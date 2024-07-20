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Росіяни впродовж дня обстріляли вісім громад Сумщини. Одна людина поранена

Росіяни впродовж дня обстріляли вісім громад Сумщини. Одна людина поранена

Упродовж дня суботи, 20 липня, російські загарбники 23 рази обстріляли прикордонні громади Сумщини. В області пролунало 97 вибухів. У Білопільській громаді одна людина зазнала поранень.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Білопільська громада: загарбники били з РСЗВ. Одна цивільна особа зазнала поранень;
  • Юнаківська громада: ворог атакував FPV-дронами;
  • Есманьська громада: окупанти били з мінометів та атакували FPV-дронами;
  • Миропільська громада: ворог бив з мінометів;
  • Хотінська громада: загарбники здійснили пуски некерованих авіаційних ракет та скинули три міни;
  • Глухівська громада: окупанти вели обстріл з РСЗВ "Ураган";
  • Великописарівська громада: росіяни били з мінометів та артилерії;
  • Краснопільська громада: окупанти атакували FPV-дроном та застосували ударний БпЛА літакового типу.

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Автор: 

обстріл (28156) Сумська область (3526)


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