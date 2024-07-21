Глава МЗС Латвії Браже - Боррелю: ЄС повинен своєчасно надавати Україні підтримку у боротьбі з російською агресією

У суботу міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зустрілася із Верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, який прибув до Латвії з робочим візитом.

Політики погодилися що надавати підтримку Україні та стримувати Росію потрібно буде протягом тривалого часу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

Браже підкреслила, що ЄС має бути єдиним і послідовним у своїх позиціях і продовжувати надавати своєчасну підтримку Україні у боротьбі з російською агресією – військовою, фінансовою та політичною.

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Також додала, що співпрацю ЄС і НАТО необхідно зміцнювати, щоб відповідати на глобальні геополітичні виклики, в тому числі в Україні.

"Проблема міжнародного співтовариства — це Росія, політика якої — це війна. Ми разом маємо зробити все можливе, у тому числі розширити санкції проти Росії та Білорусі, а також ефективно впроваджувати існуючі, щоб Росія не змогла відновити свої військового потенціалу та можливостей, тому що це означало б загрозу для ЄС і НАТО", – зазначила латвійська міністерка.

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Вона нагадала, що Латвія інтенсивно працює над ефективним впровадженням санкцій та запобіганням можливості їх обходу, здійснюючи якісний контроль на зовнішніх кордонах ЄС та НАТО.

За її словами, безпека східного кордону ЄС є критично важливою, адже це є першою лінією безпеки.

Політики погодилися, що необхідно забезпечити більш суворий контроль товарів, що перевозяться, у країнах їх походження та декларації.

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У Борреля у межах візиту також запланована зустріч з міністром оборони Андрісом Спрудусом, а також відвідання військової бази "Адаж", де він зустрінеться з керівництвом багатонаціональної бойової групи НАТО в Латвії та військовослужбовцями іспанського контингенту.