глибокого, а у районі Вовчанська триває бій.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до наших позицій в районах Глушківки та Петропавлівки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного. Біля останнього, а також по району Колісниківки, окупанти скидали авіабомби, у сумі - чотири КАБи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Покровському напрямку 36 ворожих штурмів, найбільше атак відбулося біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої, - Генштаб

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, ворог збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Продовжуються бойові дії поблизу Невського, Макіївки та у напрямку Лозової.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Виїмки, Спірного, Переїзного та Верхньокам’янського. Два боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована.

"На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки ворога в районах Кліщіївки та Калинівки. За сьогодні загальна кількість штурмових спроб ворога на напрямку зросла до шести.

На Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі штурми у районі Залізного, де ворог і зараз атакує, та Нью Йорка. Також окупанти бомбардували Північне, Диліївку і Торецьк", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також інформує, що найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 32 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Вовчому та Тимофіївці. Окрім того терористи завдали трьох авіаударів НАРами по району Олександрополя.

Також зазначається, що тривають бої на Курахівському напрямку, у двох локаціях поблизу Красногорівки. Ще шість штурмів наші воїни успішно відбили - ворог зазнав втрат біля Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Костянтинівки і Старомайорського. Ворожа штурмова авіація завдала ударів НАРами біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. А понад півсотні некерованих авіаракет ворог випустив у бік Кам’янського і Лобкового.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районі Кринок.

Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.