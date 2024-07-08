Мясник в Кремле нападает на детей, матерей, врачей, учителей ради удовольствия, - глава МИД Латвии Браже
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отреагировала на массированный обстрел Украины 8 июля и удар по "Охматдету".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Браже в X (Twitter).
"Кремлевский мясник нападает на детей, матерей, врачей, учителей. Военный преступник, обвиняемый Международным уголовным судом, убивает невинных ради собственного удовольствия", - написала Браже.
И подчеркнула, что ответственность несет каждый, кто поддерживает или позволяет ему это делать.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.
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це однозначно ескалація.
Сьогодні має бути наданий дозвіл їбаш#ти по росії на всю дальність, куди дістанемо та по кремлю також ,
якщо дозволять зедєрмаки
так поступити з окупантами 😡
Гуманизм ошибочно путают со стокгольмским синдромом. Прощать зверства врага это не гуманизм, Уничтожение садистов не применяя против них их же садистские методы - это и есть настоящий гуманизм.
озабочень вже вистачить. нема де складати.
тепер, давайте зброю та дозвіл!
і перестаньте торгувати з лаптями.