Байден обговорив з фон дер Ляєн підтримку України та притягнення РФ до відповідальності

Джо Байден привітав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн з переобранням і обговорив з нею підтримку України та притягнення РФ до відповідальності за агресію.

Про це повідомляє сайт Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що президент Джо Байден провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб привітати її з переобранням на посаді.

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Співрозмовники підтвердили відданість міцним відносинам між США і ЄС й спільному розв'язанню найбільших світових проблем.

"Також обговорили підтримку України та спроби притягнути РФ до відповідальності за її агресію", - йдеться у повідомленні.