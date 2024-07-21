На Чернігівщині та Полтавщині пролунали вибухи. Масована атака "Шахедів" на Україну триває, - ЗМІ

Сьогодні, 21 липня, близько пів на першу ночі на Чернігівщині пролунали вибухи.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на моніторингові пабліки, передає Цензор.НЕТ.

Також моніторингові пабліки приблизно о 00:45 повідомили про вибухи на Полтавщині.

Перед тим, у 0.26, Командування Повітряних Сил ЗСУ попередило: "Чернігів - перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА!".

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А о 00:24 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській області.

О 00:40 Повітряні сили повідомили про напрямок руху груп російських ударних безпілотників:

"Рух ударних БпЛА: