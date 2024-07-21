На Чернігівщині та Полтавщині пролунали вибухи. Масована атака "Шахедів" на Україну триває, - ЗМІ
Сьогодні, 21 липня, близько пів на першу ночі на Чернігівщині пролунали вибухи.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на моніторингові пабліки, передає Цензор.НЕТ.
Також моніторингові пабліки приблизно о 00:45 повідомили про вибухи на Полтавщині.
Перед тим, у 0.26, Командування Повітряних Сил ЗСУ попередило: "Чернігів - перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА!".
А о 00:24 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській області.
О 00:40 Повітряні сили повідомили про напрямок руху груп російських ударних безпілотників:
"Рух ударних БпЛА:
- БпЛА північніше Чернігова, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в східній частині Черкаської області, курс північний.
- БпЛА на межі Харківської/Полтавської/Дніпропетровської областей, курс північно-західний.
- БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровської області, курс північний.
- БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
- БпЛА в північній частині Херсонської області, курс північний".
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Микола Січень #486030
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Владислав Сварчевський
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Jael Dace
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