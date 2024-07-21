Байден обговорив з фон дер Ляєн підтримку України та притягнення РФ до відповідальності
Джо Байден привітав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн з переобранням і обговорив з нею підтримку України та притягнення РФ до відповідальності за агресію.
Про це повідомляє сайт Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що президент Джо Байден провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб привітати її з переобранням на посаді.
Співрозмовники підтвердили відданість міцним відносинам між США і ЄС й спільному розв'язанню найбільших світових проблем.
"Також обговорили підтримку України та спроби притягнути РФ до відповідальності за її агресію", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+3 Михайло Иляш
показати весь коментар21.07.2024 01:49
+3 fresh guacamole
показати весь коментар21.07.2024 02:03
+3 Алекс Мышкевич
показати весь коментар21.07.2024 02:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Росія мала 5889 ядерних боєголовок, США - 5244, Китай - 410, Франція- 290, Великобританія - 225. Пакистан - 170, Індія - 164, Ізраїль - 90 і Північна Корея - 30.
З 30 вересня 2020 року Сполучені Штати демонтували 405 ядерних боєголовок.
Приблизно 2000 додаткових ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації і очікують на демонтаж.
Джо Байден, напослідок свого президенства може зробити добре діло для України - віддати їй ці 2000 ядерні боєголовки, виведені з експлуатації. Як часткове повернення Україні раніше забраної ЯЗ.
https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html
"Ми про свою позицію щодо МКС заявили чітко. https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/23/7186636/ Ми не визнаємо юрисдикції МКС , способу, в який вона здійснюється", - відповів американський лідер."
Теперь все адекватные американцы имеют полное право скандировать - БАЙДЕН *****!