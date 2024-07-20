Росіяни впродовж дня обстріляли вісім громад Сумщини. Одна людина поранена
Упродовж дня суботи, 20 липня, російські загарбники 23 рази обстріляли прикордонні громади Сумщини. В області пролунало 97 вибухів. У Білопільській громаді одна людина зазнала поранень.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Білопільська громада: загарбники били з РСЗВ. Одна цивільна особа зазнала поранень;
- Юнаківська громада: ворог атакував FPV-дронами;
- Есманьська громада: окупанти били з мінометів та атакували FPV-дронами;
- Миропільська громада: ворог бив з мінометів;
- Хотінська громада: загарбники здійснили пуски некерованих авіаційних ракет та скинули три міни;
- Глухівська громада: окупанти вели обстріл з РСЗВ "Ураган";
- Великописарівська громада: росіяни били з мінометів та артилерії;
- Краснопільська громада: окупанти атакували FPV-дроном та застосували ударний БпЛА літакового типу.
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