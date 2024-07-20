Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 20 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Повітряних Сил ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування ударних БПЛА", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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О 23:03 Повітряні сили повідомили, що у Миколаївській та Херсонській області - загроза застосування ударних БпЛА.

А о 23:08 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину, а також БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину, курс північно-західний.

О 23:23 Повітряні сили повідомили:

"Групи БпЛА в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївщину.

БпЛА на Миколаївщині, курс північний/північно-західний.

Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!"