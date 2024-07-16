РУС
Латвия и Германия совместно закупят дроны для Украины

Латвія та Німеччина закуплять дрони для України

Латвия и Германия договорились о совместной закупке дронов для поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

На саммите НАТО в Вашингтоне Латвия и Германия договорились об углублении сотрудничества в рамках коалиции беспилотников для обеспечения заказов беспилотников в поддержку Украины.

"В рамках коалиции беспилотников будет реализована инициатива по обеспечению Украины разведывательными беспилотниками, бронированными беспилотниками, беспилотниками, оснащенными искусственным интеллектом, а также средствами защиты от беспилотников.

Этого можно достичь, предложив другим участникам коалиции заключить договоры с производителями беспилотников в Латвии и Германии", - отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Во время саммита НАТО члены коалиции беспилотников подписали Меморандум о взаимопонимании для координации сотрудничества, развития беспилотных технологий и их применения как для поддержки Украины, так и для укрепления обороноспособности стран-членов альянса.

Мясник в Кремле нападает на детей, матерей, врачей, учителей ради удовольствия, - глава МИД Латвии Браже

Автор: 

Латвія та Німеччина закуплять...

А де мільйон дронів Зеленського?
Вже в офшорах?
16.07.2024 13:09 Ответить
 
 