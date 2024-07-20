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Салліван про обставини, за яких США дозволять Україні бити вглиб Росії: Не можу дати однозначної відповіді

Салліван про обставини, за яких США дозволять Україні бити вглиб Росії: Не можу дати однозначної відповіді

Радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван не має однозначної відповіді, чи дозволить Вашингтон використовувати Україні надану американську зброю для значно глибших ударів по території РФ.

Про це посадовець Білого дому сказав під час конференції в Аспенівському Інституті, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Салліван зазначив, що це питання ставили президенту США Джо Байдену на пресконференції після саміту НАТО. Тоді американський лідер відповів, що США постійно дивляться на ситуацію - що потрібно Україні, що можна запропонувати, і відповідно до цього Вашингтон робить свої судження.

"І зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього", - сказав представник адміністрації Байдена.

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Водночас Салліван наголосив, що "теперішня позиція президента полягає в тому, що обставини змінюються". Він нагадав, що раніше Байден уже змінював свою політику щодо застосування наданого Україні озброєння, зокрема, дозволивши завдавати ударів по території Росії на кордоні з Харківщиною.

"Росія фактично розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: "Так, звичайно, вперед!". Але поки його політика щодо далеких ударів по території Росії не змінилася", - розповів радник Білого дому.

Читайте також: Блінкен про дозвіл США бити углиб РФ: Розмови про це тривають постійно

Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

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Автор: 

зброя (7430) США (22395) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+12
**** ти саліван, по морді терпілу відно.
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20.07.2024 21:07
+11
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Командующий Центральным командованием США (отвечает за Ближний Восток) генерал Курилла написал письмо начальству в Вашингтон, содержание которого точно укладывается в два слова: «Вы ******»?

Суть претензий военного такая, судя по публикации Wall Street Journal: Вы требуете от нас защитить судоходство в Красном море, при этом, запрещаете бомбить хуситов, разрешаете уничтожать только изготовленные к стрельбе ракетные установки и готовые к запуску беспилотники, а как прикажете это делать, если площадь этого сраного Йемена полмиллиона квадратных километров, поди поищи там эти самые ракеты и дроны, проще найти иголку в стоге сена. Разрешение на удары по любым другим целям нужно согласовывать отдельно и в особом порядке (подозреваю, лично с Байденом) и таковых разрешений за 9 месяцев хуситского беспредела в Красном море было дано только СЕМЬ. Поэтому, пишет Курилла, давайте или воевать по-взрослому, или уже этот цирк заканчивать. Не работает!!!

В Вашингтоне, судя все по той же публикации, претензии генерала решительно отвергли, само собой, им оттуда виднее. Но решили душить хуситов экономическими мерами. И ввели санкции против.... нескольких (!) физических лиц (интересно, каких) и аж ПЯТИ кораблей, которые, цитируем «сыграли решающую роль в финансировании дестабилизирующей деятельности хуситов».

Из исторического опыта мы хорошо знаем, что лучшая санкция против корабля - это торпеда в борт или высаженная на палубу группа морской пехоты. Но для этого в Белом доме должен сидеть кто-нибудь порешительнее дедушки, которому давно ставят прогулы в Пенсионном фонде.

А Россия тем временем, совершенно не озабоченная «уровнем эскалации» и всякими прочими премудростями собирается передать хуситам противокорабельные ракеты. Не сказать, что это какое-то чудо-оружие, но чтобы долбануть танкер или сухогруз, который тащится в 50 км от берега со скоростью 20 узлов, вполне. В Штатах ожидаемо выразили «обеспокоенность».
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20.07.2024 21:46
+10
а поки що запускаємо по тридцять склопластикових напівкустарних дронів по АБ Міллєрово. Декілька з тридцяти долетіли, трохи налякавши кацапів і спаливши бочки з паливом.. Злітно-посадкова у нормі, завтра з неї знов злетять Су-30См.

