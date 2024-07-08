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Мясник в Кремле нападает на детей, матерей, врачей, учителей ради удовольствия, - глава МИД Латвии Браже

наслідки атаки на Охматдит

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отреагировала на массированный обстрел Украины 8 июля и удар по "Охматдету".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Браже в X (Twitter).

"Кремлевский мясник нападает на детей, матерей, врачей, учителей. Военный преступник, обвиняемый Международным уголовным судом, убивает невинных ради собственного удовольствия", - написала Браже.

И подчеркнула, что ответственность несет каждый, кто поддерживает или позволяет ему это делать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по отделению токсикологии "Охматдета", где дети получали диализ, есть погибшие, - Ляшко

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

Автор: 

Латвия (1349) ОХМАТДЕТ (244) путин владимир (31566)


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Топ комментарии
+20
Цікаво, шо скаже з цього приводу вЯликая путінськи куесоси кнур Орбан та скот Сіярто?
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08.07.2024 13:36 Ответить
+14
Це має бачити весь цивілізований світ,але він і так все бачить і нажаль просто спостерігає та надіється що його це не зачепить,що можна буде відсидітись і воня якось саме це розсосеться.Біль та Гнів на душі
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08.07.2024 13:39 Ответить
+13
Обстріл багатомільйонного міста серед білого дня, коли все місто в заторах,
це однозначно ескалація.

Сьогодні має бути наданий дозвіл їбаш#ти по росії на всю дальність, куди дістанемо та по кремлю також ,
якщо дозволять зедєрмаки
так поступити з окупантами 😡
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08.07.2024 13:39 Ответить
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Ніт ніт ніт це вся параша нападає та вбиває не треба ***** чужі здобуття приписувати
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08.07.2024 13:36 Ответить
Ну що, їблане - ти днями мріяв, щоб Київ побомбили. Сьогодні святкуєш, курво?
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08.07.2024 13:39 Ответить
Ще раз - зі своєю мамцею на кухні так розмовлятимете і свої таємні мрії іншим не приписуйте, якщо у вас в голові смалець замість мозку то й не треба сильно головою хитати - останне розіллється
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08.07.2024 18:40 Ответить
Он як курву чорнороту поплющило - аж зійшла на тупий словесний пронос. ))
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08.07.2024 18:52 Ответить
ВСІ кацапи повинні бути знищені - варіантів інших не існує.
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08.07.2024 13:50 Ответить
Цікаво, шо скаже з цього приводу вЯликая путінськи куесоси кнур Орбан та скот Сіярто?
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08.07.2024 13:36 Ответить
І шо? От і шо йому хтось зробить? Обісцяний Захід висловить стурбованість? Просто вже слів немає.
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08.07.2024 13:38 Ответить
Обстріл багатомільйонного міста серед білого дня, коли все місто в заторах,
це однозначно ескалація.

Сьогодні має бути наданий дозвіл їбаш#ти по росії на всю дальність, куди дістанемо та по кремлю також ,
якщо дозволять зедєрмаки
так поступити з окупантами 😡
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08.07.2024 13:39 Ответить
Якщо єрмаківський ОП не дозволить, то в полон їх брати не потрібно. Можна буде вішати на київських каштанах.
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08.07.2024 13:52 Ответить
Це має бачити весь цивілізований світ,але він і так все бачить і нажаль просто спостерігає та надіється що його це не зачепить,що можна буде відсидітись і воня якось саме це розсосеться.Біль та Гнів на душі
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08.07.2024 13:39 Ответить
Цей страшний злочин не можна залишити безнаказанно 🙁
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08.07.2024 13:41 Ответить
Есть только один способ остановить таких маньяков. И это не диалог, попытки вразумить, пристыдить и тд.
Гуманизм ошибочно путают со стокгольмским синдромом. Прощать зверства врага это не гуманизм, Уничтожение садистов не применяя против них их же садистские методы - это и есть настоящий гуманизм.
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08.07.2024 13:40 Ответить
Щось полетить у відповідь на засрашку? Можна навіть куди попало. Аби тільки летіло та вбивало кацапню.
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08.07.2024 13:44 Ответить
нєнє!
озабочень вже вистачить. нема де складати.
тепер, давайте зброю та дозвіл!
і перестаньте торгувати з лаптями.
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08.07.2024 13:48 Ответить
Час передати Україні томагавки. Досить заглядати у сраку путіну
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08.07.2024 13:48 Ответить
Невже нічого не можна зробити? Невже в ХХІ столітті людство не може зупинити таке??? Навіщо тоді ******* наука? Щоб телефони виготовляти?
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08.07.2024 13:50 Ответить
Світ боїться ядерну палку у руках шизіка
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08.07.2024 13:54 Ответить
Страх перед ядерной войной слишком преувеличен. Это ж не Чернобыль, а так локальный пшик, на самом то деле)
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08.07.2024 14:01 Ответить
Людство мало змінитися але - але декому цього не хочеться просто до всрачки не хочеться ( і ці люди живуть як на Сході так і на Заході - їм хочеться айфони і ******* медицина але одночасно їм хочеться влади і грошей і грошей не просто багато а всі гроші світу ).
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08.07.2024 13:59 Ответить
Путєна треба признати недієздатним, тобто шизіком, та викинути расєю з ООН.
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08.07.2024 13:53 Ответить
А слабо пронести пистоль и развалить черепную коробку ****** в прямом эфире, и сказать только попребуйте на меня одеть наручники. Зал будет аплодировать стоя
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08.07.2024 14:02 Ответить
Крім "ДЯКУЄМО" нема шо сказати...
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08.07.2024 13:53 Ответить
Рашиського мясника зупинить хіба що його смерть ,тому ця паскуда має здохнути інакше воно не зупинится ,це світове зло воно має бути покаране.
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08.07.2024 14:14 Ответить
може, вже прийшов час вдарити по кукловодах на максві?
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08.07.2024 14:18 Ответить
Каца-пи мають бути знищені, від слова ВСІ!!!!
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08.07.2024 15:59 Ответить
 
 