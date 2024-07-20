Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 20 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Повітряних Сил ЗСУ.
"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування ударних БПЛА", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
О 23:03 Повітряні сили повідомили, що у Миколаївській та Херсонській області - загроза застосування ударних БпЛА.
А о 23:08 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину, а також БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину, курс північно-західний.
О 23:23 Повітряні сили повідомили:
"Групи БпЛА в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївщину.
БпЛА на Миколаївщині, курс північний/північно-західний.
Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!"
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Після знищення їх літака, рашисти перевіряють де знаходиться наше ППО - чи не зняли що з захисту міст...
Це наші проблеми, бо салівонам ***** - у них вибори.
🛰 Відмічено комунікації пункту управління стратегічної авіації рф засобами супутникового зв'язку.