саливони - всраті цинічні ліцеміри, які обгородились смердючими коричньовими лініями.
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20.07.2024 21:38
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**** ти саліван, по морді терпілу відно.
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20.07.2024 21:07 Відповісти
"Не можу". Нічого "не можу". Ну зовсім нічого "не можу".
Відновити виробництво снарядів - "не можу".
Дати дозвіл - "не можу".
Дати винищувачі - "не можу".
Нет, тьоварищ Саливанов - не "не могу", а "не хочу". Это официальная позиция США.
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20.07.2024 21:09 Відповісти
Сколько можно мусолить эту херню? Кто не дает нам самим произвести свое оружие и свои боеприпасы? Кто не дает нам бить своим оружием любые объекты на территории раши? Кто не даёт и не давал нам строить укрепления для отражения атак пи@аров? Кто не давал нам готовиться к войне хотя бы за год до большого вторжения когда американцы прямо предупредили Зеленского? Кто .... ?
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20.07.2024 21:35 Відповісти
Те же, кто 30 лет Независимости учился "шелестеть купюрами".
Открою Вам небольшой "секрет":
Якщо в Україні повністю змінить діюче Українське законодавство на законодавстве будь-якої з Европейських країн - 80 відсотків населення вимре, бо воно нежиттездатне. Воно може існувати тількі паразитуючи. Тоже не дивно, що нежиттездатне населення не може виконати будь-що, Вами наведене.
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20.07.2024 21:44 Відповісти
Абсолютная неправда ваша! Это точно касается кацапья, только не наших, наши приспосабливаются мгновенно под любые правила игры. Я то уж знаю, насмотрелся...немного...чут-чуть.
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20.07.2024 22:12 Відповісти
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20.07.2024 22:23 Відповісти
Мгновенно приспосабливаются нихрена не делать, воровать, пилить бюджет. Сейчас приспособились в Европе сосать социалку. Тут я с Вами согласна. Тоже насмотрелась.
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20.07.2024 23:13 Відповісти
А що не дає саліваану і подібним до нього виродкам з США надати дозвіл бити вглиб території РФ і надати необхідну зброю для перемоги над рф що?
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21.07.2024 08:21 Відповісти
И в то же время очень рекомендуется менять реальные нештяки:
Российскую/арабскую нефть и китайские трусы на записи в компьютере американского банка.
В память о былом величии
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20.07.2024 23:54 Відповісти
Сцикун боїться навіть уявити, де проходить межа його сцикливості.
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20.07.2024 21:09 Відповісти
Воконутий ******.
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20.07.2024 21:13 Відповісти
Напоминаю, что то, чем можно было бить вглубь параши без разрешения наших партнёров, закатано Боневтиком в асфальт по приказу Ху#ла. Но виноват в этом Порошенко Салливан.
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20.07.2024 21:16 Відповісти
Наверное лучше и не скажешь
«Российское отступление из Крыма высмеивает опасения Запада из-за эскалации», - утверждает колумнист американского мозгового центра Аtlantic Сouncil.

«Часто высказывались предположения, что загнанный в угол и побежденный владимир путин потенциально может прибегнуть к самым крайним мерам, включая применение ядерного оружия, - отмечает автор. - По факту же он отреагировал на унизительное поражение Черноморского флота, тихо приказав своим оставшимся военным кораблям отступить».

▪️Портал напоминает, что российское вторжение в Украину началось весной 2014 года с захвата Крыма. «На протяжении последнего десятилетия оккупированный украинский полуостров активно фигурировал в кремлевской пропаганде, трубящей о возвращении россии статуса великой державы, и стал символом личных претензий путина на место в российской истории».

▪️Эта роль Крыма привела к тому, чтобы некоторые международные партнеры Украины опасались санкционировать удары по оккупированному полуострову, хотя у самих украинцев таких опасений не было. Украинцы, пишет автор, проигнорировали разговоры кремля о страшных последствиях и начали атаковать российские военные объекты по всему Крыму и Черному морю.

