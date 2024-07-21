Вночі ворог спрямував дрони на Київ: вони були знищені на підступах до столиці, без потерпілих та руйнувань

Нічна повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко.

Дрони прямували на Київ

Сьогодні знов певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах (Тип та кількість - у звітах Повітряних Сил). Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

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"Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять - загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО. Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошені повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття! Бережіть себе!", - наголошує Попко.