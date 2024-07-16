Латвія та Німеччина спільно закуплять дрони для України

Латвія та Німеччина домовилися про спільну закупу дронів для підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

На саміті НАТО у Вашингтоні Латвія і Німеччина домовилися про поглиблення співпраці в межах коаліції безпілотників для забезпечення замовлень безпілотників на підтримку України.

"У межах коаліції безпілотників буде реалізовано ініціативу щодо забезпечення України розвідувальними безпілотниками, броньованими безпілотниками, безпілотниками, оснащеними штучним інтелектом, а також засобами захисту від безпілотників.

Цього можна досягти, запропонувавши іншим учасникам коаліції укласти договори з виробниками безпілотників у Латвії та Німеччині", - зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Під час саміту НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування як для підтримки України, так і для зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.

Також читайте: Латвія заборонить в’їзд автомобілів з білоруськими номерами із завтрашнього дня