«Готовность российского флота отступить из своих якобы священных портов приписки в Крыму превратила в посмешище так называемые красные линии Москвы и выявила пустоту ядерных угроз путина - утверждает автор. - Тем не менее, международные союзники Киева по-прежнему не хотят делать очевидные выводы. Вместо этого западная поддержка Украины по-прежнему определяется саморазрушительным страхом эскалации. Страх Запада перед эскалацией - самое эффективное оружие путина».

#аналитика
#зарубежныеСМИ
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20.07.2024 21:21 Відповісти
Тварюка, щоб ти здох.
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20.07.2024 21:24 Відповісти
а що скаже дружбан патрушева, який дуже поважає саллівана і гордий їхніми дружніми, надзвичайно приязними відношеннями. це все, що треба про цього американського щура.
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20.07.2024 21:26 Відповісти
Там ще третій ошивається - дерьмак.
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20.07.2024 21:53 Відповісти
дерьмак в эти игры не играет. Не берут. Говорят, покури в корридоре, мы потом сообщим.
Бернс.
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21.07.2024 00:00 Відповісти
А на Донбасі, та півдні здорового глузду немає?! Чи ви вже ті території визнали за мордором?
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20.07.2024 21:28 Відповісти
В такі моменти хочеться щоб вибори виграв республіканець.
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20.07.2024 21:36 Відповісти
а поки що запускаємо по тридцять склопластикових напівкустарних дронів по АБ Міллєрово. Декілька з тридцяти долетіли, трохи налякавши кацапів і спаливши бочки з паливом.. Злітно-посадкова у нормі, завтра з неї знов злетять Су-30См.

саливони - всраті цинічні ліцеміри, які обгородились смердючими коричньовими лініями.
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20.07.2024 21:38 Відповісти
Потужна команда потужного Байдена. Головне щоб не Трамп.
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20.07.2024 21:40 Відповісти
Агент кремля.
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20.07.2024 21:41 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Командующий Центральным командованием США (отвечает за Ближний Восток) генерал Курилла написал письмо начальству в Вашингтон, содержание которого точно укладывается в два слова: «Вы ******»?

Суть претензий военного такая, судя по публикации Wall Street Journal: Вы требуете от нас защитить судоходство в Красном море, при этом, запрещаете бомбить хуситов, разрешаете уничтожать только изготовленные к стрельбе ракетные установки и готовые к запуску беспилотники, а как прикажете это делать, если площадь этого сраного Йемена полмиллиона квадратных километров, поди поищи там эти самые ракеты и дроны, проще найти иголку в стоге сена. Разрешение на удары по любым другим целям нужно согласовывать отдельно и в особом порядке (подозреваю, лично с Байденом) и таковых разрешений за 9 месяцев хуситского беспредела в Красном море было дано только СЕМЬ. Поэтому, пишет Курилла, давайте или воевать по-взрослому, или уже этот цирк заканчивать. Не работает!!!

В Вашингтоне, судя все по той же публикации, претензии генерала решительно отвергли, само собой, им оттуда виднее. Но решили душить хуситов экономическими мерами. И ввели санкции против.... нескольких (!) физических лиц (интересно, каких) и аж ПЯТИ кораблей, которые, цитируем «сыграли решающую роль в финансировании дестабилизирующей деятельности хуситов».

Из исторического опыта мы хорошо знаем, что лучшая санкция против корабля - это торпеда в борт или высаженная на палубу группа морской пехоты. Но для этого в Белом доме должен сидеть кто-нибудь порешительнее дедушки, которому давно ставят прогулы в Пенсионном фонде.

