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Байден обговорив з фон дер Ляєн підтримку України та притягнення РФ до відповідальності

Президент Джо Байден

Джо Байден привітав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн з переобранням і обговорив з нею підтримку України та притягнення РФ до відповідальності за агресію.

Про це повідомляє сайт Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що президент Джо Байден провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб привітати її з переобранням на посаді.

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Співрозмовники підтвердили відданість міцним відносинам між США і ЄС й спільному розв'язанню найбільших світових проблем.

"Також обговорили підтримку України та спроби притягнути РФ до відповідальності за її агресію", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Байден (2883) фон дер Ляєн Урсула (759)


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Топ коментарі
+3
Доречі Трамп НІКОЛИ не говорить про суд для РФ чи про репарації.
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21.07.2024 01:49
+3
Сподіваюся що цього разу хоч їм'я йому на шпаргалці написали. Щоб не вийшло як у минулому інтерв'ю коли він забув як звуть Ллойда Остіна і назвав його "ну той чорний."
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21.07.2024 02:03
+3
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає
https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html
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21.07.2024 02:26
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Доречі Трамп НІКОЛИ не говорить про суд для РФ чи про репарації.
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21.07.2024 01:49 Відповісти
А де ви його слухали?
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21.07.2024 07:03 Відповісти
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21.07.2024 11:24 Відповісти
Сподіваюся що цього разу хоч їм'я йому на шпаргалці написали. Щоб не вийшло як у минулому інтерв'ю коли він забув як звуть Ллойда Остіна і назвав його "ну той чорний."
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21.07.2024 02:03 Відповісти
3гідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за 2023 рік, у світі налічувалося 12 512 ядерних боєголовок.
Росія мала 5889 ядерних боєголовок, США - 5244, Китай - 410, Франція- 290, Великобританія - 225. Пакистан - 170, Індія - 164, Ізраїль - 90 і Північна Корея - 30.

З 30 вересня 2020 року Сполучені Штати демонтували 405 ядерних боєголовок.

Приблизно 2000 додаткових ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації і очікують на демонтаж.

Джо Байден, напослідок свого президенства може зробити добре діло для України - віддати їй ці 2000 ядерні боєголовки, виведені з експлуатації. Як часткове повернення Україні раніше забраної ЯЗ.
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21.07.2024 02:06 Відповісти
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає
https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html
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21.07.2024 02:26 Відповісти
Він хоч не забув як її звати?
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21.07.2024 07:01 Відповісти
3.14стєц американський у виконанні "байди" .Після таких обговорень допомога Україні може знову припинитися на пів , а то і більше року...
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21.07.2024 08:14 Відповісти
Байден дурачок чи як ? Він своїми діями робить все щоб РФ уникла відповідальності
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21.07.2024 08:14 Відповісти
"Бункерный дед" теперь не только *****, но и Байден
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21.07.2024 08:41 Відповісти
Це все вже до абсолютної лампочки і вже треба слухати що скаже Трамп, бо через 3-4 місяці все може круто помінятись.
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21.07.2024 09:18 Відповісти
Комедь оперетка в разгаре! Но слушать уже не охота. Скучно, что даже не раздражает. Похоже демпартия США терпит поражение окончательное. Себя хоронят. Возможен третий участник. А это плохо для США. Пойдет раскол общества. Раскачают они себя.
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21.07.2024 09:20 Відповісти
Брехня

"Ми про свою позицію щодо МКС заявили чітко. https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/23/7186636/ Ми не визнаємо юрисдикції МКС , способу, в який вона здійснюється", - відповів американський лідер."
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21.07.2024 09:46 Відповісти
саме ти мразота, брешеш. Бо Байден ніде не сказав, що ***** і його посіпаки мають бути притягнуті до відповідальності виключно через МКС. Наприклад, для притягнення до відповідальності Гітлера та його посіпак було створено спеціальний міжнародний суд.
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21.07.2024 11:44 Відповісти
Тобто,підтримку обговорили,напевно й про якийсь мир,а як на рахунок репарацій?Як це має спрацювати у випадку з підписанням за Трампом якихось мирнокапітуляційних домовленостей,то потім що,амністія злочинцям? не розумію.
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21.07.2024 10:30 Відповісти
"Бункерный дед" теперь не только *****, но и Байден
Теперь все адекватные американцы имеют полное право скандировать - БАЙДЕН *****!
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21.07.2024 11:40 Відповісти
"..найстрашніше, що та зброя, яку пообіцяв Трамп Україні, може призвести до ескалації у війні та руйнації ядерної росії. Ми робимо все, щоб цього не допускати." - заявив Джо Байден.
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21.07.2024 11:56 Відповісти
 
 