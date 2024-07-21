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На Чернігівщині та Полтавщині пролунали вибухи. Масована атака "Шахедів" на Україну триває, - ЗМІ

Шахед

Сьогодні, 21 липня, близько пів на першу ночі на Чернігівщині пролунали вибухи.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на моніторингові пабліки, передає Цензор.НЕТ.

Також моніторингові пабліки приблизно о 00:45 повідомили про вибухи на Полтавщині.

Перед тим, у 0.26, Командування Повітряних Сил ЗСУ попередило: "Чернігів - перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА!".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

А о 00:24 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській області.

О 00:40 Повітряні сили повідомили про напрямок руху груп російських ударних безпілотників:

"Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА північніше Чернігова, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Черкаської області, курс північний.
  • БпЛА на межі Харківської/Полтавської/Дніпропетровської областей, курс північно-західний.
  • БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровської області, курс північний.
  • БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
  • БпЛА в північній частині Херсонської області, курс північний".

Повітряні сили про атаку "Шахедів"

Автор: 

безпілотник (4073) Чернігівщина (1584) Повітряні сили (2579) Полтавська область (1099)


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свинособаки..
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21.07.2024 01:00 Відповісти
собакосвині
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21.07.2024 01:40 Відповісти
Хвилин 10 тому надімною прогудів мопед в бік Павлограда. Від мене до Павлограда зараз кілометрів 60-70.
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21.07.2024 02:00 Відповісти
 
 