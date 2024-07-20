Салліван про обставини, за яких США дозволять Україні бити вглиб Росії: Не можу дати однозначної відповіді

Радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван не має однозначної відповіді, чи дозволить Вашингтон використовувати Україні надану американську зброю для значно глибших ударів по території РФ.

Про це посадовець Білого дому сказав під час конференції в Аспенівському Інституті, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Салліван зазначив, що це питання ставили президенту США Джо Байдену на пресконференції після саміту НАТО. Тоді американський лідер відповів, що США постійно дивляться на ситуацію - що потрібно Україні, що можна запропонувати, і відповідно до цього Вашингтон робить свої судження.

"І зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього", - сказав представник адміністрації Байдена.

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Водночас Салліван наголосив, що "теперішня позиція президента полягає в тому, що обставини змінюються". Він нагадав, що раніше Байден уже змінював свою політику щодо застосування наданого Україні озброєння, зокрема, дозволивши завдавати ударів по території Росії на кордоні з Харківщиною.

"Росія фактично розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: "Так, звичайно, вперед!". Але поки його політика щодо далеких ударів по території Росії не змінилася", - розповів радник Білого дому.

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Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

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