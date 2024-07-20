У Снігурівці на Миколаївщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У суботу ввечері, 20 липня, у Снігурівці на Миколаївщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив у Telegram начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, інформує Цензор.НЕТ.
О 20:28 у Миколаївській та низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з півдня.
Згодом у Снігурівці пролунали вибухи.
Кухта зазначив, що інформацію про ймовірні пошкодження та постраждалих уточнюють.
Відбій повітряної тривоги в Миколаївській області оголосили о 20:53.
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