А Россия тем временем, совершенно не озабоченная «уровнем эскалации» и всякими прочими премудростями собирается передать хуситам противокорабельные ракеты. Не сказать, что это какое-то чудо-оружие, но чтобы долбануть танкер или сухогруз, который тащится в 50 км от берега со скоростью 20 узлов, вполне. В Штатах ожидаемо выразили «обеспокоенность».
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20.07.2024 21:46 Відповісти
А в ответ затянули тоскливую:
"Ох у дуба, ох у ели, ....".
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20.07.2024 21:54 Відповісти
імпотенція прийшла років на чотири раніше Паркінсона.
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20.07.2024 21:55 Відповісти
хтось пояснить цьому наполоханому довбойобу, що 20 кілометрів від міжнародно признаних кордонів України до https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B057 авіабази Міллєрово - це не "вглиб росії"!! дайте вже нарешті цьому ідіоту доступ до гуглмап!!
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20.07.2024 21:52 Відповісти
Ще один ірландець Бернс, який вхож в Кремль перед агресією привіз вєсть Платоничу - ми заставим Україну не стріляти по росії. А в серпні 23 року після тьорок свого посланця Грема розхвастались, що саме вони зможуть домовитись про мир в глазах х..... Та він їх десь бачив. І Платонича прогнав з очей.
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20.07.2024 22:01 Відповісти
Як саме щомісячно змінюється військова підтримка України завдяки зусиллям Саллівана і компанії в Держдепі Байдена можна наочно подивитися тут:

https://www.protectukrainenow.org/uk/report
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20.07.2024 22:10 Відповісти
Обставини очевиднi: Байден &Co йдуть на йух...
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20.07.2024 22:14 Відповісти
Поскребышь обамовский.
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20.07.2024 22:31 Відповісти
Якби американські військові увійшли в Україну до початку війни, війни б не було.
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20.07.2024 22:32 Відповісти
Які американські військові? Згадайте парад заяв напередодні вторгнення від Байдена, Столтенберга та інших: вони на будуть те, не будуть се, якщо путін почне війну в Україні .Зараз уже, на третьому році війни, згадується усе, що відбувалося тоді з розумінням того, що вони наче брали ***** на слабо - і програли...
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21.07.2024 07:29 Відповісти
Спочатку Штати дозволять московії захопити усю територію України, а вже потім дозволять ЗСУ бити по території кацапстану.
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20.07.2024 22:44 Відповісти
Если советник даун то это значит что президент олух.
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20.07.2024 22:52 Відповісти
Що ще треба для справжього , хоча б навіть приблизного розуміння політики Штатів по відношенню до українців? У них там в загашниках десятки тисяч вже застарілих , але дуже потужних тамагавків, першингів, трайдендів...←◇
А керівники України віддали за копійки ЯЗ, і получили безпекови гарантії, але всі підписанти цих гарантій поклали на це великий ітовстий, і розповідають, що підписи їх президентів на цих гарантіях х#йня якась, (((:
А цей півник - Сєліван ще щось пі@дить. П"дори всі ці підписанти - однакові, сподіваюсь, що вони всі подохнуть раніше за нас ♣♣♣♣♣♣♣♣
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20.07.2024 23:12 Відповісти
"салоіван" при "байдені" в США = "козирний" при "бенякловані" в Україні .Ротодавець їм і "зарплати в конвертах" -куйло всія 3,14дерації
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20.07.2024 23:40 Відповісти
Сам же радить президенту не дозволяти ударів по Росії а усю відповідальность за таке рішення звалює на дідугана, непогано пристроївся.
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21.07.2024 08:09 Відповісти
Ця адміністрація увійде в історію, як нова плеяда ******** Чемберленів і повний сором США.Ці так само намагаються умиротворити агресора і загравати з ним - не бийте по росії і не буде ескалації. Вони реально думають, що зможуть контролювати такий надскладний процес, як хід війни. Наївні і неадекватні, нехай почитають самі банальні шкільні підручники з історії світових війн. Своєю бездіяльність приведуть Світ до 3-ї Світової…
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21.07.2024 09:01 Відповісти
Трамп сможет предотвратить 3 мировую войну, если отдаст путину Аляску. А почему нет?
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21.07.2024 14:11 Відповісти
 
 