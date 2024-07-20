Салліван про обставини, за яких США дозволять Україні бити вглиб Росії: Не можу дати однозначної відповіді
Радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван не має однозначної відповіді, чи дозволить Вашингтон використовувати Україні надану американську зброю для значно глибших ударів по території РФ.
Про це посадовець Білого дому сказав під час конференції в Аспенівському Інституті, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
Салліван зазначив, що це питання ставили президенту США Джо Байдену на пресконференції після саміту НАТО. Тоді американський лідер відповів, що США постійно дивляться на ситуацію - що потрібно Україні, що можна запропонувати, і відповідно до цього Вашингтон робить свої судження.
"І зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього", - сказав представник адміністрації Байдена.
Водночас Салліван наголосив, що "теперішня позиція президента полягає в тому, що обставини змінюються". Він нагадав, що раніше Байден уже змінював свою політику щодо застосування наданого Україні озброєння, зокрема, дозволивши завдавати ударів по території Росії на кордоні з Харківщиною.
"Росія фактично розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: "Так, звичайно, вперед!". Але поки його політика щодо далеких ударів по території Росії не змінилася", - розповів радник Білого дому.
Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії
Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.
Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.
Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.
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Відновити виробництво снарядів - "не можу".
Дати дозвіл - "не можу".
Дати винищувачі - "не можу".
Нет, тьоварищ Саливанов - не "не могу", а "не хочу". Это официальная позиция США.
Открою Вам небольшой "секрет":
Якщо в Україні повністю змінить діюче Українське законодавство на законодавстве будь-якої з Европейських країн - 80 відсотків населення вимре, бо воно нежиттездатне. Воно може існувати тількі паразитуючи. Тоже не дивно, що нежиттездатне населення не може виконати будь-що, Вами наведене.
Российскую/арабскую нефть и китайские трусы на записи в компьютере американского банка.
В память о былом величии
ПорошенкоСалливан.
«Российское отступление из Крыма высмеивает опасения Запада из-за эскалации», - утверждает колумнист американского мозгового центра Аtlantic Сouncil.
«Часто высказывались предположения, что загнанный в угол и побежденный владимир путин потенциально может прибегнуть к самым крайним мерам, включая применение ядерного оружия, - отмечает автор. - По факту же он отреагировал на унизительное поражение Черноморского флота, тихо приказав своим оставшимся военным кораблям отступить».
▪️Портал напоминает, что российское вторжение в Украину началось весной 2014 года с захвата Крыма. «На протяжении последнего десятилетия оккупированный украинский полуостров активно фигурировал в кремлевской пропаганде, трубящей о возвращении россии статуса великой державы, и стал символом личных претензий путина на место в российской истории».
▪️Эта роль Крыма привела к тому, чтобы некоторые международные партнеры Украины опасались санкционировать удары по оккупированному полуострову, хотя у самих украинцев таких опасений не было. Украинцы, пишет автор, проигнорировали разговоры кремля о страшных последствиях и начали атаковать российские военные объекты по всему Крыму и Черному морю.
«Готовность российского флота отступить из своих якобы священных портов приписки в Крыму превратила в посмешище так называемые красные линии Москвы и выявила пустоту ядерных угроз путина - утверждает автор. - Тем не менее, международные союзники Киева по-прежнему не хотят делать очевидные выводы. Вместо этого западная поддержка Украины по-прежнему определяется саморазрушительным страхом эскалации. Страх Запада перед эскалацией - самое эффективное оружие путина».
#аналитика
#зарубежныеСМИ
Бернс.
саливони - всраті цинічні ліцеміри, які обгородились смердючими коричньовими лініями.
Командующий Центральным командованием США (отвечает за Ближний Восток) генерал Курилла написал письмо начальству в Вашингтон, содержание которого точно укладывается в два слова: «Вы ******»?
Суть претензий военного такая, судя по публикации Wall Street Journal: Вы требуете от нас защитить судоходство в Красном море, при этом, запрещаете бомбить хуситов, разрешаете уничтожать только изготовленные к стрельбе ракетные установки и готовые к запуску беспилотники, а как прикажете это делать, если площадь этого сраного Йемена полмиллиона квадратных километров, поди поищи там эти самые ракеты и дроны, проще найти иголку в стоге сена. Разрешение на удары по любым другим целям нужно согласовывать отдельно и в особом порядке (подозреваю, лично с Байденом) и таковых разрешений за 9 месяцев хуситского беспредела в Красном море было дано только СЕМЬ. Поэтому, пишет Курилла, давайте или воевать по-взрослому, или уже этот цирк заканчивать. Не работает!!!
В Вашингтоне, судя все по той же публикации, претензии генерала решительно отвергли, само собой, им оттуда виднее. Но решили душить хуситов экономическими мерами. И ввели санкции против.... нескольких (!) физических лиц (интересно, каких) и аж ПЯТИ кораблей, которые, цитируем «сыграли решающую роль в финансировании дестабилизирующей деятельности хуситов».
Из исторического опыта мы хорошо знаем, что лучшая санкция против корабля - это торпеда в борт или высаженная на палубу группа морской пехоты. Но для этого в Белом доме должен сидеть кто-нибудь порешительнее дедушки, которому давно ставят прогулы в Пенсионном фонде.
А Россия тем временем, совершенно не озабоченная «уровнем эскалации» и всякими прочими премудростями собирается передать хуситам противокорабельные ракеты. Не сказать, что это какое-то чудо-оружие, но чтобы долбануть танкер или сухогруз, который тащится в 50 км от берега со скоростью 20 узлов, вполне. В Штатах ожидаемо выразили «обеспокоенность».
"Ох у дуба, ох у ели, ....".
https://www.protectukrainenow.org/uk/report
А керівники України віддали за копійки ЯЗ, і получили безпекови гарантії, але всі підписанти цих гарантій поклали на це великий ітовстий, і розповідають, що підписи їх президентів на цих гарантіях х#йня якась, (((:
А цей півник - Сєліван ще щось пі@дить. П"дори всі ці підписанти - однакові, сподіваюсь, що вони всі подохнуть раніше за нас ♣♣♣♣♣♣♣♣