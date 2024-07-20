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Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Росіяни запустили «шахеди»

Ввечері 20 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення  Повітряних Сил ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування ударних БПЛА", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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О 23:03 Повітряні сили повідомили, що у Миколаївській та Херсонській області - загроза застосування ударних БпЛА.

А о 23:08 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину, а також БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину, курс північно-західний.

О 23:23 Повітряні сили повідомили:

"Групи БпЛА в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївщину.

БпЛА на Миколаївщині, курс північний/північно-західний.

Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!"

Повітряні сили про атаку Шахедів

Автор: 

безпілотник (4073) Повітряні сили (2579)


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IMHO
Після знищення їх літака, рашисти перевіряють де знаходиться наше ППО - чи не зняли що з захисту міст...
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20.07.2024 21:58 Відповісти
того "грача" приземлили армійське ППО бригади імені генерал-хорунжого Безручка, скоріше за все звичайним ПЗРК.
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20.07.2024 22:06 Відповісти
знов з Халіно або з Балтімору.
Це наші проблеми, бо салівонам ***** - у них вибори.
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20.07.2024 21:59 Відповісти
https://t.me/war_monitor monitor

🛰 Відмічено комунікації пункту управління стратегічної авіації рф засобами супутникового зв'язку.
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20.07.2024 22:04 Відповісти
судячи з усього https://t.me/c/1459964501/23228 вночі будуть ракети чеслені повідомлення телеграм каналів ...
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20.07.2024 22:12 Відповісти
які росіяни - фашисти, нелюди, рашисти, терористи, в них може бути нації, тим паче спиженної лише прізвиська
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20.07.2024 22:50 Відповісти
 
 