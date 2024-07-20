Міноборони затвердило обсяги надання домедичної допомоги для військовослужбовців

Міністерство оборони України затвердило обсяги надання домедичної допомоги для різних рівнів підготовки військовослужбовців та співробітників Сил оборони та безпеки держави.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нові норми введені наказом Міністерства оборони України № 436 від 29 червня 2024 року та зареєстровані Міністерством юстиції 19 липня 2024 року.

Так, зазначені обсяги визначають об’єм домедичної допомоги, яку надають військовослужбовці та співробітники сил безпеки і оборони під час ведення бойових дій, виконання бойових та спеціальних завдань, здійснення заходів з національної безпеки та оборони, а також підготовки складових Сил безпеки і оборони до застосування за призначенням.

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"Встановлення обсягів домедичної допомоги – це вкрай важливий крок, якому передувала велика робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільних громадських організацій. Документ опрацьовано з Генштабом, представниками видів, окремих родів військ (сил), а також інших складових Сил оборони та безпеки. Наразі маємо систему, яка акумулює найкращий досвід України та країн НАТО. Це дозволить зберегти життя та здоров’я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини", - наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Повідомляється, що документ визначає поділ домедичної допомоги на чотири рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим. Також міститься перелік лікарських засобів, що застосовуються для надання допомоги постраждалим.

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"Встановлено базовий нормативний фундамент, на якому будемо вибудовувати сучасну та ефективну систему для збереження життя та здоров’я військовослужбовців на передовій. Обсяги надання домедичної допомоги дозволять нам розробити єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини", - додала керівниця Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова.